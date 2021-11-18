https://ria.ru/20211118/mrot-1759696031.html
Путин заявил о повышении МРОТ в 2022 году
Путин заявил о повышении МРОТ в 2022 году - РИА Новости, 18.11.2021
Путин заявил о повышении МРОТ в 2022 году
В 2022 году минимальный размер оплаты труда должен вырасти на 8,6%, до 13890 рублей, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 18.11.2021
2021-11-18T18:39
2021-11-18T18:39
2021-11-18T18:49
мрот
политика
экономика
общество
зарплата
владимир путин
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/02/1757380953_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_414d329258b9bdbaa9c92a259b5a59cf.jpg
МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. В 2022 году минимальный размер оплаты труда должен вырасти на 8,6%, до 13890 рублей, заявил президент России Владимир Путин."Одновременно с индексацией размера прожиточного минимума должен вырасти и МРОТ. В будущем году также на 8,6%, примерно на 1 100 рублей, в итоге МРОТ в следующем году составит 13 тысяч 890 рублей в месяц", - сказал Путин на совещании.
https://ria.ru/20211118/pensii-1759697354.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/02/1757380953_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_8589791bc7f886de407a1c218d0b6378.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
мрот, политика, экономика, общество, зарплата, владимир путин, россия
18:39 18.11.2021 (обновлено: 18:49 18.11.2021)
Путин заявил о повышении МРОТ в 2022 году
Путин: в 2022 году минимальный размер оплаты труда вырастет на 8,6%, до 13 890 рублей