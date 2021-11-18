https://ria.ru/20211118/patrushev-1759720199.html

Встреча Путина и Байдена может состояться уже в этом году, заявил Патрушев

Встреча Путина и Байдена может состояться уже в этом году, заявил Патрушев - РИА Новости, 18.11.2021

Встреча Путина и Байдена может состояться уже в этом году, заявил Патрушев

Новая встреча президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена может состояться уже в нынешнем году, считает секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев. РИА Новости, 18.11.2021

2021-11-18T22:10

2021-11-18T22:10

2021-11-18T22:18

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николай патрушев

владимир путин

джо байден

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МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Новая встреча президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена может состояться уже в нынешнем году, считает секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев."Полагаю, что в этом (году)", - так ответил Патрушев на соответствующий вопрос в эфире Первого канала.В среду Патрушев провел телефонный разговор с помощником президента США по национальной безопасности Джейком Салливаном. Беседа состоялась в рамках подготовки предстоящих контактов на высшем уровне, сообщала пресс-служба аппарата Совбеза РФ.

https://ria.ru/20211118/putin-1759716027.html

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в мире, сша, николай патрушев, владимир путин, джо байден, россия