https://ria.ru/20211118/partnerstvo-1759667041.html
Россия и Китай продолжат развивать партнерство, заявил Путин
Россия и Китай продолжат развивать партнерство, заявил Путин - РИА Новости, 18.11.2021
Россия и Китай продолжат развивать партнерство, заявил Путин
Россия и Китай будут расширять партнерство, несмотря на попытки Запада вбить клин между Москвой и Пекином, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 18.11.2021
2021-11-18T16:43
2021-11-18T16:43
2021-11-18T16:48
в мире
китай
владимир путин
россия
москва
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/0d/1584427968_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_9614da8d323d1eb039012b5a8d80181b.jpg
МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Россия и Китай будут расширять партнерство, несмотря на попытки Запада вбить клин между Москвой и Пекином, заявил президент РФ Владимир Путин."Сейчас двусторонние отношения достигли наивысшего за всю историю уровня и носят характер всеобъемлющего стратегического партнерства. Можно сказать, считаются моделью эффективного межгосударственного взаимодействия в XXI веке. Разумеется, это не всем нравится. Некоторые западные партнеры откровенно пытаются вбить клин между Москвой и Пекином", - сказал Путин, выступая на расширенной коллегии МИД РФ."Мы это прекрасно видим и вместе с китайскими друзьями будем и далее реагировать на них расширением взаимодействия в политике, экономике, в других сферах, координировать шаги на международной арене", - добавил Путин.
https://ria.ru/20211118/dogovorennosti-1759665426.html
китай
россия
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/0d/1584427968_161:0:2892:2048_1920x0_80_0_0_5d9a182a303adc355c1fc3bb04b1adbe.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, китай, владимир путин, россия, москва
16:43 18.11.2021 (обновлено: 16:48 18.11.2021)
Россия и Китай продолжат развивать партнерство, заявил Путин
Путин: Россия и Китай продолжат развивать отношения, несмотря на попытки Запада вбить клин