https://ria.ru/20211118/migranty-1759589396.html

Из Багдада вылетел самолет для эвакуации иракских мигрантов из Белоруссии

Из Багдада вылетел самолет для эвакуации иракских мигрантов из Белоруссии - РИА Новости, 18.11.2021

Из Багдада вылетел самолет для эвакуации иракских мигрантов из Белоруссии

Самолет для эвакуации иракских мигрантов из Белоруссии вылетел из Багдада в Минск, сообщается на сайте белорусского аэропорта. РИА Новости, 18.11.2021

2021-11-18T11:05

2021-11-18T11:05

2021-11-18T11:05

в мире

белоруссия

минск

ирак

багдад (город)

мид ирака

ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии

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МИНСК, 18 ноя – РИА Новости. Самолет для эвакуации иракских мигрантов из Белоруссии вылетел из Багдада в Минск, сообщается на сайте белорусского аэропорта.Согласно данным онлайн-табло аэропорта "Минск", самолет иракской авиакомпании Iraqi Airways в настоящее время находится в полете в белорусский аэропорт где, как ожидается, приземлится в 12.45 (совпадает с мск). Согласно расписанию, вылет самолета в Ирак уже с мигрантами на борту запланирован на 13.45 (совпадает с мск), на этот рейс уже открыта регистрация.Ранее консул Ирака в России Маджид аль-Килани сообщил РИА Новости, что первый авиарейс по вывозу иракских мигрантов из числа пытавшихся попасть в ЕС из Белоруссии состоится в четверг. Ожидается, что самолет, который заберет иракских граждан из Белоруссии, вылетит из Минска и сначала приземлится в иракском Эрбиле, а затем в аэропорту Багдада. Возвращение на родину для желающих вернуться домой иракских мигрантов будет бесплатным. МИД Ирака заявил в четверг, что зарегистрировал 430 заявок желающих вернуться на родину граждан, застрявших у границы Белоруссии со странами ЕС.На прошлой неделе в лесополосе у границы Белоруссии с Польшей образовался стихийный лагерь беженцев, в основном курдов, который насчитывал более 2 тысяч человек. В этот понедельник беженцы перебрались непосредственно в пункт пропуска на белорусско-польской границе, а во вторник предприняли попытку прорыва границы, но ее пресекли польские силовики с помощью спецсредств.В последнее время Литва, Латвия и Польша сообщали о росте числа задерживаемых нелегальных мигрантов из стран Ближнего Востока и Африки на границе с Белоруссией, обвиняли Минск в создании миграционного кризиса. Минск все обвинения отвергает. Президент Белоруссии Александр Лукашенко отмечал, что Минск больше не будет сдерживать поток нелегальных мигрантов в страны ЕС: из-за санкций Запада на это нет "ни денег, ни сил". Пограничники Белоруссии неоднократно заявляли о насильственном выдворении мигрантов Литвой, Польшей и Латвией на белорусскую территорию.

https://ria.ru/20211118/migranty-1759577871.html

белоруссия

минск

ирак

багдад (город)

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Откуда приехали и куда направляются «белорусские» мигранты В Восточной Европе продолжает развиваться миграционный кризис — Польша, Литва и Латвия заявляют о резком росте числа нелегальных мигрантов, которые пытаются проникнуть на их территорию со стороны Белоруссии. 8 ноября к белорусско-польской границе подошла колонна из нескольких тысяч беженцев, приехавших с Ближнего Востока. Смотрите в видеоинфографике Ria.ru, кто эти люди и что является их конечной целью. 2021-11-18T11:05 true PT0M56S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, белоруссия, минск, ирак, багдад (город), мид ирака, ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии