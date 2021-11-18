Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка - Новости Подмосковья
Новости Подмосковья
https://ria.ru/20211118/mosoblduma-1759601968.html
Мособлдума одобрила продление налоговых каникул для ИП
Мособлдума одобрила продление налоговых каникул для ИП - РИА Новости, 18.11.2021
Мособлдума одобрила продление налоговых каникул для ИП
Депутаты Мособлдумы одобрили изменения в действующее законодательство о продлении налоговых каникул для индивидуальных предпринимателей. РИА Новости, 18.11.2021
2021-11-18T12:19
2021-11-18T15:50
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
московская областная дума
игорь брынцалов
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/12/1759606395_0:79:1080:687_1920x0_80_0_0_1eececc2e41deadfdca0813fda8350a4.jpg
МОСКВА, 18 ноя – РИА Новости. Депутаты Мособлдумы одобрили изменения в действующее законодательство о продлении налоговых каникул для индивидуальных предпринимателей.Министр экономики и финансов Московской области Наталья Масленкина в ходе своего доклада отметила, что законопроект предлагает продлить на два года нулевые налоговые ставки по УСН и ПСН для впервые зарегистрированных индивидуальных предпринимателей осуществляющих деятельность в производственной, социальной, бытовой и научных сферах. Кроме того, также на два года продлевается действие пониженной налоговой ставки по УСН в размере 10% для налогоплательщиков осуществляющих виды экономической деятельности, установленные законом МО №9/2009-ОЗ"Решение принято в целом", - сказал глава областного парламента Игорь Брынцалов.В ходе итогового голосования решение поддержали 37 депутатов из присутствующих 37.
https://ria.ru/20211117/spravka-1759492624.html
московская область (подмосковье)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/12/1759606395_47:0:1006:719_1920x0_80_0_0_c4bfc77bc1cc7da25934578e372a4e7f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
московская область (подмосковье), московская областная дума, игорь брынцалов
12:19 18.11.2021 (обновлено: 15:50 18.11.2021)
 

Мособлдума одобрила продление налоговых каникул для ИП

© Фото : Московская областная ДумаЗаседание мособлдумы
Заседание мособлдумы - РИА Новости, 1920, 18.11.2021
© Фото : Московская областная Дума
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 ноя – РИА Новости. Депутаты Мособлдумы одобрили изменения в действующее законодательство о продлении налоговых каникул для индивидуальных предпринимателей.
Министр экономики и финансов Московской области Наталья Масленкина в ходе своего доклада отметила, что законопроект предлагает продлить на два года нулевые налоговые ставки по УСН и ПСН для впервые зарегистрированных индивидуальных предпринимателей осуществляющих деятельность в производственной, социальной, бытовой и научных сферах. Кроме того, также на два года продлевается действие пониженной налоговой ставки по УСН в размере 10% для налогоплательщиков осуществляющих виды экономической деятельности, установленные законом МО №9/2009-ОЗ
работа за компьютером 360 - РИА Новости, 1920, 17.11.2021
Вчера, 16:13Новости Подмосковья
Жители МО смогут получать справки из центра занятости на "Госуслугах"
"Решение принято в целом", - сказал глава областного парламента Игорь Брынцалов.
В ходе итогового голосования решение поддержали 37 депутатов из присутствующих 37.
 
Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)Московская областная думаИгорь Брынцалов
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:39В 16 регионах ввели обязательную вакцинацию для студентов старше 18 лет
03:30В России создадут "суперреактор" для атомной энергетики будущего
03:20Северокавказские ученые разработали робота-"черепаху" для разгона толпы
03:15IT-специалист рассказал, куда бежать, если вы потеряли телефон
03:13Неонатолог рассказал о симптомах, приводящих к преждевременным родам
02:50На Украине назвали условие, при котором Турция попытается подчинить Крым
02:38Адвокат правнука Сталина попросил об эксгумации останков генсека
02:35Россиянам посоветовали самую полезную рыбу
02:20В Киеве хотят не допустить запуска "Северного потока — 2" на всю мощность
02:16Опубликовано видео жесткого задержания школьницы полицейскими в Петербурге
02:15В винной школе объяснили, как выбрать шампанское перед Новым годом
02:15Эксперт объяснил, почему нельзя долго хранить воду в пластиковой бутылке
02:10В Раде рассказали, как украинский посол "плюнул в лицо" Германии
01:56Институт философии РАН опубликовал новые факты об Ильине и Шпильрейн
01:45Врач рассказала, как избежать тромбоза после коронавируса
01:40СМИ: сухопутным войскам США запретили повышать не привитых военных
01:39"Большой удар": в Польше предрекли Украине новые территориальные потери
01:28Госдеп призвал власти Грузии обращаться с Саакашвили "справедливо"
01:15Аналитик назвал "золотое время" для покупки валюты
00:43Адель представила еще одну песню из нового альбома
Лента новостейМолния
В 16 регионах ввели обязательную вакцинацию для студентов старше 18 летВ России создадут "суперреактор" для атомной энергетики будущегоСеверокавказские ученые разработали робота-"черепаху" для разгона толпыIT-специалист рассказал, куда бежать, если вы потеряли телефонНеонатолог рассказал о симптомах, приводящих к преждевременным родамНа Украине назвали условие, при котором Турция попытается подчинить КрымАдвокат правнука Сталина попросил об эксгумации останков генсекаРоссиянам посоветовали самую полезную рыбуВ Киеве хотят не допустить запуска "Северного потока — 2" на всю мощностьОпубликовано видео жесткого задержания школьницы полицейскими в ПетербургеВ винной школе объяснили, как выбрать шампанское перед Новым годомЭксперт объяснил, почему нельзя долго хранить воду в пластиковой бутылкеВ Раде рассказали, как украинский посол "плюнул в лицо" ГерманииИнститут философии РАН опубликовал новые факты об Ильине и ШпильрейнВрач рассказала, как избежать тромбоза после коронавирусаСМИ: сухопутным войскам США запретили повышать не привитых военных"Большой удар": в Польше предрекли Украине новые территориальные потериГосдеп призвал власти Грузии обращаться с Саакашвили "справедливо"Аналитик назвал "золотое время" для покупки валютыАдель представила еще одну песню из нового альбома