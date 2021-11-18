https://ria.ru/20211118/patrushev-1759720199.html
Встреча Путина и Байдена может состояться уже в этом году, заявил Патрушев
Встреча Путина и Байдена может состояться уже в этом году, заявил Патрушев - РИА Новости, 18.11.2021
Встреча Путина и Байдена может состояться уже в этом году, заявил Патрушев
Новая встреча президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена может состояться уже в нынешнем году, считает секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев. РИА Новости, 18.11.2021
2021-11-18T22:10
2021-11-18T22:10
2021-11-18T22:18
в мире
сша
николай патрушев
владимир путин
джо байден
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/11/1737359020_0:0:2975:1674_1920x0_80_0_0_7284404adff8cc44f042805d6fabbaf5.jpg
МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Новая встреча президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена может состояться уже в нынешнем году, считает секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев."Полагаю, что в этом (году)", - так ответил Патрушев на соответствующий вопрос в эфире Первого канала.В среду Патрушев провел телефонный разговор с помощником президента США по национальной безопасности Джейком Салливаном. Беседа состоялась в рамках подготовки предстоящих контактов на высшем уровне, сообщала пресс-служба аппарата Совбеза РФ.
https://ria.ru/20211118/putin-1759716027.html
сша
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/11/1737359020_0:0:2520:1890_1920x0_80_0_0_058f15b8d07d8771a15fae948678a301.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, николай патрушев, владимир путин, джо байден, россия
22:10 18.11.2021 (обновлено: 22:18 18.11.2021)
Встреча Путина и Байдена может состояться уже в этом году, заявил Патрушев
Патрушев: новая встреча Путина и Байдена может состояться уже в этом году