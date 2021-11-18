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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20211118/mkhat-1759671445.html
Прилепин поддержал идею предложить Дорониной вернуться во МХАТ
Прилепин поддержал идею предложить Дорониной вернуться во МХАТ - РИА Новости, 18.11.2021
Прилепин поддержал идею предложить Дорониной вернуться во МХАТ
Заместитель худрука по литературной части МХАТ имени Горького Захар Прилепин рассказал РИА Новости о том, что будет рад возвращению в театр почетного президента РИА Новости, 18.11.2021
2021-11-18T17:01
2021-11-18T17:01
культура
общество
эдуард бояков
захар прилепин
татьяна доронина
владимир кехман
мхат имени м. горького
новости культуры
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МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Заместитель худрука по литературной части МХАТ имени Горького Захар Прилепин рассказал РИА Новости о том, что будет рад возвращению в театр почетного президента Татьяны Дорониной, которая не появлялась во МХАТе уже несколько лет.Новый гендиректор МХАТа Владимир Кехман после своего назначения заявил, что его первоочередная задача – встретиться с Дорониной. В начале ноября он сообщил, что эта встреча пока не состоялась."Насколько я понимаю, сейчас у Кехмана одна стратегическая цель – вернуть в театр Доронину и подготовиться к ее возвращению, реанимировав ряд спектаклей и проектов, которые были при ней. Я, конечно, ничего против не имею и буду рад видеть Татьяну Васильевну", - сказал Прилепин РИА Новости.Он отметил, что появление во МХАТе Дорониной "сошьет времена". "Я буду рад ее видеть, это будет хорошо, правильно, это "сошьет времена". Пока она еще не пришла. Конечно, надо отдать дань уважения Татьяне Васильевне", - подытожил Прилепин.Татьяна Доронина возглавила МХАТ в 1987 году и была его художественным руководителем до декабря 2018 года, когда ее сменил на этом посту Эдуард Бояков. Доронина тогда стала почетным президентом театра.В конце июня 2021 года сообщалось, что Доронина написала письмо на имя президента РФ Владимира Путина с просьбой уволить Боякова. По словам артистки, если этого не сделать, то от МХАТ "не останется даже и воспоминаний". Позднее советник президента РФ по культуре Владимир Толстой сообщил РИА Новости, что администрация президента получила письмо Дорониной, обращение перенаправлено в министерство культуры РФ. Бояков уволился из театра вскоре после назначения Кехмана.
https://ria.ru/20211108/mkhat-1758030847.html
https://ria.ru/20211108/kekhman-1758013806.html
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общество, эдуард бояков, захар прилепин, татьяна доронина, владимир кехман, мхат имени м. горького, новости культуры
17:01 18.11.2021
 
Прилепин поддержал идею предложить Дорониной вернуться во МХАТ

Прилепин: я ничего против не имею и буду рад видеть Татьяну Васильевну Доронину во МХАТ

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкЗахар Прилепин на съезде новой объединённой политической партии "Справедливая Россия - За правду" в Москве
Захар Прилепин на съезде новой объединённой политической партии Справедливая Россия - За правду в Москве - РИА Новости, 1920, 18.11.2021
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Заместитель худрука по литературной части МХАТ имени Горького Захар Прилепин рассказал РИА Новости о том, что будет рад возвращению в театр почетного президента Татьяны Дорониной, которая не появлялась во МХАТе уже несколько лет.
Новый гендиректор МХАТа Владимир Кехман после своего назначения заявил, что его первоочередная задача – встретиться с Дорониной. В начале ноября он сообщил, что эта встреча пока не состоялась.
Народная артистка СССР Татьяна Доронина - РИА Новости, 1920, 08.11.2021
8 ноября, 12:06Культура
Кехман пообещал написать Дорониной письмо от коллектива театра
"Насколько я понимаю, сейчас у Кехмана одна стратегическая цель – вернуть в театр Доронину и подготовиться к ее возвращению, реанимировав ряд спектаклей и проектов, которые были при ней. Я, конечно, ничего против не имею и буду рад видеть Татьяну Васильевну", - сказал Прилепин РИА Новости.
Он отметил, что появление во МХАТе Дорониной "сошьет времена". "Я буду рад ее видеть, это будет хорошо, правильно, это "сошьет времена". Пока она еще не пришла. Конечно, надо отдать дань уважения Татьяне Васильевне", - подытожил Прилепин.
Владимир Кехман, генеральный директор МХАТа им. Горького
8 ноября, 12:00
Владимир Кехман: МХАТ – серьезный театр, здесь не должно быть проходимцев
Татьяна Доронина возглавила МХАТ в 1987 году и была его художественным руководителем до декабря 2018 года, когда ее сменил на этом посту Эдуард Бояков. Доронина тогда стала почетным президентом театра.
В конце июня 2021 года сообщалось, что Доронина написала письмо на имя президента РФ Владимира Путина с просьбой уволить Боякова. По словам артистки, если этого не сделать, то от МХАТ "не останется даже и воспоминаний". Позднее советник президента РФ по культуре Владимир Толстой сообщил РИА Новости, что администрация президента получила письмо Дорониной, обращение перенаправлено в министерство культуры РФ. Бояков уволился из театра вскоре после назначения Кехмана.
Художественный руководитель МХАТ им. М. Горького Эдуард Бояков - РИА Новости, 1920, 01.11.2021
1 ноября, 23:05Культура
Худрук МХАТ имени Горького Бояков ушел с поста
 
КультураОбществоЭдуард БояковЗахар ПрилепинТатьяна ДоронинаВладимир КехманМХАТ имени М. ГорькогоНовости культуры
 
 
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