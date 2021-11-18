https://ria.ru/20211118/nato-1759618601.html

Кулеба высказался о преимуществах сотрудничества Украины с НАТО

Кулеба высказался о преимуществах сотрудничества Украины с НАТО - РИА Новости, 18.11.2021

Кулеба высказался о преимуществах сотрудничества Украины с НАТО

Киев не вступит в НАТО "завтра", но и без полноправного членства в альянсе может получить много пользы для укрепления обороноспособности страны и международной... РИА Новости, 18.11.2021

2021-11-18T13:12

2021-11-18T13:12

2021-11-18T13:12

в мире

украина

киев

андерс фог расмуссен

нато

верховная рада украины

мид украины

дмитрий кулеба

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КИЕВ, 18 ноя - РИА Новости. Киев не вступит в НАТО "завтра", но и без полноправного членства в альянсе может получить много пользы для укрепления обороноспособности страны и международной поддержки, заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.Верховная рада Украины в декабре 2014 года внесла изменения в два закона, отказавшись от внеблокового статуса государства. В феврале 2019 года парламент Украины принял изменения в конституцию, закрепив курс страны в ЕС и НАТО. Украина стала шестым государством, получившим статус партнера НАТО с расширенными возможностями.Бывший генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен ранее заявил, что для вступления в альянс Украине потребуется достигнуть ряда критериев, на реализацию которых уйдет большое количество времени.

https://ria.ru/20211116/nato-1759313977.html

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в мире, украина, киев, андерс фог расмуссен, нато, верховная рада украины, мид украины, дмитрий кулеба