https://ria.ru/20211118/odkb-1759663081.html

Работа с союзниками по ОДКБ требует особого внимания, заявил Путин

Работа с союзниками по ОДКБ требует особого внимания, заявил Путин - РИА Новости, 18.11.2021

Работа с союзниками по ОДКБ требует особого внимания, заявил Путин

Работа России с союзниками по Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ) с учетом современных угроз и рисков требует особого внимания, заявил... РИА Новости, 18.11.2021

2021-11-18T16:29

2021-11-18T16:29

2021-11-18T16:53

в мире

владимир путин

одкб

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МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Работа России с союзниками по Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ) с учетом современных угроз и рисков требует особого внимания, заявил президент РФ Владимир Путин на расширенном заседании коллегии МИД."С учетом известных рисков и вызовов, возникающих по периметру наших границ, особого внимания требует совместная работа с союзниками по ОДКБ. Эта организация на протяжении последних десятилетий вносит серьезный вклад в поддержание стабильности на евразийском пространстве. Надо стремиться к тому, чтобы взаимодействие в рамках ОДКБ постоянно укреплялось и на практике служило надежной защитой национальных интересов, суверенитета и независимости государств-участников", - сказал Путин.

https://ria.ru/20211014/odkb-1754534538.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, владимир путин, одкб