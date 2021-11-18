https://ria.ru/20211118/partnerstvo-1759667041.html

Россия и Китай продолжат развивать партнерство, заявил Путин

Россия и Китай продолжат развивать партнерство, заявил Путин - РИА Новости, 18.11.2021

Россия и Китай продолжат развивать партнерство, заявил Путин

Россия и Китай будут расширять партнерство, несмотря на попытки Запада вбить клин между Москвой и Пекином, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 18.11.2021

2021-11-18T16:43

2021-11-18T16:43

2021-11-18T16:48

в мире

китай

владимир путин

россия

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МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Россия и Китай будут расширять партнерство, несмотря на попытки Запада вбить клин между Москвой и Пекином, заявил президент РФ Владимир Путин."Сейчас двусторонние отношения достигли наивысшего за всю историю уровня и носят характер всеобъемлющего стратегического партнерства. Можно сказать, считаются моделью эффективного межгосударственного взаимодействия в XXI веке. Разумеется, это не всем нравится. Некоторые западные партнеры откровенно пытаются вбить клин между Москвой и Пекином", - сказал Путин, выступая на расширенной коллегии МИД РФ."Мы это прекрасно видим и вместе с китайскими друзьями будем и далее реагировать на них расширением взаимодействия в политике, экономике, в других сферах, координировать шаги на международной арене", - добавил Путин.

https://ria.ru/20211118/dogovorennosti-1759665426.html

китай

россия

москва

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в мире, китай, владимир путин, россия, москва