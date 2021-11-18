https://ria.ru/20211118/otravlenie-1759572602.html

Число пострадавших от отравления метанолом в Казани возросло до 15

Число пострадавших от отравления метанолом в Казани возросло до 15 - РИА Новости, 18.11.2021

Число пострадавших от отравления метанолом в Казани возросло до 15

Еще два человека обратились за помощью врачей после вечеринки в Казани, сообщил РИА Новости представитель больницы, где проходят лечение еще 13 пострадавших. РИА Новости, 18.11.2021

2021-11-18T09:15

2021-11-18T09:15

2021-11-18T11:05

происшествия

казань

республика татарстан (татарстан)

москва

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КАЗАНЬ, 18 ноя — РИА Новости. Еще два человека обратились за помощью врачей после вечеринки в Казани, сообщил РИА Новости представитель больницы, где проходят лечение еще 13 пострадавших."В настоящее время пострадавших 15. В больницы обратились две девушки, одна из которых после вечеринки уехала в Москву, другая — в Башкирию", — сказал собеседник агентства.По предварительной информации, в Москве пострадавшую госпитализировали.В Минздраве Татарстана накануне сообщили, что 13 человек 1999-2003 годов рождения привезли в горбольницу № 7 Казани с признаками отравления метанолом. Три девушки находятся в тяжелом состоянии в реанимации. В ночь на 16 ноября они отмечали день рождения друга в коттедже в поселке Салмачи. В следственном управлении СК по Татарстану отметили, что студенты по ошибке выпили "незамерзайку". Один из них приобрел спиртосодержащую жидкость в пятилитровой пластиковой бутыли, но ее перепутали со стеклоомывателем, когда доставали из багажника каршерингового автомобиля.При этом в контрафактном алкоголе, который остался нетронутым, следов метанола не обнаружили.Возбуждено уголовное дело по статье 238 УК — "Производство, хранение или перевозка в целях сбыта либо сбыт товаров и продукции, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей". Полиция задержала четырех жителей Казани, подозреваемых в продаже несертифицированного алкоголя.

https://ria.ru/20211116/metanol-1759269638.html

https://ria.ru/20210825/metanol-1747205739.html

казань

республика татарстан (татарстан)

москва

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, казань, республика татарстан (татарстан), москва, следственный комитет россии (ск рф), россия