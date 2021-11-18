Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20211118/nalogi-1759659854.html
В Госдуму внесли законопроект о налоговом эксперименте для микропредприятий
В Госдуму внесли законопроект о налоговом эксперименте для микропредприятий - РИА Новости, 18.11.2021
В Госдуму внесли законопроект о налоговом эксперименте для микропредприятий
Правительство внесло в Госдуму законопроект о проведении в Москве, Татарстане, Московской и Калужской областях эксперимента о переходе микропредприятий в России РИА Новости, 18.11.2021
2021-11-18T16:18
2021-11-18T16:18
экономика
калужская область
москва
госдума рф
михаил мишустин
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/01/1752637147_0:0:3410:1919_1920x0_80_0_0_e8db94178702f07be9766065f21b520a.jpg
МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Правительство внесло в Госдуму законопроект о проведении в Москве, Татарстане, Московской и Калужской областях эксперимента о переходе микропредприятий в России на упрощенную систему налогообложения, следует из базы данных нижней палаты парламента.Документ предусматривает проведение в данных регионах с 1 июля 2022 года по 31 декабря 2027 года эксперимента по установлению специального налогового режима "Автоматизированная упрощенная система налогообложения". Этим режимом смогут на добровольной основе воспользоваться организации и индивидуальные предприниматели, чей годовой доход не превышает 60 миллионов рублей, с численностью наемных работников не более пяти человек.В случае, если объектом налогообложения являются доходы, налоговая ставка для них устанавливается в размере 8%, а если доходы, уменьшенные на величину расходов, - в размере 20%. По страховым взносам для таких организаций и ИП установлены нулевые ставки.Правительство также внесло в Госдуму законопроект-спутник, вносящий изменения в Бюджетный кодекс в части распределения доходов, поступающих в рамках нового налогового режима в бюджетную систему страны. Половина этих доходов поступит в федеральный бюджет, а другая – в бюджеты участвующих в эксперименте регионов.Участникам эксперимента не нужно будет готовить и подавать налоговые декларации, расчет платежей станет вестись автоматически на основании данных контрольно-кассовой техники и движения по счетам, открытым в уполномоченном банке, пояснял в среду на заседании кабмина его глава Михаил Мишустин.Он сообщал, что для того, чтобы воспользоваться такой возможностью, не придется никуда идти, поскольку это можно будет сделать в личном кабинете налогоплательщика. По его словам, правительство рассчитывает, что такой подход позитивно скажется на деятельности микропредприятий, приведет к снижению производственных издержек, и освободившиеся ресурсы они смогут направить на собственное развитие.
https://ria.ru/20211029/nalog-1756926215.html
https://ria.ru/20211009/nalog-1753820923.html
калужская область
москва
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/01/1752637147_179:0:2910:2048_1920x0_80_0_0_eec0c323b2a6f6fc2e0e9b814b85d38f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
экономика, калужская область, москва, госдума рф, михаил мишустин, россия
16:18 18.11.2021
 
В Госдуму внесли законопроект о налоговом эксперименте для микропредприятий

Правительство внесло в Госдуму законопроект о налоговом эксперименте для микропредприятий

