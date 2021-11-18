https://ria.ru/20211118/millioner-1759684033.html

Мужчина случайно стал миллионером прямо на работе. Его реакция

Реакция мужчины, узнавшего на работе о выигранном миллионе, попала на видео - РИА Новости, 18.11.2021

Мужчина случайно стал миллионером прямо на работе. Его реакция

Житель Великобритании и бывший футболист Терри Кеннеди узнал, что выиграл в лотерее и получит миллион фунтов стерлингов, прямо на работе. Видео с его реакцией... РИА Новости, 18.11.2021

2021-11-18T17:41

2021-11-18T17:41

2021-11-18T18:46

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МОСКВА, 18 ноя — РИА Новости. Житель Великобритании и бывший футболист Терри Кеннеди узнал, что выиграл в лотерее и получит миллион фунтов стерлингов, прямо на работе. Видео с его реакцией стало вирусным в соцсетях.На кадрах, записанных, предположительно, его коллегой, видно, как мужчина разговаривает с оператором и понимает, что у него выигрышный билет. После этого бывший спортсмен закрывает лицо руками, пока остальные ему аплодируют.Британские таблоиды пишут, что Кеннеди пришлось бросить спортивную карьеру из-за травмы. Как отмечает Metro, проблемы с коленом у футболиста начались более трех лет назад.

https://ria.ru/20210126/oshibka-1594713121.html

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в мире, спорт, деньги, великобритания