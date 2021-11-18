https://ria.ru/20211118/migranty-1759608764.html

Мигранты начали использовать лодки для переправы через польскую границу

Мигранты начали использовать лодки для переправы через польскую границу - РИА Новости, 18.11.2021

Мигранты начали использовать лодки для переправы через польскую границу

Нелегальные мигранты начали использовать лодки для переправы через белорусско-польскую границу, сообщает Надбужаньский отряд Пограничной стражи Польши. РИА Новости, 18.11.2021

2021-11-18T12:31

2021-11-18T12:31

2021-11-18T12:31

в мире

белоруссия

минск

польша

ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/12/1759575744_0:212:2660:1708_1920x0_80_0_0_e1114a904abb54d04dc5b8ba6ae6b4f3.jpg

ВАРШАВА, 18 ноя – РИА Новости. Нелегальные мигранты начали использовать лодки для переправы через белорусско-польскую границу, сообщает Надбужаньский отряд Пограничной стражи Польши.Ранее польские пограничники сообщали лишь о нелегалах, пытавшихся пересечь пограничную реку Буг вплавь. Минимум для одного из них это закончилось летально."Возле села Славатичи патрулирующие границу солдаты заметили трех человек в лодке на пограничной реке Буг. При виде силовиков эти люди повернули назад", - рассказал журналистам представитель погранотряда Дариуш Синицкий.Также он сказал, что одновременно на белорусской стороне на берегу польские солдаты заметили группу людей, прячущихся в кустах."Вероятно, у них был план проникнуть в Польшу", - отметил Синицкий.С начала года польские пограничники зафиксировали более 34 тысяч попыток незаконного пересечения польско-белорусской границы, из них 6 тысяч в ноябре, около 17,3 тысячи в октябре, почти 7,7 тысячи в сентябре и более 3,5 тысяч в августе.На границе Белоруссии и Польши последние несколько недель скопились несколько тысяч мигрантов в надежде попасть в страны ЕС. Польские власти усилили охрану границ, стянули военных и пресекают попытки нелегалов проникнуть на территорию страны, обвиняя Минск в миграционном кризисе. Все эти обвинения Белоруссия отвергает, заявляя, что Польша насильно выдворяет мигрантов.

https://ria.ru/20211118/migranty-1759607024.html

белоруссия

минск

польша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, белоруссия, минск, польша, ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии