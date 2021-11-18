https://ria.ru/20211118/mkhat-1759671445.html

Прилепин поддержал идею предложить Дорониной вернуться во МХАТ

Прилепин поддержал идею предложить Дорониной вернуться во МХАТ - РИА Новости, 18.11.2021

Прилепин поддержал идею предложить Дорониной вернуться во МХАТ

Заместитель худрука по литературной части МХАТ имени Горького Захар Прилепин рассказал РИА Новости о том, что будет рад возвращению в театр почетного президента РИА Новости, 18.11.2021

2021-11-18T17:01

2021-11-18T17:01

2021-11-18T17:01

культура

общество

эдуард бояков

захар прилепин

татьяна доронина

владимир кехман

мхат имени м. горького

новости культуры

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МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Заместитель худрука по литературной части МХАТ имени Горького Захар Прилепин рассказал РИА Новости о том, что будет рад возвращению в театр почетного президента Татьяны Дорониной, которая не появлялась во МХАТе уже несколько лет.Новый гендиректор МХАТа Владимир Кехман после своего назначения заявил, что его первоочередная задача – встретиться с Дорониной. В начале ноября он сообщил, что эта встреча пока не состоялась."Насколько я понимаю, сейчас у Кехмана одна стратегическая цель – вернуть в театр Доронину и подготовиться к ее возвращению, реанимировав ряд спектаклей и проектов, которые были при ней. Я, конечно, ничего против не имею и буду рад видеть Татьяну Васильевну", - сказал Прилепин РИА Новости.Он отметил, что появление во МХАТе Дорониной "сошьет времена". "Я буду рад ее видеть, это будет хорошо, правильно, это "сошьет времена". Пока она еще не пришла. Конечно, надо отдать дань уважения Татьяне Васильевне", - подытожил Прилепин.Татьяна Доронина возглавила МХАТ в 1987 году и была его художественным руководителем до декабря 2018 года, когда ее сменил на этом посту Эдуард Бояков. Доронина тогда стала почетным президентом театра.В конце июня 2021 года сообщалось, что Доронина написала письмо на имя президента РФ Владимира Путина с просьбой уволить Боякова. По словам артистки, если этого не сделать, то от МХАТ "не останется даже и воспоминаний". Позднее советник президента РФ по культуре Владимир Толстой сообщил РИА Новости, что администрация президента получила письмо Дорониной, обращение перенаправлено в министерство культуры РФ. Бояков уволился из театра вскоре после назначения Кехмана.

https://ria.ru/20211108/mkhat-1758030847.html

https://ria.ru/20211108/kekhman-1758013806.html

https://ria.ru/20211101/boyakov-1757299600.html

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общество, эдуард бояков, захар прилепин, татьяна доронина, владимир кехман, мхат имени м. горького, новости культуры