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Путин предложил увеличить прожиточный минимум и МРОТ
Путин предложил увеличить прожиточный минимум и МРОТ - РИА Новости, 18.11.2021
Путин предложил увеличить прожиточный минимум и МРОТ
Владимир Путин предложил увеличить минимальный размер оплаты труда и прожиточный минимум в России в 2022 году на 8,6 процента. РИА Новости, 18.11.2021
2021-11-18T18:41
2021-11-18T22:50
общество
владимир путин
госдума рф
россия
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МОСКВА, 18 ноя — РИА Новости. Владимир Путин предложил увеличить минимальный размер оплаты труда и прожиточный минимум в России в 2022 году на 8,6 процента.Так, МРОТ вырастет до 13 890 рублей, а прожиточный минимум — до 12 654 рублей.Как отметил глава государства, он поручил своей администрации подготовить поправки и в ближайшие дни внесет их в Госдуму. Путин попросил депутатов поддержать инициативу при рассмотрении законопроекта о федеральном бюджете во втором чтении.Президент подчеркнул, что от размера прожиточного минимума зависят многие социальные пособия, включая выплаты семьям с детьми, социальные доплаты, доплаты к пенсиям, "поэтому важны даже не абсолютные цифры, а важно то, с чем это связано". Эти выплаты, которые также вырастут, получают миллионы граждан, напомнил Путин.Кроме того, он указал, что темпы индексации пенсий должны превышать фактическую инфляцию. Предложения по конкретным параметрам сейчас разрабатывают в администрации президента, в правительстве и Госдуме, власти вернутся к этому вопросу в ближайшее время с учетом макроэкономических показателей, заключил глава государства.Как прогнозирует Банк России, в конце года инфляция будет находиться в диапазоне от 7,4 до 7,9 процента. При этом рост цен на продукты уже достиг двузначных показателей — в октябре, по данным Росстата, он ускорился до 10,89 процента в годовом выражении.
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Путин: "Предлагаю на 2022 год установить более высокую планку прожиточного минимума"
Владимир Путин поручил увеличить минимальный размер оплаты труда и прожиточный минимум в России в 2022 году на 8,6 процента.
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общество, владимир путин, госдума рф, россия
18:41 18.11.2021 (обновлено: 22:50 18.11.2021)
 
Путин предложил увеличить прожиточный минимум и МРОТ

Путин предложил в 2022 году увеличить прожиточный минимум на 8,6 процента, до 12 654 рублей

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МОСКВА, 18 ноя — РИА Новости. Владимир Путин предложил увеличить минимальный размер оплаты труда и прожиточный минимум в России в 2022 году на 8,6 процента.
Так, МРОТ вырастет до 13 890 рублей, а прожиточный минимум — до 12 654 рублей.
"В проекте федерального бюджета на будущий год сейчас заложена индексация прожиточного минимума на 2,5 процента. Конечно, этого недостаточно, потому что такие параметры значительно отстают от уровня текущей инфляции, которая ускорилась за последние месяцы", — пояснил президент на совещании по социальным вопросам.
Как отметил глава государства, он поручил своей администрации подготовить поправки и в ближайшие дни внесет их в Госдуму. Путин попросил депутатов поддержать инициативу при рассмотрении законопроекта о федеральном бюджете во втором чтении.
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Президент подчеркнул, что от размера прожиточного минимума зависят многие социальные пособия, включая выплаты семьям с детьми, социальные доплаты, доплаты к пенсиям, "поэтому важны даже не абсолютные цифры, а важно то, с чем это связано". Эти выплаты, которые также вырастут, получают миллионы граждан, напомнил Путин.
Кроме того, он указал, что темпы индексации пенсий должны превышать фактическую инфляцию. Предложения по конкретным параметрам сейчас разрабатывают в администрации президента, в правительстве и Госдуме, власти вернутся к этому вопросу в ближайшее время с учетом макроэкономических показателей, заключил глава государства.
Как прогнозирует Банк России, в конце года инфляция будет находиться в диапазоне от 7,4 до 7,9 процента. При этом рост цен на продукты уже достиг двузначных показателей — в октябре, по данным Росстата, он ускорился до 10,89 процента в годовом выражении.
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