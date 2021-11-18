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Как разбогатеть на пенсии. Совет миллиардера
Российский миллиардер объяснил, как подготовиться к пенсии - РИА Новости, 18.11.2021
Как разбогатеть на пенсии. Совет миллиардера
Российский миллиардер, президент Becar Asset Management и гильдии управляющих и девелоперов Александр Шарапов в беседе с БН.ru назвал недвижимость лучшей... РИА Новости, 18.11.2021
2021-11-18T10:20
2021-11-18T10:58
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пенсионеры
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МОСКВА, 18 ноя — РИА Новости. Российский миллиардер, президент Becar Asset Management и гильдии управляющих и девелоперов Александр Шарапов в беседе с БН.ru назвал недвижимость лучшей инвестицией для сохранения сбережений на пенсии."Пенсионная однушка. &lt;…&gt; Когда я покупаю такое жилье, я совершенно четко понимаю, как его сдать в аренду", — заявил он, отвечая на вопрос о наиболее понятном для россиян финансовом инструменте.По словам Шарапова, "дополнительное" жилье значительно упростит материальное положение пенсионера. Он также добавил, что такая практика распространена в Индии, Бразилии и Китае."Если повезло, человек купил уже пять однушек, и это обеспечивает полную занятость его супруге, следующий шаг — задуматься о стрит-ретейле, покупке офисных площадей", — заключил миллиардер.Он также спрогнозировал дальнейший рост цен на жилье в России. По его мнению, вложения в недвижимость в долгосрочной перспективе защищают человека от "жуткой" инфляции.
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общество, бизнес, пенсия, квартиры, жилье, недвижимость, пенсионеры, россия
10:20 18.11.2021 (обновлено: 10:58 18.11.2021)
 
Российский миллиардер объяснил, как подготовиться к пенсии

Миллиардер Шарапов назвал недвижимость самым надежным вложением для пенсионеров

© Depositphotos / michelangeloopПожилая женщина с ключами
Пожилая женщина с ключами - РИА Новости, 1920, 18.11.2021
© Depositphotos / michelangeloop
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МОСКВА, 18 ноя — РИА Новости. Российский миллиардер, президент Becar Asset Management и гильдии управляющих и девелоперов Александр Шарапов в беседе с БН.ru назвал недвижимость лучшей инвестицией для сохранения сбережений на пенсии.
"Пенсионная однушка. <…> Когда я покупаю такое жилье, я совершенно четко понимаю, как его сдать в аренду", — заявил он, отвечая на вопрос о наиболее понятном для россиян финансовом инструменте.
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По словам Шарапова, "дополнительное" жилье значительно упростит материальное положение пенсионера. Он также добавил, что такая практика распространена в Индии, Бразилии и Китае.
"Если повезло, человек купил уже пять однушек, и это обеспечивает полную занятость его супруге, следующий шаг — задуматься о стрит-ретейле, покупке офисных площадей", — заключил миллиардер.
Он также спрогнозировал дальнейший рост цен на жилье в России. По его мнению, вложения в недвижимость в долгосрочной перспективе защищают человека от "жуткой" инфляции.
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