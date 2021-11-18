Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20211118/migranty-1759592013.html
Премьер Польши предупредил Европу о наплыве миллионов мигрантов
Премьер Польши предупредил Европу о наплыве миллионов мигрантов - РИА Новости, 18.11.2021
Премьер Польши предупредил Европу о наплыве миллионов мигрантов
Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий опасается, что если сейчас не удастся сдержать "тысячи" мигрантов, то в скором времени в Европу устремятся уже "сотни... РИА Новости, 18.11.2021
2021-11-18T11:14
2021-11-18T11:14
в мире
европа
белоруссия
германия
польша
ангела меркель
матеуш моравецкий
мигранты
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/1a/1729929010_197:0:3029:1593_1920x0_80_0_0_06760caf471824ac8cc1f4d0563c8464.jpg
БЕРЛИН, 18 ноя - РИА Новости. Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий опасается, что если сейчас не удастся сдержать "тысячи" мигрантов, то в скором времени в Европу устремятся уже "сотни тысяч" и "миллионы".По словам польского премьера, сейчас ситуация на польско-белорусской границе "стабильная", но она "становится все более опасной"."Белоруссия использует мигрантов в качестве оружия. Их (мигрантов) цель - Германия, Франция, Нидерланды. Таким образом, мы защищаем всю Европу на нашей границе", - отметил Моравецкий.Польский премьер утвердительно ответил на вопрос о том, провалилась ли миграционная политика канцлера (ныне и. о. канцлера) ФРГ Ангелы Меркель несколько лет назад.На границе Белоруссии и Польши последние несколько недель скопились несколько тысяч мигрантов в надежде попасть в страны ЕС. Польские власти усилили охрану границ, стянули военных и пресекают попытки нелегалов проникнуть на территорию страны, обвиняя Минск в миграционном кризисе. Все эти обвинения Белоруссия отвергает, заявляя, что Польша насильно выдворяет мигрантов.
https://ria.ru/20211118/migranty-1759577871.html
европа
белоруссия
германия
польша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Откуда приехали и куда направляются «белорусские» мигранты
В Восточной Европе продолжает развиваться миграционный кризис — Польша, Литва и Латвия заявляют о резком росте числа нелегальных мигрантов, которые пытаются проникнуть на их территорию со стороны Белоруссии. 8 ноября к белорусско-польской границе подошла колонна из нескольких тысяч беженцев, приехавших с Ближнего Востока. Смотрите в видеоинфографике Ria.ru, кто эти люди и что является их конечной целью.
2021-11-18T11:14
true
PT0M56S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/1a/1729929010_449:0:2726:1708_1920x0_80_0_0_a4d0b9cbb260ede05423209fb3d54d11.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
в мире, европа, белоруссия, германия, польша, ангела меркель, матеуш моравецкий, мигранты, ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии
11:14 18.11.2021
 
Премьер Польши предупредил Европу о наплыве миллионов мигрантов

Премьер Польши Моравецкий: если не защищать границы, миллионы беженцев направятся в Европу

