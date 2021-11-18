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Глава Пентагона заявил о "беспокоящем поведении" России
Глава Пентагона заявил о "беспокоящем поведении" России - РИА Новости, 18.11.2021
Глава Пентагона заявил о "беспокоящем поведении" России
Российский тест противоспутникового оружия и наращивание военной группировки "вблизи Украины" вызывают беспокойство США, заявил глава Пентагона Ллойд Остин. РИА Новости, 18.11.2021
2021-11-18T00:19
2021-11-18T00:19
2021-11-18T00:19
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ВАШИНГТОН, 18 ноя - РИА Новости. Российский тест противоспутникового оружия и наращивание военной группировки "вблизи Украины" вызывают беспокойство США, заявил глава Пентагона Ллойд Остин.Он отметил, что космический тест противоспутниковой ракеты, а также развертывание войск "вблизи Украины" "не помогают безопасности". Он подчеркнул, что Пентагон не знает целей российских военных на западной границе страны. Ллойд заявил, что США призывают Россию к большей открытости по данному вопросу.
https://ria.ru/20211117/mid-1759518730.html
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в мире, сша, министерство обороны сша, ллойд остин, вашингтон, россия
Глава Пентагона заявил о "беспокоящем поведении" России
Глава Пентагона Остин: США обеспокоены учениями России и движением войск на границах