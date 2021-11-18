https://ria.ru/20211118/migranty-1759656110.html

Самолет c иракскими мигрантами вылетел из Минска в Багдад

Самолет c иракскими мигрантами вылетел из Минска в Багдад - РИА Новости, 18.11.2021

Самолет c иракскими мигрантами вылетел из Минска в Багдад

Самолет Iraqi Airways, на борту которого находятся пожелавшие вернуться домой после неудачной попытки попасть из Белоруссии в страны ЕС иракские граждане,... РИА Новости, 18.11.2021

2021-11-18T15:58

2021-11-18T15:58

2021-11-18T15:58

в мире

белоруссия

минск

ирак

ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии

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МИНСК, 18 ноя – РИА Новости. Самолет Iraqi Airways, на борту которого находятся пожелавшие вернуться домой после неудачной попытки попасть из Белоруссии в страны ЕС иракские граждане, вылетел из национального аэропорта "Минск" в Багдад, свидетельствуют данные онлайн-табло аэропорта.Ожидается, что самолет сначала приземлится в иракском Эрбиле, а затем в аэропорту Багдада. Возвращение на родину для желающих вернуться домой иракских мигрантов бесплатное. МИД Ирака заявил в четверг, что зарегистрировал 430 заявок желающих вернуться на родину граждан, застрявших у границы Белоруссии со странами ЕС.Ранее консул Ирака в России Маджид аль-Килани сообщил РИА Новости, что в четверг первый авиарейс вывезет иракских мигрантов из числа пытавшихся попасть в ЕС из Белоруссии.На прошлой неделе в лесополосе у границы Белоруссии с Польшей образовался стихийный лагерь беженцев, в основном курдов, который насчитывал более 2 тысяч человек. В этот понедельник беженцы перебрались непосредственно в пункт пропуска на белорусско-польской границе, а во вторник предприняли попытку прорыва границы, но ее пресекли польские силовики с помощью спецсредств.В последнее время Литва, Латвия и Польша сообщали о росте числа задерживаемых нелегальных мигрантов из стран Ближнего Востока и Африки на границе с Белоруссией, обвиняли Минск в создании миграционного кризиса. Минск все обвинения отвергает. Президент Белоруссии Александр Лукашенко отмечал, что Минск больше не будет сдерживать поток нелегальных мигрантов в страны ЕС: из-за санкций Запада на это нет "ни денег, ни сил". Пограничники Белоруссии неоднократно заявляли о насильственном выдворении мигрантов Литвой, Польшей и Латвией на белорусскую территорию.

https://ria.ru/20211115/migranty-1759140663.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Откуда приехали и куда направляются «белорусские» мигранты В Восточной Европе продолжает развиваться миграционный кризис — Польша, Литва и Латвия заявляют о резком росте числа нелегальных мигрантов, которые пытаются проникнуть на их территорию со стороны Белоруссии. 8 ноября к белорусско-польской границе подошла колонна из нескольких тысяч беженцев, приехавших с Ближнего Востока. Смотрите в видеоинфографике Ria.ru, кто эти люди и что является их конечной целью. 2021-11-18T15:58 true PT0M56S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, белоруссия, минск, ирак, ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии