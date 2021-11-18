https://ria.ru/20211118/nalogi-1759659854.html

В Госдуму внесли законопроект о налоговом эксперименте для микропредприятий

В Госдуму внесли законопроект о налоговом эксперименте для микропредприятий - РИА Новости, 18.11.2021

В Госдуму внесли законопроект о налоговом эксперименте для микропредприятий

Правительство внесло в Госдуму законопроект о проведении в Москве, Татарстане, Московской и Калужской областях эксперимента о переходе микропредприятий в России РИА Новости, 18.11.2021

2021-11-18T16:18

2021-11-18T16:18

2021-11-18T16:18

экономика

калужская область

москва

госдума рф

михаил мишустин

россия

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МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Правительство внесло в Госдуму законопроект о проведении в Москве, Татарстане, Московской и Калужской областях эксперимента о переходе микропредприятий в России на упрощенную систему налогообложения, следует из базы данных нижней палаты парламента.Документ предусматривает проведение в данных регионах с 1 июля 2022 года по 31 декабря 2027 года эксперимента по установлению специального налогового режима "Автоматизированная упрощенная система налогообложения". Этим режимом смогут на добровольной основе воспользоваться организации и индивидуальные предприниматели, чей годовой доход не превышает 60 миллионов рублей, с численностью наемных работников не более пяти человек.В случае, если объектом налогообложения являются доходы, налоговая ставка для них устанавливается в размере 8%, а если доходы, уменьшенные на величину расходов, - в размере 20%. По страховым взносам для таких организаций и ИП установлены нулевые ставки.Правительство также внесло в Госдуму законопроект-спутник, вносящий изменения в Бюджетный кодекс в части распределения доходов, поступающих в рамках нового налогового режима в бюджетную систему страны. Половина этих доходов поступит в федеральный бюджет, а другая – в бюджеты участвующих в эксперименте регионов.Участникам эксперимента не нужно будет готовить и подавать налоговые декларации, расчет платежей станет вестись автоматически на основании данных контрольно-кассовой техники и движения по счетам, открытым в уполномоченном банке, пояснял в среду на заседании кабмина его глава Михаил Мишустин.Он сообщал, что для того, чтобы воспользоваться такой возможностью, не придется никуда идти, поскольку это можно будет сделать в личном кабинете налогоплательщика. По его словам, правительство рассчитывает, что такой подход позитивно скажется на деятельности микропредприятий, приведет к снижению производственных издержек, и освободившиеся ресурсы они смогут направить на собственное развитие.

https://ria.ru/20211029/nalog-1756926215.html

https://ria.ru/20211009/nalog-1753820923.html

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экономика, калужская область, москва, госдума рф, михаил мишустин, россия