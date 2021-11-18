https://ria.ru/20211118/migranty-1759611800.html
В G7 обвинили Белоруссию в организации нелегальной миграции
В G7 обвинили Белоруссию в организации нелегальной миграции - РИА Новости, 18.11.2021
В G7 обвинили Белоруссию в организации нелегальной миграции
Страны G7 осуждают "организацию" властями Белоруссии незаконной миграции вдоль своих границ, говорится в совместном заявлении глав МИД G7. РИА Новости, 18.11.2021
2021-11-18T12:43
2021-11-18T12:43
2021-11-18T13:20
в мире
белоруссия
g7
ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии
сша
япония
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ЛОНДОН, 18 ноя – РИА Новости. Страны G7 осуждают "организацию" властями Белоруссии незаконной миграции вдоль своих границ, говорится в совместном заявлении глав МИД G7."Мы, министры иностранных дел стран G7: Канады, Франции, Германии, Италии, Японии, Великобритании и США, а также высокий представитель ЕС, осуждаем организацию белорусским режимом нерегулированной миграции вдоль своих границ. Эти жестокие действия ставят под угрозу жизни людей", - говорится в заявлении, опубликованном на сайте министерства иностранных дел Великобритании.Страны G7 солидарны с Польшей, Латвией и Литвой, которые стали жертвами использования Белоруссией нелегальной миграции, говорится в совместном заявлении глав МИД "семерки"."Мы едины в своей солидарности с Польшей, так же как с Литвой и Латвией, которые стали мишенью провокационного использования нерегулированной миграции в качестве гибридной тактики", - говорится в заявлении в связи с миграционным кризисом на белорусско-польской границе, опубликованном МИД Великобритании.Международным организациям должен быть предоставлен немедленный доступ для оказания гуманитарной помощи мигрантам, скопившимся на белорусско-польской границе, говорится в совместном заявлении глав МИД G7."Мы призываем режим (власти Белоруссии) немедленно прекратить свою агрессивную и корыстную кампанию, чтобы предотвратить дальнейшие страдания и жертвы. Международным организациям должен быть предоставлен немедленный и беспрепятственный доступ для оказания гуманитарной помощи", - говорится в заявлении, опубликованном на сайте МИД Великобритании.Главы МИД G7 также заявили, что действия белорусских властей являются попыткой отвлечь внимание от их игнорирования международного права, фундаментальны свобод и прав человека, в том числе в отношении своего населения.На границе Белоруссии и Польши последние несколько недель скопились несколько тысяч мигрантов в надежде попасть в страны ЕС. Польские власти усилили охрану границ, стянули военных и пресекают попытки нелегалов проникнуть на территорию страны, обвиняя Минск в миграционном кризисе. Все эти обвинения Белоруссия отвергает, заявляя, что Польша насильно выдворяет мигрантов.
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РИА Новости
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Откуда приехали и куда направляются «белорусские» мигранты
В Восточной Европе продолжает развиваться миграционный кризис — Польша, Литва и Латвия заявляют о резком росте числа нелегальных мигрантов, которые пытаются проникнуть на их территорию со стороны Белоруссии. 8 ноября к белорусско-польской границе подошла колонна из нескольких тысяч беженцев, приехавших с Ближнего Востока. Смотрите в видеоинфографике Ria.ru, кто эти люди и что является их конечной целью.
2021-11-18T12:43
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РИА Новости
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в мире, белоруссия, g7, ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии, сша, япония
12:43 18.11.2021 (обновлено: 13:20 18.11.2021)
В G7 обвинили Белоруссию в организации нелегальной миграции
Страны G7 обвинили Белоруссию в организации нелегальной миграции вдоль своих границ
ЛОНДОН, 18 ноя – РИА Новости.
Страны G7
осуждают "организацию" властями Белоруссии
незаконной миграции вдоль своих границ, говорится в совместном заявлении глав МИД G7.
"Мы, министры иностранных дел стран G7: Канады
, Франции, Германии
, Италии, Японии
, Великобритании и США
, а также высокий представитель ЕС, осуждаем организацию белорусским режимом нерегулированной миграции вдоль своих границ. Эти жестокие действия ставят под угрозу жизни людей", - говорится в заявлении, опубликованном на сайте министерства иностранных дел Великобритании.
Страны G7 солидарны с Польшей, Латвией и Литвой, которые стали жертвами использования Белоруссией нелегальной миграции, говорится в совместном заявлении глав МИД "семерки".
"Мы едины в своей солидарности с Польшей, так же как с Литвой и Латвией, которые стали мишенью провокационного использования нерегулированной миграции в качестве гибридной тактики", - говорится в заявлении в связи с миграционным кризисом на белорусско-польской границе, опубликованном МИД Великобритании.
Международным организациям должен быть предоставлен немедленный доступ для оказания гуманитарной помощи мигрантам, скопившимся на белорусско-польской границе, говорится в совместном заявлении глав МИД G7.
"Мы призываем режим (власти Белоруссии) немедленно прекратить свою агрессивную и корыстную кампанию, чтобы предотвратить дальнейшие страдания и жертвы. Международным организациям должен быть предоставлен немедленный и беспрепятственный доступ для оказания гуманитарной помощи", - говорится в заявлении, опубликованном на сайте МИД Великобритании.
Главы МИД G7 также заявили, что действия белорусских властей являются попыткой отвлечь внимание от их игнорирования международного права, фундаментальны свобод и прав человека, в том числе в отношении своего населения.
На границе Белоруссии и Польши последние несколько недель скопились несколько тысяч мигрантов в надежде попасть в страны ЕС. Польские власти усилили охрану границ, стянули военных и пресекают попытки нелегалов проникнуть на территорию страны, обвиняя Минск в миграционном кризисе. Все эти обвинения Белоруссия отвергает, заявляя, что Польша насильно выдворяет мигрантов.