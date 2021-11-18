https://ria.ru/20211118/migranty-1759658881.html

Минск ждет от ЕС решения по созданию гуманитарного коридора для беженцев

Минск ждет от ЕС решения по созданию гуманитарного коридора для беженцев - РИА Новости, 18.11.2021

Минск ждет от ЕС решения по созданию гуманитарного коридора для беженцев

Белоруссия выполняет обещания в рамках достигнутых во время разговора белорусского и германского лидеров договоренностей по разрешению миграционного кризиса, а... РИА Новости, 18.11.2021

2021-11-18T16:10

2021-11-18T16:10

2021-11-18T16:14

в мире

белоруссия

германия

ангела меркель

евросоюз

александр лукашенко

ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии

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МИНСК, 18 ноя – РИА Новости. Белоруссия выполняет обещания в рамках достигнутых во время разговора белорусского и германского лидеров договоренностей по разрешению миграционного кризиса, а Евросоюз – нет, заявила в четверг пресс-секретарь белорусского президента Наталья Эйсмонт."Уже на сегодняшний день, мы свои обязательства выполняем. Да, к сожалению, только около 400 беженцев согласились вернуться на родину. Всего, если быть точными, в самолете, который улетел (в Ирак - ред.) сегодня - 374 пассажира, преимущественно граждане Ирака", - цитирует Эйсмонт Sputnik Беларусь.По ее словам, в ходе первого разговора с и.о. канцлера Германии Ангелой Меркель механизм, который предложил президент Белоруссии Александр Лукашенко, касался создания гуманитарного коридора для части беженцев и помощи Минска в возвращении остальных на родину. "Европейский союз создает гуманитарный коридор для 2 тысяч беженцев, которые находятся в (стихийном ) лагере (у границы с Польшей – ред.). Мы берем на себя обязательство содействовать, насколько это возможно и при их желании, остальным 5 тысячам вернуться на Родину", - сказала Эйсмонт.Между тем, по ее словам, в отличие от Минска Евросоюз пока даже не приступил к переговорам на уровне экспертов, о чем договорились президент Белоруссии и и.о. канцлера Германии во время второго разговора.По словам Эйсмонт, остающиеся в Белоруссии мигранты продолжают настаивать на обеспечении гуманитарного коридора в Западную Европу, и прежде всего в Германию. Она подчеркнула, что пока эти люди категорически отказываются улететь, но белорусская сторона будет над этим работать.Пресс-секретарь Лукашенко отметила, что "Меркель, согласно договоренностям, будет вести переговоры с ЕС, в том числе по организации гуманитарного коридора в Германию"."И тем не менее, уже можно говорить о том, что работа миграционных служб Беларуси совместно с министерством иностранных дел дала результат. Мы выполняем свои обещания. Притом, что со стороны Евросоюза пока не выполнено ни одного обязательства", - подчеркнула она.Первый телефонный разговор Лукашенко и Меркель состоялся на прошлой неделе, в ходе которого белорусский президент предложил пути выхода из миграционного кризиса. Меркель взяла паузу, чтобы обсудить это с партнерами. В среду состоялся второй разговор, в ходе которого стороны пришли к пониманию по действиям для решения кризиса с мигрантами. В частности, президент и и.о. канцлера договорились, что проблема в целом выносится на уровень Белоруссии и ЕС, при этом соответствующие должностные лица, которые будут определены от обеих сторон, немедленно вступят в переговоры с целью разрешения имеющихся проблем. По данным СМИ, Меркель не исключила финпомощь для Белоруссии в связи с миграционным кризисом.На прошлой неделе в лесополосе у границы Белоруссии с Польшей образовался стихийный лагерь беженцев, который насчитывал более 2 тысяч человек. В этот понедельник беженцы перебрались непосредственно в пункт пропуска на белорусско-польской границе, а во вторник предприняли попытку прорыва границы, но ее пресекли польские силовики с помощью спецсредств.

https://ria.ru/20211117/migranty-1759392741.html

https://ria.ru/20211118/migranty-1759607024.html

белоруссия

германия

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Откуда приехали и куда направляются «белорусские» мигранты В Восточной Европе продолжает развиваться миграционный кризис — Польша, Литва и Латвия заявляют о резком росте числа нелегальных мигрантов, которые пытаются проникнуть на их территорию со стороны Белоруссии. 8 ноября к белорусско-польской границе подошла колонна из нескольких тысяч беженцев, приехавших с Ближнего Востока. Смотрите в видеоинфографике Ria.ru, кто эти люди и что является их конечной целью. 2021-11-18T16:10 true PT0M56S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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в мире, белоруссия, германия, ангела меркель, евросоюз, александр лукашенко, ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии