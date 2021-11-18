Сербский патриарх открыл памятник Александру Невскому в Белграде
© AP Photo / Risto BozovicМитрополит Иоанникий и Глава Сербской Православной Церкви Патриарх Порфирий
© AP Photo / Risto Bozovic
БЕЛГРАД, 18 ноя – РИА Новости. В центре Белграда в присутствии патриарха Сербского Порфирия, посла РФ Александра Боцан-Харченко и губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова открыли бюст святого князя Александра Невского во дворе посвященного ему храма, передает корреспондент РИА Новости.
Утром в четверг патриарх Порфирий возглавил торжественную службу в храме святого Александра Невского в историческом центре Белграда. Присутствовали посол России Александр Боцан-Харченко и находящийся в Сербии с визитом губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов, представители городских властей, многочисленные граждане.
Епископ Кронштадский Назарий сослужил сербскому патриарху. Перед открытием бюста Александра Невского во дворе церкви он заявил о важности открытия памятника и добавил, что "молитвы святого благоверного князя и всех святых очень нужны нам в это трудное время".
После литургии крестный ход во главе с патриархом Порфирием подошел к бюсту, который освятило сербское и русское духовенство.
"Мы сегодня получили благословение как граждане Белграда, православные христиане и сербы присутствием владыки Назария и открытием памятника Александру Невскому", - заявил предстоятель Сербской церкви и указал, что подобный памятник находится в Александро-Невской лавре.
По его словам, связи и любовь русского и сербского как православных народов являются очевидными. "Святой Александр Невский нам самый родной и близкий, рожден в русском народе, но также почитаем и сербами", - подчеркнул патриарх Сербский.
Бронзовый бюст святого князя в шлеме и кольчуге является подарком властей Санкт-Петербурга Белграду на 800-летие Александра Невского. Изваяние высотой 115 сантиметров весит 2,15 тонны, автор – скульптор Анатолий Дементьев, который также создал бюст Пушкина в Азове и Чехова в Ишиме Тюменской области.
Церковь Святого Александра Невского в Белграде ведет происхождение от шатра-часовни, привезенной русскими добровольцами под руководством генерала Михаила Черняева в ходе войны с Турцией в 1876 году. Старый храм был построен в 1877 году, затем разрушен, новое здание в сербско-византийском стиле освящено в 1930 году. В южном пределе храма находятся мемориальные плиты в честь императора Николая II Романова и русских добровольцев.
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