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкЗдание Государственной Думы РФ
Здание Государственной Думы РФ - РИА Новости, 1920, 18.11.2021
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Правительство внесло в Госдуму законопроект о проведении в Москве, Татарстане, Московской и Калужской областях эксперимента о переходе микропредприятий в России на упрощенную систему налогообложения, следует из базы данных нижней палаты парламента.
Документ предусматривает проведение в данных регионах с 1 июля 2022 года по 31 декабря 2027 года эксперимента по установлению специального налогового режима "Автоматизированная упрощенная система налогообложения". Этим режимом смогут на добровольной основе воспользоваться организации и индивидуальные предприниматели, чей годовой доход не превышает 60 миллионов рублей, с численностью наемных работников не более пяти человек.
Здание Федеральной налоговой службы (ФНС) на Мосфильмовской улице в Москве - РИА Новости, 1920, 29.10.2021
29 октября, 18:58
Сенатор предложил освободить некоторых пенсионеров от транспортного налога
В случае, если объектом налогообложения являются доходы, налоговая ставка для них устанавливается в размере 8%, а если доходы, уменьшенные на величину расходов, - в размере 20%. По страховым взносам для таких организаций и ИП установлены нулевые ставки.
Правительство также внесло в Госдуму законопроект-спутник, вносящий изменения в Бюджетный кодекс в части распределения доходов, поступающих в рамках нового налогового режима в бюджетную систему страны. Половина этих доходов поступит в федеральный бюджет, а другая – в бюджеты участвующих в эксперименте регионов.
Участникам эксперимента не нужно будет готовить и подавать налоговые декларации, расчет платежей станет вестись автоматически на основании данных контрольно-кассовой техники и движения по счетам, открытым в уполномоченном банке, пояснял в среду на заседании кабмина его глава Михаил Мишустин.
Он сообщал, что для того, чтобы воспользоваться такой возможностью, не придется никуда идти, поскольку это можно будет сделать в личном кабинете налогоплательщика. По его словам, правительство рассчитывает, что такой подход позитивно скажется на деятельности микропредприятий, приведет к снижению производственных издержек, и освободившиеся ресурсы они смогут направить на собственное развитие.
Приложение Налоги ФЛ - РИА Новости, 1920, 09.10.2021
9 октября, 17:10
Россиянам напомнили о налоге, который нужно оплатить до 1 декабря
 
ЭкономикаКалужская областьМоскваГосдума РФМихаил МишустинРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:39В 16 регионах ввели обязательную вакцинацию для студентов старше 18 лет
03:30В России создадут "суперреактор" для атомной энергетики будущего
03:20Северокавказские ученые разработали робота-"черепаху" для разгона толпы
03:15IT-специалист рассказал, куда бежать, если вы потеряли телефон
03:13Неонатолог рассказал о симптомах, приводящих к преждевременным родам
02:50На Украине назвали условие, при котором Турция попытается подчинить Крым
02:38Адвокат правнука Сталина попросил об эксгумации останков генсека
02:35Россиянам посоветовали самую полезную рыбу
02:20В Киеве хотят не допустить запуска "Северного потока — 2" на всю мощность
02:16Опубликовано видео жесткого задержания школьницы полицейскими в Петербурге
02:15В винной школе объяснили, как выбрать шампанское перед Новым годом
02:15Эксперт объяснил, почему нельзя долго хранить воду в пластиковой бутылке
02:10В Раде рассказали, как украинский посол "плюнул в лицо" Германии
01:56Институт философии РАН опубликовал новые факты об Ильине и Шпильрейн
01:45Врач рассказала, как избежать тромбоза после коронавируса
01:40СМИ: сухопутным войскам США запретили повышать не привитых военных
01:39"Большой удар": в Польше предрекли Украине новые территориальные потери
01:28Госдеп призвал власти Грузии обращаться с Саакашвили "справедливо"
01:15Аналитик назвал "золотое время" для покупки валюты
00:43Адель представила еще одну песню из нового альбома
Лента новостейМолния
В 16 регионах ввели обязательную вакцинацию для студентов старше 18 летВ России создадут "суперреактор" для атомной энергетики будущегоСеверокавказские ученые разработали робота-"черепаху" для разгона толпыIT-специалист рассказал, куда бежать, если вы потеряли телефонНеонатолог рассказал о симптомах, приводящих к преждевременным родамНа Украине назвали условие, при котором Турция попытается подчинить КрымАдвокат правнука Сталина попросил об эксгумации останков генсекаРоссиянам посоветовали самую полезную рыбуВ Киеве хотят не допустить запуска "Северного потока — 2" на всю мощностьОпубликовано видео жесткого задержания школьницы полицейскими в ПетербургеВ винной школе объяснили, как выбрать шампанское перед Новым годомЭксперт объяснил, почему нельзя долго хранить воду в пластиковой бутылкеВ Раде рассказали, как украинский посол "плюнул в лицо" ГерманииИнститут философии РАН опубликовал новые факты об Ильине и ШпильрейнВрач рассказала, как избежать тромбоза после коронавирусаСМИ: сухопутным войскам США запретили повышать не привитых военных"Большой удар": в Польше предрекли Украине новые территориальные потериГосдеп призвал власти Грузии обращаться с Саакашвили "справедливо"Аналитик назвал "золотое время" для покупки валютыАдель представила еще одну песню из нового альбома