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Тамбовская область
https://ria.ru/20211118/mnogoetazhki-1759718161.html
Тамбовщина первой внедрит улучшенную систему управления многоэтажками
Тамбовщина первой внедрит улучшенную систему управления многоэтажками - РИА Новости, 18.11.2021
Тамбовщина первой внедрит улучшенную систему управления многоэтажками
Тамбовская область станет пилотным регионом по внедрению усовершенствованной системы управления многоквартирными домами, разработанной Минстроем, сообщил РИА... РИА Новости, 18.11.2021
2021-11-18T21:46
2021-11-18T21:46
тамбовская область
тамбовская область
москва
марат хуснуллин
министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства рф (минстрой россии)
жкх
максим егоров
россия
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ТАМБОВ, 18 ноя - РИА Новости. Тамбовская область станет пилотным регионом по внедрению усовершенствованной системы управления многоквартирными домами, разработанной Минстроем, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы обладминистрации.Об этом шла речь в ходе обучающего семинара-совещания, посвященного стратегии развития строительной отрасли и ЖКХ РФ до 2030 года (с прогнозом на период до 2035 года), которое в четверг провел в Москве вице-премьер Марат Хуснуллин. В совещании принял участие врио главы администрации Тамбовской области Максим Егоров."Новая система предполагает модель "регионального оператора по управлению жильем". Это управляющая организация, которая будет назначаться региональной властью по итогам конкурса на определенный пул многоквартирных домов. Цену за ее услуги также будет регулировать субъект. Такая модель позволит предъявлять к региональному оператору по управлению многоквартирными домами более серьезные требования, в том числе по соблюдению базовых значений кадровой и материально-технической обеспеченности", - сказал представитель пресс-службы.По его словам, глава Тамбовской области поддержал нововведение."Модель будет способствовать развитию конкуренции. Ведь управляющие организации, не получившие статус регионального оператора, будут иметь меньше доверия со стороны собственников помещений. Регоператор решит проблему управления аварийными и расположенными на удаленных территориях многоквартирными домами", - приводит пресс-служба слова Егорова.Он также отметил целесообразность объединения государственного строительного и жилищного надзора в единый орган исполнительной власти."Такую схему мы планируем реализовать в Тамбовской области. Регион станет пилотной площадкой для внедрения предложенных мер, - сообщил Егоров.В пресс-службе добавили, что руководитель региона также предложил внедрить единые стандарты деятельности по управлению и обслуживанию многоэтажек. Он высказал идеи по совершенствованию модели ценообразования в сфере управления жильем и содержания общего имущества, а также доработке процедуры конкурсного отбора управляющей организации и назначения временной управляющей организации в случае, если конкурс не состоялся. Кроме того, был сделан акцент на необходимости использования электронного голосования собственников помещений в многоквартирных жилых домах.Стратегия развития строительной отрасли и ЖКХ РФ до 2030 года (с прогнозом до 2035 года), разработанная Минстроем России, направлена на обеспечение достижения к 2030 году национальных целей и стратегических задач. Основные цели - повышение комфорта, качества и уровня жизни россиян; формирование высокотехнологичных, конкурентоспособных отраслей строительства и ЖКХ; минимизация негативного воздействия на окружающую среду.
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тамбовская область, москва, марат хуснуллин, министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства рф (минстрой россии), жкх, максим егоров, россия
21:46 18.11.2021
 

Тамбовщина первой внедрит улучшенную систему управления многоэтажками

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкМногоэтажные жилые дома
Многоэтажные жилые дома - РИА Новости, 1920, 18.11.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
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ТАМБОВ, 18 ноя - РИА Новости. Тамбовская область станет пилотным регионом по внедрению усовершенствованной системы управления многоквартирными домами, разработанной Минстроем, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы обладминистрации.
Об этом шла речь в ходе обучающего семинара-совещания, посвященного стратегии развития строительной отрасли и ЖКХ РФ до 2030 года (с прогнозом на период до 2035 года), которое в четверг провел в Москве вице-премьер Марат Хуснуллин. В совещании принял участие врио главы администрации Тамбовской области Максим Егоров.
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"Новая система предполагает модель "регионального оператора по управлению жильем". Это управляющая организация, которая будет назначаться региональной властью по итогам конкурса на определенный пул многоквартирных домов. Цену за ее услуги также будет регулировать субъект. Такая модель позволит предъявлять к региональному оператору по управлению многоквартирными домами более серьезные требования, в том числе по соблюдению базовых значений кадровой и материально-технической обеспеченности", - сказал представитель пресс-службы.
По его словам, глава Тамбовской области поддержал нововведение.
"Модель будет способствовать развитию конкуренции. Ведь управляющие организации, не получившие статус регионального оператора, будут иметь меньше доверия со стороны собственников помещений. Регоператор решит проблему управления аварийными и расположенными на удаленных территориях многоквартирными домами", - приводит пресс-служба слова Егорова.
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Он также отметил целесообразность объединения государственного строительного и жилищного надзора в единый орган исполнительной власти.
"Такую схему мы планируем реализовать в Тамбовской области. Регион станет пилотной площадкой для внедрения предложенных мер, - сообщил Егоров.
В пресс-службе добавили, что руководитель региона также предложил внедрить единые стандарты деятельности по управлению и обслуживанию многоэтажек. Он высказал идеи по совершенствованию модели ценообразования в сфере управления жильем и содержания общего имущества, а также доработке процедуры конкурсного отбора управляющей организации и назначения временной управляющей организации в случае, если конкурс не состоялся. Кроме того, был сделан акцент на необходимости использования электронного голосования собственников помещений в многоквартирных жилых домах.
Стратегия развития строительной отрасли и ЖКХ РФ до 2030 года (с прогнозом до 2035 года), разработанная Минстроем России, направлена на обеспечение достижения к 2030 году национальных целей и стратегических задач. Основные цели - повышение комфорта, качества и уровня жизни россиян; формирование высокотехнологичных, конкурентоспособных отраслей строительства и ЖКХ; минимизация негативного воздействия на окружающую среду.
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Тамбовская областьТамбовская областьМоскваМарат ХуснуллинМинистерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ (Минстрой России)ЖКХМаксим ЕгоровРоссия
 
 
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