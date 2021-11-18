https://ria.ru/20211118/mintrud-1759722059.html

На повышение прожиточного минимума и МРОТ направят 30 миллиардов рублей

На повышение прожиточного минимума и МРОТ направят 30 миллиардов рублей - РИА Новости, 18.11.2021

На повышение прожиточного минимума и МРОТ направят 30 миллиардов рублей

Порядка 30 миллиардов рублей будет направлено из федерального бюджета на повышение прожиточного минимума и МРОТ, сообщил журналистам министр труда и социальной... РИА Новости, 18.11.2021

2021-11-18T22:35

2021-11-18T22:35

2021-11-18T22:52

общество

министерство труда и социальной защиты рф (минтруд россии)

мрот

россия

антон котяков

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МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. Порядка 30 миллиардов рублей будет направлено из федерального бюджета на повышение прожиточного минимума и МРОТ, сообщил журналистам министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков."На повышение прожиточного минимума и МРОТ из федерального бюджета будет направлено порядка 30 миллиардов рублей", - сказал Котяков.Котяков отметил, что в соответствии с решением президента прожиточный минимум в целом по стране на душу населения в 2022 составит 12 654 рублей. Это прирост на 8,6% к уровню 2021 года. Соответственно для трудоспособного населения прожиточный минимум составит 13 793 рублей, для пенсионеров – 10 882 рублей, детей – 12 274 рублей. МРОТ будет установлен в размере 13 890 рублей, это на 8,6% больше МРОТ текущего года.Прожиточный минимум используется в качестве критерия нуждаемости при назначении социальных выплат. Кроме того, от прожиточного минимума рассчитываются социальные выплаты для семей с детьми (выплаты беременным женщинам, выплаты на детей до 3 лет, выплаты на детей от 3 до 7 лет, выплаты на детей от 8 до 17 лет), федеральные и региональные социальные доплаты к пенсиям. Размер МРОТ в свою очередь влияет на установление минимального размера больничного и является минимальной планкой для установления заработных плат.

https://ria.ru/20211118/mrot-1759696031.html

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общество, министерство труда и социальной защиты рф (минтруд россии), мрот, россия, антон котяков