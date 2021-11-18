18:20 18.11.2021 (обновлено: 19:31 18.11.2021)
Глава МВД ФРГ опроверг информацию о готовности принять часть мигрантов
Глава МВД ФРГ опроверг информацию о готовности принять часть мигрантов из Белоруссии
© AP Photo / dpa / Stefan RampfelАвтомобили полиции Германии
© AP Photo / dpa / Stefan Rampfel
БЕРЛИН, 18 ноя - РИА Новости. Глава МВД ФРГ Хорст Зеехофер назвал ложными сообщения о том, что Германия якобы заявляла о готовности принять часть мигрантов с польско-белорусской границы.
"Примером такой ложной информации сегодня стало то, что федеральное правительство якобы готово принять определенное число беженцев. Речь шла о 2 тысячах. Я немедленно связался с федеральным канцлером и получил четкий ответ, что речь идет о ложной информации", - заявил Зеехофер на пресс-конференции по итогам встречи с польским коллегой в Варшаве. По его словам, Европе в последующем "придется чаще иметь дело с тем, что при помощи ложных сообщений осуществляются попытки оказать давление".
По его словам, Европе в последующем "придется чаще иметь дело с тем, что при помощи ложных сообщений осуществляются попытки оказать давление".
"Это сообщение ложное. Все остается так, как обсуждалось канцлером и польским премьер-министром а также нами (главами МВД двух стран): все, что мы делаем, мы согласовываем, мы контактируем друг с другом и не разыгрываем политику за спинами партнеров", - добавил Зеехофер.
Он подчеркнул, что Германия готова оказывать гуманитарную помощь оказавшимся в Белоруссии мигрантам, но не намерена их принимать. "Эти люди являются инструментом гибридной стратегии. Поэтому нашим европейским ценностями соответствовала бы забота о снабжении (гуманитарной помощью) этих беженцев. Что мы не собираемся делать - это принимать (этих) беженцев, поддаваться давлению и говорить, что мы принимаем беженцев в европейских странах. Потому что это будет означать, что расчет (организаторов схемы продвижения мигрантов) сработал", - заявил он.
На прошлой неделе в лесополосе у границы Белоруссии с Польшей образовался стихийный лагерь беженцев, в основном курдов, который насчитывал более 2 тысяч человек. В этот понедельник беженцы перебрались непосредственно в пункт пропуска на белорусско-польской границе, а во вторник предприняли попытку прорыва границы, но ее пресекли польские силовики с помощью спецсредств.
В последнее время Литва, Латвия и Польша сообщали о росте числа задерживаемых нелегальных мигрантов из стран Ближнего Востока и Африки на границе с Белоруссией, обвиняли Минск в создании миграционного кризиса. Минск все обвинения отвергает. Президент Белоруссии Александр Лукашенко отмечал, что Минск больше не будет сдерживать поток нелегальных мигрантов в страны ЕС: из-за санкций Запада на это нет "ни денег, ни сил". Пограничники Белоруссии неоднократно заявляли о насильственном выдворении мигрантов Литвой, Польшей и Латвией на белорусскую территорию.