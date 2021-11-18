https://ria.ru/20211118/migranty-1759607024.html

Мигранты, покидающие Белоруссию, пообещали попасть в Европу другим путем

Мигранты, покидающие Белоруссию, пообещали попасть в Европу другим путем - РИА Новости, 18.11.2021

Мигранты, покидающие Белоруссию, пообещали попасть в Европу другим путем

Большая группа иракцев, так и не сумевших попасть в Польшу из Белоруссии, вылетает из Минска в Багдад, передаёт корреспондент РИА Новости. Многие из них... РИА Новости, 18.11.2021

2021-11-18T12:18

2021-11-18T12:18

2021-11-18T12:18

в мире

европа

белоруссия

ирак

германия

польша

евросоюз

мигранты

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МИНСК, 18 ноя - РИА Новости. Большая группа иракцев, так и не сумевших попасть в Польшу из Белоруссии, вылетает из Минска в Багдад, передаёт корреспондент РИА Новости. Многие из них говорят, что будут искать возможность попасть в ЕС другим путём.Днём в четверг в Минск прилетел первый вывозной рейс "Иракских авиалиний", который должен вывезти на родину всех желающих иракцев, не сумевших прорваться из Белоруссии в Польшу или Литву. Согласно табло аэропорта, самолёт прилетает в 13:15 по местному времени и уже в 13:45 полетит обратно.Уже утром в аэропорт стали прибывать автобусы с иракцами с границы. Их безошибочно можно узнать по сильному запаху костров, которые они жгли на границе. Под усиленным присмотром милиции и сотрудников аэропорта мигранты проходят регистрацию на рейс и досмотр. Многие из них говорят, что не оставляют надежду попасть в Евросоюз каким-то другим путём."Да, в Ираке сейчас мир, но очень плохо с работой. И никаких социальных пособий, как в Европе. Я 12 часов работаю в ресторане, чтобы получить пять долларов", - рассказал РИА Новости молодой человек Алан из города Сулеймания на севере Ирака.По его словам, на билет в Белоруссию он копил деньги пять лет. "И что в результате? Провёл два месяца на границе. Очень устал. Сейчас решил вернуться", - рассказал Алан. Он будет искать возможность попасть в вожделенную Германию. "Попробую получить немецкую визу", - говорит он.Своё путешествие он проделал с дядей и друзьями, некоторые из них ещё на границе. "Мой дядя тоже устал, но он не может просто так взять и вернуться домой, потерять деньги, которые уже потратил", - пояснил Алан.На границе Белоруссии и Польши последние несколько недель скопились несколько тысяч мигрантов в надежде попасть в страны ЕС. Польские власти усилили охрану границ, стянули военных и пресекают попытки нелегалов проникнуть на территорию страны, обвиняя Минск в миграционном кризисе. Все эти обвинения Белоруссия отвергает, заявляя, что Польша насильно выдворяет мигрантов.

https://ria.ru/20211118/migranty-1759592013.html

европа

белоруссия

ирак

германия

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Откуда приехали и куда направляются «белорусские» мигранты В Восточной Европе продолжает развиваться миграционный кризис — Польша, Литва и Латвия заявляют о резком росте числа нелегальных мигрантов, которые пытаются проникнуть на их территорию со стороны Белоруссии. 8 ноября к белорусско-польской границе подошла колонна из нескольких тысяч беженцев, приехавших с Ближнего Востока. Смотрите в видеоинфографике Ria.ru, кто эти люди и что является их конечной целью. 2021-11-18T12:18 true PT0M56S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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в мире, европа, белоруссия, ирак, германия, польша, евросоюз, мигранты, ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии