https://ria.ru/20211118/mrot-1759696338.html

Путин предложил увеличить прожиточный минимум и МРОТ

Путин предложил увеличить прожиточный минимум и МРОТ - РИА Новости, 18.11.2021

Путин предложил увеличить прожиточный минимум и МРОТ

Владимир Путин предложил увеличить минимальный размер оплаты труда и прожиточный минимум в России в 2022 году на 8,6 процента. РИА Новости, 18.11.2021

2021-11-18T18:41

2021-11-18T18:41

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общество

владимир путин

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МОСКВА, 18 ноя — РИА Новости. Владимир Путин предложил увеличить минимальный размер оплаты труда и прожиточный минимум в России в 2022 году на 8,6 процента.Так, МРОТ вырастет до 13 890 рублей, а прожиточный минимум — до 12 654 рублей.Как отметил глава государства, он поручил своей администрации подготовить поправки и в ближайшие дни внесет их в Госдуму. Путин попросил депутатов поддержать инициативу при рассмотрении законопроекта о федеральном бюджете во втором чтении.Президент подчеркнул, что от размера прожиточного минимума зависят многие социальные пособия, включая выплаты семьям с детьми, социальные доплаты, доплаты к пенсиям, "поэтому важны даже не абсолютные цифры, а важно то, с чем это связано". Эти выплаты, которые также вырастут, получают миллионы граждан, напомнил Путин.Кроме того, он указал, что темпы индексации пенсий должны превышать фактическую инфляцию. Предложения по конкретным параметрам сейчас разрабатывают в администрации президента, в правительстве и Госдуме, власти вернутся к этому вопросу в ближайшее время с учетом макроэкономических показателей, заключил глава государства.Как прогнозирует Банк России, в конце года инфляция будет находиться в диапазоне от 7,4 до 7,9 процента. При этом рост цен на продукты уже достиг двузначных показателей — в октябре, по данным Росстата, он ускорился до 10,89 процента в годовом выражении.

https://ria.ru/20211118/inflyatsiya-1759612049.html

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Путин: "Предлагаю на 2022 год установить более высокую планку прожиточного минимума" Владимир Путин поручил увеличить минимальный размер оплаты труда и прожиточный минимум в России в 2022 году на 8,6 процента. 2021-11-18T18:41 true PT0M48S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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общество, владимир путин, госдума рф, россия