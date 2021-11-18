https://ria.ru/20211118/migranty-1759692694.html

Глава МВД ФРГ опроверг информацию о готовности принять часть мигрантов

Глава МВД ФРГ опроверг информацию о готовности принять часть мигрантов - РИА Новости, 18.11.2021

Глава МВД ФРГ опроверг информацию о готовности принять часть мигрантов

Глава МВД ФРГ Хорст Зеехофер назвал ложными сообщения о том, что Германия якобы заявляла о готовности принять часть мигрантов с польско-белорусской границы. РИА Новости, 18.11.2021

2021-11-18T18:20

2021-11-18T18:20

2021-11-18T19:31

в мире

белоруссия

германия

ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии

польша

хорст зеехофер

мвд фрг

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БЕРЛИН, 18 ноя - РИА Новости. Глава МВД ФРГ Хорст Зеехофер назвал ложными сообщения о том, что Германия якобы заявляла о готовности принять часть мигрантов с польско-белорусской границы."Примером такой ложной информации сегодня стало то, что федеральное правительство якобы готово принять определенное число беженцев. Речь шла о 2 тысячах. Я немедленно связался с федеральным канцлером и получил четкий ответ, что речь идет о ложной информации", - заявил Зеехофер на пресс-конференции по итогам встречи с польским коллегой в Варшаве. По его словам, Европе в последующем "придется чаще иметь дело с тем, что при помощи ложных сообщений осуществляются попытки оказать давление".По его словам, Европе в последующем "придется чаще иметь дело с тем, что при помощи ложных сообщений осуществляются попытки оказать давление".Он подчеркнул, что Германия готова оказывать гуманитарную помощь оказавшимся в Белоруссии мигрантам, но не намерена их принимать. "Эти люди являются инструментом гибридной стратегии. Поэтому нашим европейским ценностями соответствовала бы забота о снабжении (гуманитарной помощью) этих беженцев. Что мы не собираемся делать - это принимать (этих) беженцев, поддаваться давлению и говорить, что мы принимаем беженцев в европейских странах. Потому что это будет означать, что расчет (организаторов схемы продвижения мигрантов) сработал", - заявил он.На прошлой неделе в лесополосе у границы Белоруссии с Польшей образовался стихийный лагерь беженцев, в основном курдов, который насчитывал более 2 тысяч человек. В этот понедельник беженцы перебрались непосредственно в пункт пропуска на белорусско-польской границе, а во вторник предприняли попытку прорыва границы, но ее пресекли польские силовики с помощью спецсредств.В последнее время Литва, Латвия и Польша сообщали о росте числа задерживаемых нелегальных мигрантов из стран Ближнего Востока и Африки на границе с Белоруссией, обвиняли Минск в создании миграционного кризиса. Минск все обвинения отвергает. Президент Белоруссии Александр Лукашенко отмечал, что Минск больше не будет сдерживать поток нелегальных мигрантов в страны ЕС: из-за санкций Запада на это нет "ни денег, ни сил". Пограничники Белоруссии неоднократно заявляли о насильственном выдворении мигрантов Литвой, Польшей и Латвией на белорусскую территорию.

https://ria.ru/20211118/migranty-1759658881.html

https://ria.ru/20211118/migranty-1759607024.html

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германия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, белоруссия, германия, ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии, польша, хорст зеехофер, мвд фрг