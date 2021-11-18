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На повышение прожиточного минимума и МРОТ направят 30 миллиардов рублей
На повышение прожиточного минимума и МРОТ направят 30 миллиардов рублей - РИА Новости, 18.11.2021
На повышение прожиточного минимума и МРОТ направят 30 миллиардов рублей
Порядка 30 миллиардов рублей будет направлено из федерального бюджета на повышение прожиточного минимума и МРОТ, сообщил журналистам министр труда и социальной... РИА Новости, 18.11.2021
2021-11-18T22:35
2021-11-18T22:52
общество
министерство труда и социальной защиты рф (минтруд россии)
мрот
россия
антон котяков
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МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. Порядка 30 миллиардов рублей будет направлено из федерального бюджета на повышение прожиточного минимума и МРОТ, сообщил журналистам министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков."На повышение прожиточного минимума и МРОТ из федерального бюджета будет направлено порядка 30 миллиардов рублей", - сказал Котяков.Котяков отметил, что в соответствии с решением президента прожиточный минимум в целом по стране на душу населения в 2022 составит 12 654 рублей. Это прирост на 8,6% к уровню 2021 года. Соответственно для трудоспособного населения прожиточный минимум составит 13 793 рублей, для пенсионеров – 10 882 рублей, детей – 12 274 рублей. МРОТ будет установлен в размере 13 890 рублей, это на 8,6% больше МРОТ текущего года.Прожиточный минимум используется в качестве критерия нуждаемости при назначении социальных выплат. Кроме того, от прожиточного минимума рассчитываются социальные выплаты для семей с детьми (выплаты беременным женщинам, выплаты на детей до 3 лет, выплаты на детей от 3 до 7 лет, выплаты на детей от 8 до 17 лет), федеральные и региональные социальные доплаты к пенсиям. Размер МРОТ в свою очередь влияет на установление минимального размера больничного и является минимальной планкой для установления заработных плат.
https://ria.ru/20211118/mrot-1759696031.html
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общество, министерство труда и социальной защиты рф (минтруд россии), мрот, россия, антон котяков
22:35 18.11.2021 (обновлено: 22:52 18.11.2021)
 
На повышение прожиточного минимума и МРОТ направят 30 миллиардов рублей

Котяков: на повешение прожиточного минимума и МРОТ выделят 30 миллиардов рублей

© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкЗдание Министерства труда и социальной защиты РФ
Здание Министерства труда и социальной защиты РФ - РИА Новости, 1920, 18.11.2021
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. Порядка 30 миллиардов рублей будет направлено из федерального бюджета на повышение прожиточного минимума и МРОТ, сообщил журналистам министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков.
"На повышение прожиточного минимума и МРОТ из федерального бюджета будет направлено порядка 30 миллиардов рублей", - сказал Котяков.
Котяков отметил, что в соответствии с решением президента прожиточный минимум в целом по стране на душу населения в 2022 составит 12 654 рублей. Это прирост на 8,6% к уровню 2021 года. Соответственно для трудоспособного населения прожиточный минимум составит 13 793 рублей, для пенсионеров – 10 882 рублей, детей – 12 274 рублей. МРОТ будет установлен в размере 13 890 рублей, это на 8,6% больше МРОТ текущего года.
"Благодаря этому решению возрастут выплаты для 16 миллионов граждан – это получатели детских пособий, федеральных и региональных социальных доплат к пенсии, пособий по временной нетрудоспособности", - сказал Котяков.
Прожиточный минимум используется в качестве критерия нуждаемости при назначении социальных выплат. Кроме того, от прожиточного минимума рассчитываются социальные выплаты для семей с детьми (выплаты беременным женщинам, выплаты на детей до 3 лет, выплаты на детей от 3 до 7 лет, выплаты на детей от 8 до 17 лет), федеральные и региональные социальные доплаты к пенсиям. Размер МРОТ в свою очередь влияет на установление минимального размера больничного и является минимальной планкой для установления заработных плат.
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ОбществоМинистерство труда и социальной защиты РФ (Минтруд России)МРОТРоссияАнтон Котяков
 
 
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