https://ria.ru/20211118/odnushka-1759581335.html

Как разбогатеть на пенсии. Совет миллиардера

Российский миллиардер объяснил, как подготовиться к пенсии - РИА Новости, 18.11.2021

Как разбогатеть на пенсии. Совет миллиардера

Российский миллиардер, президент Becar Asset Management и гильдии управляющих и девелоперов Александр Шарапов в беседе с БН.ru назвал недвижимость лучшей... РИА Новости, 18.11.2021

2021-11-18T10:20

2021-11-18T10:20

2021-11-18T10:58

общество

бизнес

пенсия

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жилье

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россия

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МОСКВА, 18 ноя — РИА Новости. Российский миллиардер, президент Becar Asset Management и гильдии управляющих и девелоперов Александр Шарапов в беседе с БН.ru назвал недвижимость лучшей инвестицией для сохранения сбережений на пенсии."Пенсионная однушка. <…> Когда я покупаю такое жилье, я совершенно четко понимаю, как его сдать в аренду", — заявил он, отвечая на вопрос о наиболее понятном для россиян финансовом инструменте.По словам Шарапова, "дополнительное" жилье значительно упростит материальное положение пенсионера. Он также добавил, что такая практика распространена в Индии, Бразилии и Китае."Если повезло, человек купил уже пять однушек, и это обеспечивает полную занятость его супруге, следующий шаг — задуматься о стрит-ретейле, покупке офисных площадей", — заключил миллиардер.Он также спрогнозировал дальнейший рост цен на жилье в России. По его мнению, вложения в недвижимость в долгосрочной перспективе защищают человека от "жуткой" инфляции.

https://ria.ru/20211029/ipoteka-1756941308.html

https://realty.ria.ru/20211109/kvartiry-1758047974.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, бизнес, пенсия, квартиры, жилье, недвижимость, пенсионеры, россия