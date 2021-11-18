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Транснефть заявила об окончании ремонта на белорусском участке "Дружбы"
Транснефть заявила об окончании ремонта на белорусском участке "Дружбы" - РИА Новости, 18.11.2021
Транснефть заявила об окончании ремонта на белорусском участке "Дружбы"
Ремонт на белорусском участке трубопровода "Дружба" завершен, прокачка нефти в направлении Европы восстановится в четверг вечером, сообщил РИА Новости советник... РИА Новости, 18.11.2021
2021-11-18T12:58
2021-11-18T12:58
2021-11-18T13:18
транснефть
экономика
игорь демин
нефтепровод "дружба"
россия
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МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Ремонт на белорусском участке трубопровода "Дружба" завершен, прокачка нефти в направлении Европы восстановится в четверг вечером, сообщил РИА Новости советник президента "Транснефти" Игорь Демин."Ремонт закончен, прокачка дальше начнется после заполнения (трубопровода - ред.) вечером", - сказал представить "Транснефти".Прокачка нефти в направлении Польши по "Дружбе" с 16 ноября была частично ограничена из-за внепланового ремонта, проводившегося "Гомельтранснефтью" на одной из двух веток. Как пояснял РИА Новости Демин, общий месячный план прокачки нефти не будет корректироваться, поскольку потерянные во время ремонта объемы будут компенсированы, по ожиданиям, в течение недели.Нефтепровод "Дружба" берет свое начало в Самарской области, проходит через Брянск и далее разветвляется на два участка: северный (по территории Белоруссии, Польши, Германии, Латвии и Литвы) и южный (по территории Украины, Чехии, Словакии, Венгрии и Хорватии). Нефтепровод обеспечивает экспорт нефти из России в Европу.
https://ria.ru/20211117/neft-1759430813.html
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транснефть, экономика, игорь демин, нефтепровод "дружба", россия
12:58 18.11.2021 (обновлено: 13:18 18.11.2021)
Транснефть заявила об окончании ремонта на белорусском участке "Дружбы"
Транснефть: ремонт на белорусском участке нефтепровода "Дружба" завершился