© John ThysПремьер-министр Польши Матеуш Моравецкий
Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий
© John Thys
Читать ria.ru в
БЕРЛИН, 18 ноя - РИА Новости. Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий опасается, что если сейчас не удастся сдержать "тысячи" мигрантов, то в скором времени в Европу устремятся уже "сотни тысяч" и "миллионы".
"Если мы не сможем сейчас сдержать тысячи мигрантов, то скоро сотни тысяч, миллионы направятся в Европу. Если мы не будем решительно защищать и оборонять наши границы в Европе, сотни миллионов (человек) из Африки или Ближнего Востока попытаются добраться до Европы и, в частности, до Германии. В Германии проживает более 80 миллионов человек - вы бы позволили приехать еще 50 миллионам? Я полагаю, что люди в Германии не были бы этому рады, поскольку они хотят сохранить свой уровень жизни. Они хотят сохранить свою культуру", - сказал Моравецкий в интервью таблоиду Bild.
По словам польского премьера, сейчас ситуация на польско-белорусской границе "стабильная", но она "становится все более опасной".
"Белоруссия использует мигрантов в качестве оружия. Их (мигрантов) цель - Германия, Франция, Нидерланды. Таким образом, мы защищаем всю Европу на нашей границе", - отметил Моравецкий.
Ситуация на белорусско-польской границе - РИА Новости, 1920, 18.11.2021
10:01
Мигранты на границе с Польшей заявили о желании остаться в Белоруссии
Польский премьер утвердительно ответил на вопрос о том, провалилась ли миграционная политика канцлера (ныне и. о. канцлера) ФРГ Ангелы Меркель несколько лет назад.
"Я думаю, что политика пяти-шести лет назад не была адекватной политикой. Она поставила под угрозу суверенитет многих европейских государств и создала искусственный мультикультурализм. Это была опасная политика для Европы и для всего мира", - считает Моравецкий.
На границе Белоруссии и Польши последние несколько недель скопились несколько тысяч мигрантов в надежде попасть в страны ЕС. Польские власти усилили охрану границ, стянули военных и пресекают попытки нелегалов проникнуть на территорию страны, обвиняя Минск в миграционном кризисе. Все эти обвинения Белоруссия отвергает, заявляя, что Польша насильно выдворяет мигрантов.
 
В миреЕвропаБелоруссияГерманияПольшаАнгела МеркельМатеуш МоравецкийМигрантыСитуация с мигрантами на границе Польши и Белоруссии
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
11:36Польша связала кризис на границе с подготовкой Россией атак против Киева
11:33Глава центра Чумакова назвал "КовиВак" подходящим для ревакцинации
11:33Приморского депутата Самсонова увезли из суда на скорой
11:31Ранее судимого калининградского подростка заподозрили в убийстве приятеля
11:30В Москве за сутки госпитализировали 937 пациентов с COVID-19
11:29Ученые доказали эффективность масок в борьбе с COVID-19
11:26Центр Чумакова запустил новые биореакторы для производства "КовиВака"
11:22В Кремле из-за COVID-19 отменили новогоднее представление
11:20Оперштаб назвал регионы с наименьшими темпами прироста случаев COVID-19
11:18В России выявили 37 374 новых случая заражения коронавирусом
11:18Вернувшийся из Египта мужчина умер в Подмосковье от отравления газом
11:17Наибольшее число новых случаев COVID-19 выявили в Москве
11:17В России зафиксировали новый максимум смертей от COVID-19
11:17В России за сутки выписали 36 414 человек после COVID-19
11:14Премьер Польши предупредил Европу о наплыве миллионов мигрантов
11:13Рашкин заявил о готовности дать показания по инциденту с лосем
11:12СМИ: Украина впервые начала импортировать огурцы из России
11:11Роскомнадзор составил административные протоколы на Верзилова* и Баданина*
11:09В нескольких российских регионах заметили падение светящегося объекта
11:07Правительство одобрило субсидии производителям медицинского кислорода
Лента новостейМолния
Польша связала кризис на границе с подготовкой Россией атак против КиеваГлава центра Чумакова назвал "КовиВак" подходящим для ревакцинацииПриморского депутата Самсонова увезли из суда на скоройРанее судимого калининградского подростка заподозрили в убийстве приятеляВ Москве за сутки госпитализировали 937 пациентов с COVID-19Ученые доказали эффективность масок в борьбе с COVID-19Центр Чумакова запустил новые биореакторы для производства "КовиВака"В Кремле из-за COVID-19 отменили новогоднее представлениеОперштаб назвал регионы с наименьшими темпами прироста случаев COVID-19В России выявили 37 374 новых случая заражения коронавирусомВернувшийся из Египта мужчина умер в Подмосковье от отравления газомНаибольшее число новых случаев COVID-19 выявили в Москве В России зафиксировали новый максимум смертей от COVID-19В России за сутки выписали 36 414 человек после COVID-19Премьер Польши предупредил Европу о наплыве миллионов мигрантовРашкин заявил о готовности дать показания по инциденту с лосемСМИ: Украина впервые начала импортировать огурцы из РоссииРоскомнадзор составил административные протоколы на Верзилова* и Баданина*В нескольких российских регионах заметили падение светящегося объектаПравительство одобрило субсидии производителям медицинского кислорода