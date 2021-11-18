https://ria.ru/20211118/migranty-1759611800.html

В G7 обвинили Белоруссию в организации нелегальной миграции

В G7 обвинили Белоруссию в организации нелегальной миграции - РИА Новости, 18.11.2021

В G7 обвинили Белоруссию в организации нелегальной миграции

Страны G7 осуждают "организацию" властями Белоруссии незаконной миграции вдоль своих границ, говорится в совместном заявлении глав МИД G7. РИА Новости, 18.11.2021

2021-11-18T12:43

2021-11-18T12:43

2021-11-18T13:20

в мире

белоруссия

g7

ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии

сша

япония

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/11/1759432572_0:0:3564:2005_1920x0_80_0_0_19248aea32bc9abc3ae73aeb587bf2a6.jpg

ЛОНДОН, 18 ноя – РИА Новости. Страны G7 осуждают "организацию" властями Белоруссии незаконной миграции вдоль своих границ, говорится в совместном заявлении глав МИД G7."Мы, министры иностранных дел стран G7: Канады, Франции, Германии, Италии, Японии, Великобритании и США, а также высокий представитель ЕС, осуждаем организацию белорусским режимом нерегулированной миграции вдоль своих границ. Эти жестокие действия ставят под угрозу жизни людей", - говорится в заявлении, опубликованном на сайте министерства иностранных дел Великобритании.Страны G7 солидарны с Польшей, Латвией и Литвой, которые стали жертвами использования Белоруссией нелегальной миграции, говорится в совместном заявлении глав МИД "семерки"."Мы едины в своей солидарности с Польшей, так же как с Литвой и Латвией, которые стали мишенью провокационного использования нерегулированной миграции в качестве гибридной тактики", - говорится в заявлении в связи с миграционным кризисом на белорусско-польской границе, опубликованном МИД Великобритании.Международным организациям должен быть предоставлен немедленный доступ для оказания гуманитарной помощи мигрантам, скопившимся на белорусско-польской границе, говорится в совместном заявлении глав МИД G7."Мы призываем режим (власти Белоруссии) немедленно прекратить свою агрессивную и корыстную кампанию, чтобы предотвратить дальнейшие страдания и жертвы. Международным организациям должен быть предоставлен немедленный и беспрепятственный доступ для оказания гуманитарной помощи", - говорится в заявлении, опубликованном на сайте МИД Великобритании.Главы МИД G7 также заявили, что действия белорусских властей являются попыткой отвлечь внимание от их игнорирования международного права, фундаментальны свобод и прав человека, в том числе в отношении своего населения.На границе Белоруссии и Польши последние несколько недель скопились несколько тысяч мигрантов в надежде попасть в страны ЕС. Польские власти усилили охрану границ, стянули военных и пресекают попытки нелегалов проникнуть на территорию страны, обвиняя Минск в миграционном кризисе. Все эти обвинения Белоруссия отвергает, заявляя, что Польша насильно выдворяет мигрантов.

https://ria.ru/20211118/migranty-1759608764.html

белоруссия

сша

япония

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Откуда приехали и куда направляются «белорусские» мигранты В Восточной Европе продолжает развиваться миграционный кризис — Польша, Литва и Латвия заявляют о резком росте числа нелегальных мигрантов, которые пытаются проникнуть на их территорию со стороны Белоруссии. 8 ноября к белорусско-польской границе подошла колонна из нескольких тысяч беженцев, приехавших с Ближнего Востока. Смотрите в видеоинфографике Ria.ru, кто эти люди и что является их конечной целью. 2021-11-18T12:43 true PT0M56S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, белоруссия, g7, ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии, сша, япония