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Кулеба высказался о преимуществах сотрудничества Украины с НАТО
Кулеба высказался о преимуществах сотрудничества Украины с НАТО - РИА Новости, 18.11.2021
Кулеба высказался о преимуществах сотрудничества Украины с НАТО
Киев не вступит в НАТО "завтра", но и без полноправного членства в альянсе может получить много пользы для укрепления обороноспособности страны и международной... РИА Новости, 18.11.2021
2021-11-18T13:12
2021-11-18T13:12
в мире
украина
киев
андерс фог расмуссен
нато
верховная рада украины
мид украины
дмитрий кулеба
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КИЕВ, 18 ноя - РИА Новости. Киев не вступит в НАТО "завтра", но и без полноправного членства в альянсе может получить много пользы для укрепления обороноспособности страны и международной поддержки, заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.Верховная рада Украины в декабре 2014 года внесла изменения в два закона, отказавшись от внеблокового статуса государства. В феврале 2019 года парламент Украины принял изменения в конституцию, закрепив курс страны в ЕС и НАТО. Украина стала шестым государством, получившим статус партнера НАТО с расширенными возможностями.Бывший генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен ранее заявил, что для вступления в альянс Украине потребуется достигнуть ряда критериев, на реализацию которых уйдет большое количество времени.
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в мире, украина, киев, андерс фог расмуссен, нато, верховная рада украины, мид украины, дмитрий кулеба
13:12 18.11.2021
 
Кулеба высказался о преимуществах сотрудничества Украины с НАТО

Кулеба: Украина и без полноправного членства в НАТО может получить много пользы

© AP Photo / Efrem LukatskyГоссекретарь США Энтони Блинкен и Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба перед встречей в Киеве, Украина
Госсекретарь США Энтони Блинкен и Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба перед встречей в Киеве, Украина - РИА Новости, 1920, 18.11.2021
© AP Photo / Efrem Lukatsky
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КИЕВ, 18 ноя - РИА Новости. Киев не вступит в НАТО "завтра", но и без полноправного членства в альянсе может получить много пользы для укрепления обороноспособности страны и международной поддержки, заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.
"Мы должны понимать, что вступление в НАТО не будет завтра. Но даже без полноправного членства в Североатлантическом альянсе мы можем получить много пользы от нынешнего уровня сотрудничества с альянсом для укрепления нашей обороноспособности и для мобилизации международной поддержки", - заявил Кулеба в ходе брифинга в четверг.
Верховная рада Украины в декабре 2014 года внесла изменения в два закона, отказавшись от внеблокового статуса государства. В феврале 2019 года парламент Украины принял изменения в конституцию, закрепив курс страны в ЕС и НАТО. Украина стала шестым государством, получившим статус партнера НАТО с расширенными возможностями.
Бывший генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен ранее заявил, что для вступления в альянс Украине потребуется достигнуть ряда критериев, на реализацию которых уйдет большое количество времени.
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В миреУкраинаКиевАндерс Фог РасмуссенНАТОВерховная Рада УкраиныМИД УкраиныДмитрий Кулеба
 
 
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