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Число пострадавших от отравления метанолом в Казани возросло до 15
Число пострадавших от отравления метанолом в Казани возросло до 15 - РИА Новости, 18.11.2021
Число пострадавших от отравления метанолом в Казани возросло до 15
Еще два человека обратились за помощью врачей после вечеринки в Казани, сообщил РИА Новости представитель больницы, где проходят лечение еще 13 пострадавших. РИА Новости, 18.11.2021
2021-11-18T09:15
2021-11-18T11:05
происшествия
казань
республика татарстан (татарстан)
москва
следственный комитет россии (ск рф)
россия
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КАЗАНЬ, 18 ноя — РИА Новости. Еще два человека обратились за помощью врачей после вечеринки в Казани, сообщил РИА Новости представитель больницы, где проходят лечение еще 13 пострадавших."В настоящее время пострадавших 15. В больницы обратились две девушки, одна из которых после вечеринки уехала в Москву, другая — в Башкирию", — сказал собеседник агентства.По предварительной информации, в Москве пострадавшую госпитализировали.В Минздраве Татарстана накануне сообщили, что 13 человек 1999-2003 годов рождения привезли в горбольницу № 7 Казани с признаками отравления метанолом. Три девушки находятся в тяжелом состоянии в реанимации. В ночь на 16 ноября они отмечали день рождения друга в коттедже в поселке Салмачи. В следственном управлении СК по Татарстану отметили, что студенты по ошибке выпили "незамерзайку". Один из них приобрел спиртосодержащую жидкость в пятилитровой пластиковой бутыли, но ее перепутали со стеклоомывателем, когда доставали из багажника каршерингового автомобиля.При этом в контрафактном алкоголе, который остался нетронутым, следов метанола не обнаружили.Возбуждено уголовное дело по статье 238 УК — "Производство, хранение или перевозка в целях сбыта либо сбыт товаров и продукции, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей". Полиция задержала четырех жителей Казани, подозреваемых в продаже несертифицированного алкоголя.
https://ria.ru/20211116/metanol-1759269638.html
https://ria.ru/20210825/metanol-1747205739.html
казань
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происшествия, казань, республика татарстан (татарстан), москва, следственный комитет россии (ск рф), россия
09:15 18.11.2021 (обновлено: 11:05 18.11.2021)
 
Число пострадавших от отравления метанолом в Казани возросло до 15

Число отравившихся метанолом после вечеринки в Казани возросло до 15

© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкРабота станции скорой медицинской помощи
Работа станции скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 18.11.2021
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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КАЗАНЬ, 18 ноя — РИА Новости. Еще два человека обратились за помощью врачей после вечеринки в Казани, сообщил РИА Новости представитель больницы, где проходят лечение еще 13 пострадавших.
"В настоящее время пострадавших 15. В больницы обратились две девушки, одна из которых после вечеринки уехала в Москву, другая — в Башкирию", — сказал собеседник агентства.
Здание генеральной прокуратуры РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 16.11.2021
16 ноября, 12:48
Генпрокуратура призвала ужесточить контроль за оборотом метанола
По предварительной информации, в Москве пострадавшую госпитализировали.
В Минздраве Татарстана накануне сообщили, что 13 человек 1999-2003 годов рождения привезли в горбольницу № 7 Казани с признаками отравления метанолом. Три девушки находятся в тяжелом состоянии в реанимации. В ночь на 16 ноября они отмечали день рождения друга в коттедже в поселке Салмачи.
В следственном управлении СК по Татарстану отметили, что студенты по ошибке выпили "незамерзайку". Один из них приобрел спиртосодержащую жидкость в пятилитровой пластиковой бутыли, но ее перепутали со стеклоомывателем, когда доставали из багажника каршерингового автомобиля.
При этом в контрафактном алкоголе, который остался нетронутым, следов метанола не обнаружили.
Возбуждено уголовное дело по статье 238 УК — "Производство, хранение или перевозка в целях сбыта либо сбыт товаров и продукции, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей". Полиция задержала четырех жителей Казани, подозреваемых в продаже несертифицированного алкоголя.
Медицинская сестра подготавливает лекарственные препараты - РИА Новости, 1920, 25.08.2021
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ПроисшествияКазаньРеспублика Татарстан (Татарстан)МоскваСледственный комитет России (СК РФ)Россия
 
 
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