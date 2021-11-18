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Работа с союзниками по ОДКБ требует особого внимания, заявил Путин
Работа с союзниками по ОДКБ требует особого внимания, заявил Путин - РИА Новости, 18.11.2021
Работа с союзниками по ОДКБ требует особого внимания, заявил Путин
Работа России с союзниками по Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ) с учетом современных угроз и рисков требует особого внимания, заявил... РИА Новости, 18.11.2021
2021-11-18T16:29
2021-11-18T16:29
2021-11-18T16:53
в мире
владимир путин
одкб
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МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Работа России с союзниками по Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ) с учетом современных угроз и рисков требует особого внимания, заявил президент РФ Владимир Путин на расширенном заседании коллегии МИД."С учетом известных рисков и вызовов, возникающих по периметру наших границ, особого внимания требует совместная работа с союзниками по ОДКБ. Эта организация на протяжении последних десятилетий вносит серьезный вклад в поддержание стабильности на евразийском пространстве. Надо стремиться к тому, чтобы взаимодействие в рамках ОДКБ постоянно укреплялось и на практике служило надежной защитой национальных интересов, суверенитета и независимости государств-участников", - сказал Путин.
https://ria.ru/20211014/odkb-1754534538.html
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в мире, владимир путин, одкб
16:29 18.11.2021 (обновлено: 16:53 18.11.2021)
Работа с союзниками по ОДКБ требует особого внимания, заявил Путин
Путин отметил важность работы с союзниками по ОДКБ с учетом современных угроз и рисков