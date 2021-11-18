Кулеба высказался о преимуществах сотрудничества Украины с НАТО
Кулеба: Украина и без полноправного членства в НАТО может получить много пользы
© AP Photo / Efrem LukatskyГоссекретарь США Энтони Блинкен и Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба перед встречей в Киеве, Украина
© AP Photo / Efrem Lukatsky
КИЕВ, 18 ноя - РИА Новости. Киев не вступит в НАТО "завтра", но и без полноправного членства в альянсе может получить много пользы для укрепления обороноспособности страны и международной поддержки, заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.
"Мы должны понимать, что вступление в НАТО не будет завтра. Но даже без полноправного членства в Североатлантическом альянсе мы можем получить много пользы от нынешнего уровня сотрудничества с альянсом для укрепления нашей обороноспособности и для мобилизации международной поддержки", - заявил Кулеба в ходе брифинга в четверг.
Верховная рада Украины в декабре 2014 года внесла изменения в два закона, отказавшись от внеблокового статуса государства. В феврале 2019 года парламент Украины принял изменения в конституцию, закрепив курс страны в ЕС и НАТО. Украина стала шестым государством, получившим статус партнера НАТО с расширенными возможностями.
Бывший генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен ранее заявил, что для вступления в альянс Украине потребуется достигнуть ряда критериев, на реализацию которых уйдет большое количество времени.
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