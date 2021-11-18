https://ria.ru/20211118/ministr-1759722287.html
Шок и слезы. Украинский министр сделал громкое заявление и не сдержался
Украинский министр едва не расплакался во время пресс-конференции - РИА Новости, 18.11.2021
Шок и слезы. Украинский министр сделал громкое заявление и не сдержался
Министр аграрной политики и продовольствия Роман Лещенко не смог сдержать эмоций, выступая на брифинге МВД Украины. Запись выступления опубликована на... РИА Новости, 18.11.2021
2021-11-18T22:37
2021-11-18T22:37
2021-11-18T23:25
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МОСКВА, 18 ноя — РИА Новости. Министр аграрной политики и продовольствия Роман Лещенко не смог сдержать эмоций, выступая на брифинге МВД Украины. Запись выступления опубликована на Youtube-канале силового ведомства.Так, глава МВД Денис Монастырский рассказал об успешной операции украинских полицейских, в результате которой удалось предотвратить покушение на Лещенко.Слово передали министру, он признался, что узнал о факте готовившегося на него покушения незадолго до встречи с журналистами. На протяжении своей речи министр аграрной политики говорил сбивчиво, пытаясь справиться с нахлынувшими на него эмоциями, и почти прослезился.По словам Монастырского, нападение готовилось из-за якобы долгов чиновника. Одним из заказчиков был гражданин США. Правоохранительные органы уведомили об этом посольство страны в Киеве. Произошедшее не связано с государственной службой Лещенко. Сейчас задержанные находятся в изоляторе, им инкриминируются четыре особо тяжкие статьи и грозит пожизненное лишение свободы.
https://ria.ru/20210922/shefir-1751281076.html
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в мире, украина, мвд украины, денис монастырский
22:37 18.11.2021 (обновлено: 23:25 18.11.2021)
Украинский министр едва не расплакался во время пресс-конференции
Министр аграрной политики Украины Лещенко едва не расплакался во время пресс-конференции