https://ria.ru/20211118/migranty-1759638713.html

На вывозной рейс из Белоруссии в Ирак зарегистрировался 431 человек

На вывозной рейс из Белоруссии в Ирак зарегистрировался 431 человек - РИА Новости, 18.11.2021

На вывозной рейс из Белоруссии в Ирак зарегистрировался 431 человек

На вывозной рейс из Минска в иракские Эрбиль и Багдад зарегистрировался 431 человек, сообщил РИА Новости консул Ирака в России и Белоруссии Маджид Аль-Кинани. РИА Новости, 18.11.2021

2021-11-18T14:26

2021-11-18T14:26

2021-11-18T14:58

в мире

белоруссия

минск

ирак

багдад (город)

ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии

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МИНСК, 18 ноя - РИА Новости. На вывозной рейс из Минска в иракские Эрбиль и Багдад зарегистрировался 431 человек, сообщил РИА Новости консул Ирака в России и Белоруссии Маджид Аль-Кинани.Днём в четверг в Минск прилетел первый вывозной рейс "Иракских авиалиний", который должен вывезти на родину всех желающих иракцев, не сумевших прорваться из Белоруссии в Польшу или Литву."Зарегистрировалось 431 человек, а также 16 грудных детей (которые полетят на коленях родителей, - ред.) Регистрация закончилась", - сообщил он.В 14:15 по местному времени (совпадает с мск) регистрация закончилась - на час позже, чем должно было по расписанию. Все пассажиры прошли на досмотр. Сейчас на табло аэропорта указано время вылета в 14.30 по местному времени.Ранее сообщалось, что на вывозной рейс заявились 432 человека. При этом в минский аэропорт ещё продолжают прибывать отдельные группы мигрантов. Одна группа, приехав в аэропорт, заявила, что не будет улетать. Другая группа мужчин наоборот, хотела улететь, но их не оказалось в списках. После небольшого скандала мужчины ушли.Многочисленная группа беженцев, в основном курдов, 8 ноября направилась к границе Белоруссии с Польшей, надеясь попасть в Европейский союз. Перед польскими заграждениями на линии границы остановились около 2 тысяч беженцев, в том числе значительное количество женщин и детей, они разбили стихийный лагерь недалеко от пункта пропуска "Брузги" в Гродненской области. Польские силовики их не пропускают, не считают прибывающих из Белоруссии беженцами, мигранты в свою очередь предпринимали попытки преодолеть заграждения.

https://ria.ru/20211118/migranty-1759607024.html

белоруссия

минск

ирак

багдад (город)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Откуда приехали и куда направляются «белорусские» мигранты В Восточной Европе продолжает развиваться миграционный кризис — Польша, Литва и Латвия заявляют о резком росте числа нелегальных мигрантов, которые пытаются проникнуть на их территорию со стороны Белоруссии. 8 ноября к белорусско-польской границе подошла колонна из нескольких тысяч беженцев, приехавших с Ближнего Востока. Смотрите в видеоинфографике Ria.ru, кто эти люди и что является их конечной целью. 2021-11-18T14:26 true PT0M56S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, белоруссия, минск, ирак, багдад (город), ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии