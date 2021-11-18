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Россия и Китай продолжат развивать партнерство, заявил Путин
Россия и Китай продолжат развивать партнерство, заявил Путин - РИА Новости, 18.11.2021
Россия и Китай продолжат развивать партнерство, заявил Путин
Россия и Китай будут расширять партнерство, несмотря на попытки Запада вбить клин между Москвой и Пекином, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 18.11.2021
2021-11-18T16:43
2021-11-18T16:48
в мире
китай
владимир путин
россия
москва
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МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Россия и Китай будут расширять партнерство, несмотря на попытки Запада вбить клин между Москвой и Пекином, заявил президент РФ Владимир Путин."Сейчас двусторонние отношения достигли наивысшего за всю историю уровня и носят характер всеобъемлющего стратегического партнерства. Можно сказать, считаются моделью эффективного межгосударственного взаимодействия в XXI веке. Разумеется, это не всем нравится. Некоторые западные партнеры откровенно пытаются вбить клин между Москвой и Пекином", - сказал Путин, выступая на расширенной коллегии МИД РФ."Мы это прекрасно видим и вместе с китайскими друзьями будем и далее реагировать на них расширением взаимодействия в политике, экономике, в других сферах, координировать шаги на международной арене", - добавил Путин.
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в мире, китай, владимир путин, россия, москва
16:43 18.11.2021 (обновлено: 16:48 18.11.2021)
 
Россия и Китай продолжат развивать партнерство, заявил Путин

Путин: Россия и Китай продолжат развивать отношения, несмотря на попытки Запада вбить клин

© AP Photo / Mark SchiefelbeinГосударственные флаги России и Китая на столе в Доме народных собраний в Пекине
Государственные флаги России и Китая на столе в Доме народных собраний в Пекине - РИА Новости, 1920, 18.11.2021
© AP Photo / Mark Schiefelbein
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МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Россия и Китай будут расширять партнерство, несмотря на попытки Запада вбить клин между Москвой и Пекином, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Сейчас двусторонние отношения достигли наивысшего за всю историю уровня и носят характер всеобъемлющего стратегического партнерства. Можно сказать, считаются моделью эффективного межгосударственного взаимодействия в XXI веке. Разумеется, это не всем нравится. Некоторые западные партнеры откровенно пытаются вбить клин между Москвой и Пекином", - сказал Путин, выступая на расширенной коллегии МИД РФ.
"Мы это прекрасно видим и вместе с китайскими друзьями будем и далее реагировать на них расширением взаимодействия в политике, экономике, в других сферах, координировать шаги на международной арене", - добавил Путин.
Президент РФ Владимир Путин выступает на расширенном заседании коллегии Министерства иностранных дел РФ - РИА Новости, 1920, 18.11.2021
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