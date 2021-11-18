https://ria.ru/20211118/mrot-1759696031.html

Путин заявил о повышении МРОТ в 2022 году

Путин заявил о повышении МРОТ в 2022 году - РИА Новости, 18.11.2021

Путин заявил о повышении МРОТ в 2022 году

В 2022 году минимальный размер оплаты труда должен вырасти на 8,6%, до 13890 рублей, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 18.11.2021

2021-11-18T18:39

2021-11-18T18:39

2021-11-18T18:49

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общество

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МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. В 2022 году минимальный размер оплаты труда должен вырасти на 8,6%, до 13890 рублей, заявил президент России Владимир Путин."Одновременно с индексацией размера прожиточного минимума должен вырасти и МРОТ. В будущем году также на 8,6%, примерно на 1 100 рублей, в итоге МРОТ в следующем году составит 13 тысяч 890 рублей в месяц", - сказал Путин на совещании.

https://ria.ru/20211118/pensii-1759697354.html

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2021

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мрот, политика, экономика, общество, зарплата, владимир путин, россия