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Белгородская область
Белгородская область
https://ria.ru/20211118/nagrada-1759632956.html
Белгородская область получила награду "Золотой каток" от Минтранса
Белгородская область получила награду "Золотой каток" от Минтранса - РИА Новости, 18.11.2021
Белгородская область получила награду "Золотой каток" от Минтранса
Белгородская область третий год подряд получила награду "Золотой каток" от министерства транспорта Российской Федерации за успешную реализацию проекта... РИА Новости, 18.11.2021
2021-11-18T14:04
2021-11-18T14:04
белгородская область
общество
белгород
москва
марат хуснуллин
жкх
россия
вячеслав гладков
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БЕЛГОРОД, 18 ноя - РИА Новости. Белгородская область третий год подряд получила награду "Золотой каток" от министерства транспорта Российской Федерации за успешную реализацию проекта "Безопасные качественные дороги", сообщает в четверг правительство региона.На семинаре-совещании по вопросу стратегии развития строительной отрасли и жилищно-коммунального хозяйства в четверг в Москве подвели итоги реализации нацпроекта "Безопасные качественные дороги". По итогам 2021 года Белгородская область была отмечена символической наградой за достижение лучших показателей белгородских дорожников.Награду губернатору Белгородской области Вячеславу Гладкову вручил зампредседателя правительства РФ Марат Хуснуллин."Область третий год подряд становится первым субъектом в стране, где досрочно завершаются плановые мероприятия по реализации национального проекта "Безопасные качественные дороги". В этом году в регионе в нормативное состояние приведено 150 объектов, в том числе 117 муниципальных дорог и 33 региональные", - говорится в сообщении.Рекордсменом в регионе по количеству отремонтированных улиц стал поселок Томаровка Яковлевского городского округа, здесь обновили 26 участков дорог.В областном центре в текущем году отремонтировали 13 участков общей протяженностью 12,5 километра. В нормативное состояние привели проспект Ватутина ― магистраль является важным инфраструктурным объектом, поскольку соединяет центр города с Харьковской горой. Напряженный трафик привел к образованию глубокой колеи у памятника князю Владимиру ― визитной карточки Белгорода. Как отмечает пресс-служба облправительства, сейчас там безопасная и качественная дорога."Всего в 2021 году Белгородской области на ремонт и строительство дорог были выделены беспрецедентные средства - порядка 20 миллиардов рублей", - информируют областные власти.
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общество, белгород, москва, марат хуснуллин, жкх, россия, вячеслав гладков
14:04 18.11.2021
 
Белгородская область получила награду "Золотой каток" от Минтранса

Белгородская область третий год подряд получила награду "Золотой каток" от Минтранса

© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкЗдание министерства транспорта РФ
Здание министерства транспорта РФ - РИА Новости, 1920, 18.11.2021
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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БЕЛГОРОД, 18 ноя - РИА Новости. Белгородская область третий год подряд получила награду "Золотой каток" от министерства транспорта Российской Федерации за успешную реализацию проекта "Безопасные качественные дороги", сообщает в четверг правительство региона.
На семинаре-совещании по вопросу стратегии развития строительной отрасли и жилищно-коммунального хозяйства в четверг в Москве подвели итоги реализации нацпроекта "Безопасные качественные дороги". По итогам 2021 года Белгородская область была отмечена символической наградой за достижение лучших показателей белгородских дорожников.
Награду губернатору Белгородской области Вячеславу Гладкову вручил зампредседателя правительства РФ Марат Хуснуллин.
"Область третий год подряд становится первым субъектом в стране, где досрочно завершаются плановые мероприятия по реализации национального проекта "Безопасные качественные дороги". В этом году в регионе в нормативное состояние приведено 150 объектов, в том числе 117 муниципальных дорог и 33 региональные", - говорится в сообщении.
Рекордсменом в регионе по количеству отремонтированных улиц стал поселок Томаровка Яковлевского городского округа, здесь обновили 26 участков дорог.
В областном центре в текущем году отремонтировали 13 участков общей протяженностью 12,5 километра. В нормативное состояние привели проспект Ватутина ― магистраль является важным инфраструктурным объектом, поскольку соединяет центр города с Харьковской горой. Напряженный трафик привел к образованию глубокой колеи у памятника князю Владимиру ― визитной карточки Белгорода. Как отмечает пресс-служба облправительства, сейчас там безопасная и качественная дорога.
"Всего в 2021 году Белгородской области на ремонт и строительство дорог были выделены беспрецедентные средства - порядка 20 миллиардов рублей", - информируют областные власти.
Вид на город Белгород - РИА Новости, 1920, 17.11.2021
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Белгородская областьОбществоБелгородМоскваМарат ХуснуллинЖКХРоссияВячеслав Гладков
 
 
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