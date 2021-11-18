Премьер Польши предупредил Европу о наплыве миллионов мигрантов
Премьер Польши Моравецкий: если не защищать границы, миллионы беженцев направятся в Европу
© John ThysПремьер-министр Польши Матеуш Моравецкий
© John Thys
БЕРЛИН, 18 ноя - РИА Новости. Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий опасается, что если сейчас не удастся сдержать "тысячи" мигрантов, то в скором времени в Европу устремятся уже "сотни тысяч" и "миллионы".
"Если мы не сможем сейчас сдержать тысячи мигрантов, то скоро сотни тысяч, миллионы направятся в Европу. Если мы не будем решительно защищать и оборонять наши границы в Европе, сотни миллионов (человек) из Африки или Ближнего Востока попытаются добраться до Европы и, в частности, до Германии. В Германии проживает более 80 миллионов человек - вы бы позволили приехать еще 50 миллионам? Я полагаю, что люди в Германии не были бы этому рады, поскольку они хотят сохранить свой уровень жизни. Они хотят сохранить свою культуру", - сказал Моравецкий в интервью таблоиду Bild.
По словам польского премьера, сейчас ситуация на польско-белорусской границе "стабильная", но она "становится все более опасной".
"Белоруссия использует мигрантов в качестве оружия. Их (мигрантов) цель - Германия, Франция, Нидерланды. Таким образом, мы защищаем всю Европу на нашей границе", - отметил Моравецкий.
Польский премьер утвердительно ответил на вопрос о том, провалилась ли миграционная политика канцлера (ныне и. о. канцлера) ФРГ Ангелы Меркель несколько лет назад.
"Я думаю, что политика пяти-шести лет назад не была адекватной политикой. Она поставила под угрозу суверенитет многих европейских государств и создала искусственный мультикультурализм. Это была опасная политика для Европы и для всего мира", - считает Моравецкий.
На границе Белоруссии и Польши последние несколько недель скопились несколько тысяч мигрантов в надежде попасть в страны ЕС. Польские власти усилили охрану границ, стянули военных и пресекают попытки нелегалов проникнуть на территорию страны, обвиняя Минск в миграционном кризисе. Все эти обвинения Белоруссия отвергает, заявляя, что Польша насильно выдворяет мигрантов.