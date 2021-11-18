Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20211118/migranty-1759607024.html
Мигранты, покидающие Белоруссию, пообещали попасть в Европу другим путем
Мигранты, покидающие Белоруссию, пообещали попасть в Европу другим путем - РИА Новости, 18.11.2021
Мигранты, покидающие Белоруссию, пообещали попасть в Европу другим путем
Большая группа иракцев, так и не сумевших попасть в Польшу из Белоруссии, вылетает из Минска в Багдад, передаёт корреспондент РИА Новости. Многие из них... РИА Новости, 18.11.2021
2021-11-18T12:18
2021-11-18T12:18
в мире
европа
белоруссия
ирак
германия
польша
евросоюз
мигранты
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/0f/1759170607_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_e952a9260ab7f374efffb38dd05f9ee3.jpg
МИНСК, 18 ноя - РИА Новости. Большая группа иракцев, так и не сумевших попасть в Польшу из Белоруссии, вылетает из Минска в Багдад, передаёт корреспондент РИА Новости. Многие из них говорят, что будут искать возможность попасть в ЕС другим путём.Днём в четверг в Минск прилетел первый вывозной рейс "Иракских авиалиний", который должен вывезти на родину всех желающих иракцев, не сумевших прорваться из Белоруссии в Польшу или Литву. Согласно табло аэропорта, самолёт прилетает в 13:15 по местному времени и уже в 13:45 полетит обратно.Уже утром в аэропорт стали прибывать автобусы с иракцами с границы. Их безошибочно можно узнать по сильному запаху костров, которые они жгли на границе. Под усиленным присмотром милиции и сотрудников аэропорта мигранты проходят регистрацию на рейс и досмотр. Многие из них говорят, что не оставляют надежду попасть в Евросоюз каким-то другим путём."Да, в Ираке сейчас мир, но очень плохо с работой. И никаких социальных пособий, как в Европе. Я 12 часов работаю в ресторане, чтобы получить пять долларов", - рассказал РИА Новости молодой человек Алан из города Сулеймания на севере Ирака.По его словам, на билет в Белоруссию он копил деньги пять лет. "И что в результате? Провёл два месяца на границе. Очень устал. Сейчас решил вернуться", - рассказал Алан. Он будет искать возможность попасть в вожделенную Германию. "Попробую получить немецкую визу", - говорит он.Своё путешествие он проделал с дядей и друзьями, некоторые из них ещё на границе. "Мой дядя тоже устал, но он не может просто так взять и вернуться домой, потерять деньги, которые уже потратил", - пояснил Алан.На границе Белоруссии и Польши последние несколько недель скопились несколько тысяч мигрантов в надежде попасть в страны ЕС. Польские власти усилили охрану границ, стянули военных и пресекают попытки нелегалов проникнуть на территорию страны, обвиняя Минск в миграционном кризисе. Все эти обвинения Белоруссия отвергает, заявляя, что Польша насильно выдворяет мигрантов.
https://ria.ru/20211118/migranty-1759592013.html
европа
белоруссия
ирак
германия
польша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Откуда приехали и куда направляются «белорусские» мигранты
В Восточной Европе продолжает развиваться миграционный кризис — Польша, Литва и Латвия заявляют о резком росте числа нелегальных мигрантов, которые пытаются проникнуть на их территорию со стороны Белоруссии. 8 ноября к белорусско-польской границе подошла колонна из нескольких тысяч беженцев, приехавших с Ближнего Востока. Смотрите в видеоинфографике Ria.ru, кто эти люди и что является их конечной целью.
2021-11-18T12:18
true
PT0M56S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/0f/1759170607_318:0:3049:2048_1920x0_80_0_0_0544331bd6d795601f74d58615589d55.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
в мире, европа, белоруссия, ирак, германия, польша, евросоюз, мигранты, ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии
12:18 18.11.2021
 
Мигранты, покидающие Белоруссию, пообещали попасть в Европу другим путем

Покидающие Белоруссию иракцы будут искать возможность попасть в Евросоюз другим путем

© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанкМигранты на белорусско-польской границе в районе пограничного перехода Кузница-Брузги
Мигранты на белорусско-польской границе в районе пограничного перехода Кузница-Брузги - РИА Новости, 1920, 18.11.2021
© Sputnik / Виктор Толочко
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МИНСК, 18 ноя - РИА Новости. Большая группа иракцев, так и не сумевших попасть в Польшу из Белоруссии, вылетает из Минска в Багдад, передаёт корреспондент РИА Новости. Многие из них говорят, что будут искать возможность попасть в ЕС другим путём.
Днём в четверг в Минск прилетел первый вывозной рейс "Иракских авиалиний", который должен вывезти на родину всех желающих иракцев, не сумевших прорваться из Белоруссии в Польшу или Литву. Согласно табло аэропорта, самолёт прилетает в 13:15 по местному времени и уже в 13:45 полетит обратно.
Уже утром в аэропорт стали прибывать автобусы с иракцами с границы. Их безошибочно можно узнать по сильному запаху костров, которые они жгли на границе. Под усиленным присмотром милиции и сотрудников аэропорта мигранты проходят регистрацию на рейс и досмотр. Многие из них говорят, что не оставляют надежду попасть в Евросоюз каким-то другим путём.
"Да, в Ираке сейчас мир, но очень плохо с работой. И никаких социальных пособий, как в Европе. Я 12 часов работаю в ресторане, чтобы получить пять долларов", - рассказал РИА Новости молодой человек Алан из города Сулеймания на севере Ирака.
Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий
Вчера, 11:14
Премьер Польши предупредил Европу о наплыве миллионов мигрантов
По его словам, на билет в Белоруссию он копил деньги пять лет. "И что в результате? Провёл два месяца на границе. Очень устал. Сейчас решил вернуться", - рассказал Алан. Он будет искать возможность попасть в вожделенную Германию. "Попробую получить немецкую визу", - говорит он.
Своё путешествие он проделал с дядей и друзьями, некоторые из них ещё на границе. "Мой дядя тоже устал, но он не может просто так взять и вернуться домой, потерять деньги, которые уже потратил", - пояснил Алан.
На границе Белоруссии и Польши последние несколько недель скопились несколько тысяч мигрантов в надежде попасть в страны ЕС. Польские власти усилили охрану границ, стянули военных и пресекают попытки нелегалов проникнуть на территорию страны, обвиняя Минск в миграционном кризисе. Все эти обвинения Белоруссия отвергает, заявляя, что Польша насильно выдворяет мигрантов.
 
В миреЕвропаБелоруссияИракГерманияПольшаЕвросоюзМигрантыСитуация с мигрантами на границе Польши и Белоруссии
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:30В России создадут "суперреактор" для атомной энергетики будущего
03:20Северокавказские ученые разработали робота-"черепаху" для разгона толпы
03:15IT-специалист рассказал, куда бежать, если вы потеряли телефон
03:13Неонатолог рассказал о симптомах, приводящих к преждевременным родам
02:50На Украине назвали условие, при котором Турция попытается подчинить Крым
02:38Адвокат правнука Сталина попросил об эксгумации останков генсека
02:35Россиянам посоветовали самую полезную рыбу
02:20В Киеве хотят не допустить запуска "Северного потока — 2" на всю мощность
02:16Опубликовано видео жесткого задержания школьницы полицейскими в Петербурге
02:15В винной школе объяснили, как выбрать шампанское перед Новым годом
02:15Эксперт объяснил, почему нельзя долго хранить воду в пластиковой бутылке
02:10В Раде рассказали, как украинский посол "плюнул в лицо" Германии
01:56Институт философии РАН опубликовал новые факты об Ильине и Шпильрейн
01:45Врач рассказала, как избежать тромбоза после коронавируса
01:40СМИ: сухопутным войскам США запретили повышать не привитых военных
01:39"Большой удар": в Польше предрекли Украине новые территориальные потери
01:28Госдеп призвал власти Грузии обращаться с Саакашвили "справедливо"
01:15Аналитик назвал "золотое время" для покупки валюты
00:43Адель представила еще одну песню из нового альбома
00:33Макрон призвал продолжать давление на Лукашенко из-за кризиса на границе
Лента новостейМолния
В России создадут "суперреактор" для атомной энергетики будущегоСеверокавказские ученые разработали робота-"черепаху" для разгона толпыIT-специалист рассказал, куда бежать, если вы потеряли телефонНеонатолог рассказал о симптомах, приводящих к преждевременным родамНа Украине назвали условие, при котором Турция попытается подчинить КрымАдвокат правнука Сталина попросил об эксгумации останков генсекаРоссиянам посоветовали самую полезную рыбуВ Киеве хотят не допустить запуска "Северного потока — 2" на всю мощностьОпубликовано видео жесткого задержания школьницы полицейскими в ПетербургеВ винной школе объяснили, как выбрать шампанское перед Новым годомЭксперт объяснил, почему нельзя долго хранить воду в пластиковой бутылкеВ Раде рассказали, как украинский посол "плюнул в лицо" ГерманииИнститут философии РАН опубликовал новые факты об Ильине и ШпильрейнВрач рассказала, как избежать тромбоза после коронавирусаСМИ: сухопутным войскам США запретили повышать не привитых военных"Большой удар": в Польше предрекли Украине новые территориальные потериГосдеп призвал власти Грузии обращаться с Саакашвили "справедливо"Аналитик назвал "золотое время" для покупки валютыАдель представила еще одну песню из нового альбомаМакрон призвал продолжать давление на Лукашенко из-за кризиса на границе