16:10 18.11.2021 (обновлено: 16:14 18.11.2021)
Минск ждет от ЕС решения по созданию гуманитарного коридора для беженцев
Лукашенко предложил ЕС организовать гуманитарный коридор в ФРГ для двух тысяч беженцев
© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанкБеженцы с Ближнего Востока идут в центр временного содержания мигрантов, оборудованный в логистическом центре в пункте пропуска "Брузги" на белорусско-польской границе
© Sputnik / Виктор Толочко
МИНСК, 18 ноя – РИА Новости. Белоруссия выполняет обещания в рамках достигнутых во время разговора белорусского и германского лидеров договоренностей по разрешению миграционного кризиса, а Евросоюз – нет, заявила в четверг пресс-секретарь белорусского президента Наталья Эйсмонт.
"Уже на сегодняшний день, мы свои обязательства выполняем. Да, к сожалению, только около 400 беженцев согласились вернуться на родину. Всего, если быть точными, в самолете, который улетел (в Ирак - ред.) сегодня - 374 пассажира, преимущественно граждане Ирака", - цитирует Эйсмонт Sputnik Беларусь.
По ее словам, в ходе первого разговора с и.о. канцлера Германии Ангелой Меркель механизм, который предложил президент Белоруссии Александр Лукашенко, касался создания гуманитарного коридора для части беженцев и помощи Минска в возвращении остальных на родину. "Европейский союз создает гуманитарный коридор для 2 тысяч беженцев, которые находятся в (стихийном ) лагере (у границы с Польшей – ред.). Мы берем на себя обязательство содействовать, насколько это возможно и при их желании, остальным 5 тысячам вернуться на Родину", - сказала Эйсмонт.
Между тем, по ее словам, в отличие от Минска Евросоюз пока даже не приступил к переговорам на уровне экспертов, о чем договорились президент Белоруссии и и.о. канцлера Германии во время второго разговора.
По словам Эйсмонт, остающиеся в Белоруссии мигранты продолжают настаивать на обеспечении гуманитарного коридора в Западную Европу, и прежде всего в Германию. Она подчеркнула, что пока эти люди категорически отказываются улететь, но белорусская сторона будет над этим работать.
Пресс-секретарь Лукашенко отметила, что "Меркель, согласно договоренностям, будет вести переговоры с ЕС, в том числе по организации гуманитарного коридора в Германию".
"И тем не менее, уже можно говорить о том, что работа миграционных служб Беларуси совместно с министерством иностранных дел дала результат. Мы выполняем свои обещания. Притом, что со стороны Евросоюза пока не выполнено ни одного обязательства", - подчеркнула она.
Первый телефонный разговор Лукашенко и Меркель состоялся на прошлой неделе, в ходе которого белорусский президент предложил пути выхода из миграционного кризиса. Меркель взяла паузу, чтобы обсудить это с партнерами. В среду состоялся второй разговор, в ходе которого стороны пришли к пониманию по действиям для решения кризиса с мигрантами. В частности, президент и и.о. канцлера договорились, что проблема в целом выносится на уровень Белоруссии и ЕС, при этом соответствующие должностные лица, которые будут определены от обеих сторон, немедленно вступят в переговоры с целью разрешения имеющихся проблем. По данным СМИ, Меркель не исключила финпомощь для Белоруссии в связи с миграционным кризисом.
На прошлой неделе в лесополосе у границы Белоруссии с Польшей образовался стихийный лагерь беженцев, который насчитывал более 2 тысяч человек. В этот понедельник беженцы перебрались непосредственно в пункт пропуска на белорусско-польской границе, а во вторник предприняли попытку прорыва границы, но ее пресекли польские силовики с помощью спецсредств.