https://ria.ru/20211118/migranty-1759592013.html

Премьер Польши предупредил Европу о наплыве миллионов мигрантов

Премьер Польши предупредил Европу о наплыве миллионов мигрантов - РИА Новости, 18.11.2021

Премьер Польши предупредил Европу о наплыве миллионов мигрантов

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий опасается, что если сейчас не удастся сдержать "тысячи" мигрантов, то в скором времени в Европу устремятся уже "сотни... РИА Новости, 18.11.2021

2021-11-18T11:14

2021-11-18T11:14

2021-11-18T11:14

в мире

европа

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ангела меркель

матеуш моравецкий

мигранты

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БЕРЛИН, 18 ноя - РИА Новости. Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий опасается, что если сейчас не удастся сдержать "тысячи" мигрантов, то в скором времени в Европу устремятся уже "сотни тысяч" и "миллионы".По словам польского премьера, сейчас ситуация на польско-белорусской границе "стабильная", но она "становится все более опасной"."Белоруссия использует мигрантов в качестве оружия. Их (мигрантов) цель - Германия, Франция, Нидерланды. Таким образом, мы защищаем всю Европу на нашей границе", - отметил Моравецкий.Польский премьер утвердительно ответил на вопрос о том, провалилась ли миграционная политика канцлера (ныне и. о. канцлера) ФРГ Ангелы Меркель несколько лет назад.На границе Белоруссии и Польши последние несколько недель скопились несколько тысяч мигрантов в надежде попасть в страны ЕС. Польские власти усилили охрану границ, стянули военных и пресекают попытки нелегалов проникнуть на территорию страны, обвиняя Минск в миграционном кризисе. Все эти обвинения Белоруссия отвергает, заявляя, что Польша насильно выдворяет мигрантов.

https://ria.ru/20211118/migranty-1759577871.html

европа

белоруссия

германия

польша

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Откуда приехали и куда направляются «белорусские» мигранты В Восточной Европе продолжает развиваться миграционный кризис — Польша, Литва и Латвия заявляют о резком росте числа нелегальных мигрантов, которые пытаются проникнуть на их территорию со стороны Белоруссии. 8 ноября к белорусско-польской границе подошла колонна из нескольких тысяч беженцев, приехавших с Ближнего Востока. Смотрите в видеоинфографике Ria.ru, кто эти люди и что является их конечной целью. 2021-11-18T11:14 true PT0M56S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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в мире, европа, белоруссия, германия, польша, ангела меркель, матеуш моравецкий, мигранты, ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии