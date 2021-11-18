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Прокуратура предположила, что пять человек в Перми отравились метанолом
Прокуратура предположила, что пять человек в Перми отравились метанолом - РИА Новости, 18.11.2021
Прокуратура предположила, что пять человек в Перми отравились метанолом
Алкоголь, которым отравились пять жителей Дзержинского района Перми, мог содержать метанол, проводится экспертиза, сообщили РИА Новости в пресс-службе... РИА Новости, 18.11.2021
2021-11-18T15:45
2021-11-18T15:45
происшествия
пермь
следственный комитет россии (ск рф)
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ПЕРМЬ, 18 ноя - РИА Новости. Алкоголь, которым отравились пять жителей Дзержинского района Перми, мог содержать метанол, проводится экспертиза, сообщили РИА Новости в пресс-службе региональной прокуратуры.Ранее СК РФ сообщил о смерти пятерых жителей Перми от отправления алкоголем, после чего было возбуждено дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 238 УК РФ (сбыт продукции, не отвечающей требованиям безопасности, повлекший по неосторожности смерть двух и более лиц). По данным ведомства, супружеская пара 60-х годов рождения и их дочь 1982 года рождения скончались в Дзержинском районе краевого центра. Перед этим они употребляли алкоголь, которым угостили соседей - женщину и ее сожителя, которые также погибли."Назначена химическая экспертиза, результатов пока нет, они должны появиться в достаточно короткие сроки. С большой долей вероятности это метанол", - рассказали в ведомстве.Собеседник агентства добавил, что возбужденное ранее уголовное дело касается гибели супружеской пары и их дочери, в ближайшее время может быть возбуждено второе уголовное дело по факту отравления алкоголем их соседей."В настоящий момент сотрудники УЭБиПК (Управления службы экономической безопасности и противодействия коррупции), оперативники уголовного розыска, участковые уполномоченные проводят мероприятия, направленные на выявление торговых точек, где реализовывался суррогатный алкоголь", — говорится в сообщении пресс-службы краевой полиции.По данным ведомства, полиция на постоянной основе проводит рейды и оперативно-профилактические мероприятия в целях противодействия незаконному обороту контрафактной продукции. За 10 месяцев 2021 года в регионе выявлено 104 преступления, 89 из которых связано с незаконным оборотом этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции, 15 - с незаконным оборотом табака и табачных изделий. Из незаконного оборота изъято 31 377 литров алкогольной и спиртосодержащей продукции и 49 032 пачек табачных изделий. При этом сотрудниками полиции составлено около 2,5 тысячи административных протоколов за нарушения в сфере оборота алкогольной и спиртосодержащей продукции.
https://ria.ru/20211117/otravlenie-1759442501.html
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происшествия, пермь, следственный комитет россии (ск рф)
15:45 18.11.2021
 
Прокуратура предположила, что пять человек в Перми отравились метанолом

Прокуратура: алкоголь, которым отравились пять человек в Перми, мог содержать метанол

© РИА НовостиПрокуратура
Прокуратура - РИА Новости, 1920, 18.11.2021
© РИА Новости
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ПЕРМЬ, 18 ноя - РИА Новости. Алкоголь, которым отравились пять жителей Дзержинского района Перми, мог содержать метанол, проводится экспертиза, сообщили РИА Новости в пресс-службе региональной прокуратуры.
Ранее СК РФ сообщил о смерти пятерых жителей Перми от отправления алкоголем, после чего было возбуждено дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 238 УК РФ (сбыт продукции, не отвечающей требованиям безопасности, повлекший по неосторожности смерть двух и более лиц). По данным ведомства, супружеская пара 60-х годов рождения и их дочь 1982 года рождения скончались в Дзержинском районе краевого центра. Перед этим они употребляли алкоголь, которым угостили соседей - женщину и ее сожителя, которые также погибли.
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"Назначена химическая экспертиза, результатов пока нет, они должны появиться в достаточно короткие сроки. С большой долей вероятности это метанол", - рассказали в ведомстве.
Собеседник агентства добавил, что возбужденное ранее уголовное дело касается гибели супружеской пары и их дочери, в ближайшее время может быть возбуждено второе уголовное дело по факту отравления алкоголем их соседей.
"В настоящий момент сотрудники УЭБиПК (Управления службы экономической безопасности и противодействия коррупции), оперативники уголовного розыска, участковые уполномоченные проводят мероприятия, направленные на выявление торговых точек, где реализовывался суррогатный алкоголь", — говорится в сообщении пресс-службы краевой полиции.
По данным ведомства, полиция на постоянной основе проводит рейды и оперативно-профилактические мероприятия в целях противодействия незаконному обороту контрафактной продукции. За 10 месяцев 2021 года в регионе выявлено 104 преступления, 89 из которых связано с незаконным оборотом этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции, 15 - с незаконным оборотом табака и табачных изделий. Из незаконного оборота изъято 31 377 литров алкогольной и спиртосодержащей продукции и 49 032 пачек табачных изделий. При этом сотрудниками полиции составлено около 2,5 тысячи административных протоколов за нарушения в сфере оборота алкогольной и спиртосодержащей продукции.
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