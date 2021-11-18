https://ria.ru/20211118/mosoblduma-1759601968.html

Мособлдума одобрила продление налоговых каникул для ИП

Мособлдума одобрила продление налоговых каникул для ИП - РИА Новости, 18.11.2021

Мособлдума одобрила продление налоговых каникул для ИП

Депутаты Мособлдумы одобрили изменения в действующее законодательство о продлении налоговых каникул для индивидуальных предпринимателей. РИА Новости, 18.11.2021

2021-11-18T12:19

2021-11-18T12:19

2021-11-18T15:50

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

московская областная дума

игорь брынцалов

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МОСКВА, 18 ноя – РИА Новости. Депутаты Мособлдумы одобрили изменения в действующее законодательство о продлении налоговых каникул для индивидуальных предпринимателей.Министр экономики и финансов Московской области Наталья Масленкина в ходе своего доклада отметила, что законопроект предлагает продлить на два года нулевые налоговые ставки по УСН и ПСН для впервые зарегистрированных индивидуальных предпринимателей осуществляющих деятельность в производственной, социальной, бытовой и научных сферах. Кроме того, также на два года продлевается действие пониженной налоговой ставки по УСН в размере 10% для налогоплательщиков осуществляющих виды экономической деятельности, установленные законом МО №9/2009-ОЗ"Решение принято в целом", - сказал глава областного парламента Игорь Брынцалов.В ходе итогового голосования решение поддержали 37 депутатов из присутствующих 37.

https://ria.ru/20211117/spravka-1759492624.html

московская область (подмосковье)

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московская область (подмосковье), московская областная дума, игорь брынцалов