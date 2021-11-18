Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20211118/migranty-1759589396.html
Из Багдада вылетел самолет для эвакуации иракских мигрантов из Белоруссии
Из Багдада вылетел самолет для эвакуации иракских мигрантов из Белоруссии - РИА Новости, 18.11.2021
Из Багдада вылетел самолет для эвакуации иракских мигрантов из Белоруссии
Самолет для эвакуации иракских мигрантов из Белоруссии вылетел из Багдада в Минск, сообщается на сайте белорусского аэропорта. РИА Новости, 18.11.2021
2021-11-18T11:05
2021-11-18T11:05
в мире
белоруссия
минск
ирак
багдад (город)
мид ирака
ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/09/1c/1577906869_173:396:3110:2048_1920x0_80_0_0_60959ef6055936bd45ad4359c3b190af.jpg
МИНСК, 18 ноя – РИА Новости. Самолет для эвакуации иракских мигрантов из Белоруссии вылетел из Багдада в Минск, сообщается на сайте белорусского аэропорта.Согласно данным онлайн-табло аэропорта "Минск", самолет иракской авиакомпании Iraqi Airways в настоящее время находится в полете в белорусский аэропорт где, как ожидается, приземлится в 12.45 (совпадает с мск). Согласно расписанию, вылет самолета в Ирак уже с мигрантами на борту запланирован на 13.45 (совпадает с мск), на этот рейс уже открыта регистрация.Ранее консул Ирака в России Маджид аль-Килани сообщил РИА Новости, что первый авиарейс по вывозу иракских мигрантов из числа пытавшихся попасть в ЕС из Белоруссии состоится в четверг. Ожидается, что самолет, который заберет иракских граждан из Белоруссии, вылетит из Минска и сначала приземлится в иракском Эрбиле, а затем в аэропорту Багдада. Возвращение на родину для желающих вернуться домой иракских мигрантов будет бесплатным. МИД Ирака заявил в четверг, что зарегистрировал 430 заявок желающих вернуться на родину граждан, застрявших у границы Белоруссии со странами ЕС.На прошлой неделе в лесополосе у границы Белоруссии с Польшей образовался стихийный лагерь беженцев, в основном курдов, который насчитывал более 2 тысяч человек. В этот понедельник беженцы перебрались непосредственно в пункт пропуска на белорусско-польской границе, а во вторник предприняли попытку прорыва границы, но ее пресекли польские силовики с помощью спецсредств.В последнее время Литва, Латвия и Польша сообщали о росте числа задерживаемых нелегальных мигрантов из стран Ближнего Востока и Африки на границе с Белоруссией, обвиняли Минск в создании миграционного кризиса. Минск все обвинения отвергает. Президент Белоруссии Александр Лукашенко отмечал, что Минск больше не будет сдерживать поток нелегальных мигрантов в страны ЕС: из-за санкций Запада на это нет "ни денег, ни сил". Пограничники Белоруссии неоднократно заявляли о насильственном выдворении мигрантов Литвой, Польшей и Латвией на белорусскую территорию.
https://ria.ru/20211118/migranty-1759577871.html
белоруссия
минск
ирак
багдад (город)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Откуда приехали и куда направляются «белорусские» мигранты
В Восточной Европе продолжает развиваться миграционный кризис — Польша, Литва и Латвия заявляют о резком росте числа нелегальных мигрантов, которые пытаются проникнуть на их территорию со стороны Белоруссии. 8 ноября к белорусско-польской границе подошла колонна из нескольких тысяч беженцев, приехавших с Ближнего Востока. Смотрите в видеоинфографике Ria.ru, кто эти люди и что является их конечной целью.
2021-11-18T11:05
true
PT0M56S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/09/1c/1577906869_900:650:2764:2048_1920x0_80_0_0_a5eda4594bb2afb95a7da5a4afb1d9af.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
в мире, белоруссия, минск, ирак, багдад (город), мид ирака, ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии
11:05 18.11.2021
 
Из Багдада вылетел самолет для эвакуации иракских мигрантов из Белоруссии

Самолет для эвакуации иракских мигрантов из Белоруссии вылетел из Багдада в Минск

© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкМеждународный аэропорт Багдад
Международный аэропорт Багдад - РИА Новости, 1920, 18.11.2021
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МИНСК, 18 ноя – РИА Новости. Самолет для эвакуации иракских мигрантов из Белоруссии вылетел из Багдада в Минск, сообщается на сайте белорусского аэропорта.
Согласно данным онлайн-табло аэропорта "Минск", самолет иракской авиакомпании Iraqi Airways в настоящее время находится в полете в белорусский аэропорт где, как ожидается, приземлится в 12.45 (совпадает с мск). Согласно расписанию, вылет самолета в Ирак уже с мигрантами на борту запланирован на 13.45 (совпадает с мск), на этот рейс уже открыта регистрация.
Ситуация на белорусско-польской границе - РИА Новости, 1920, 18.11.2021
10:01
Мигранты на границе с Польшей заявили о желании остаться в Белоруссии
Ранее консул Ирака в России Маджид аль-Килани сообщил РИА Новости, что первый авиарейс по вывозу иракских мигрантов из числа пытавшихся попасть в ЕС из Белоруссии состоится в четверг. Ожидается, что самолет, который заберет иракских граждан из Белоруссии, вылетит из Минска и сначала приземлится в иракском Эрбиле, а затем в аэропорту Багдада. Возвращение на родину для желающих вернуться домой иракских мигрантов будет бесплатным. МИД Ирака заявил в четверг, что зарегистрировал 430 заявок желающих вернуться на родину граждан, застрявших у границы Белоруссии со странами ЕС.
На прошлой неделе в лесополосе у границы Белоруссии с Польшей образовался стихийный лагерь беженцев, в основном курдов, который насчитывал более 2 тысяч человек. В этот понедельник беженцы перебрались непосредственно в пункт пропуска на белорусско-польской границе, а во вторник предприняли попытку прорыва границы, но ее пресекли польские силовики с помощью спецсредств.
В последнее время Литва, Латвия и Польша сообщали о росте числа задерживаемых нелегальных мигрантов из стран Ближнего Востока и Африки на границе с Белоруссией, обвиняли Минск в создании миграционного кризиса. Минск все обвинения отвергает. Президент Белоруссии Александр Лукашенко отмечал, что Минск больше не будет сдерживать поток нелегальных мигрантов в страны ЕС: из-за санкций Запада на это нет "ни денег, ни сил". Пограничники Белоруссии неоднократно заявляли о насильственном выдворении мигрантов Литвой, Польшей и Латвией на белорусскую территорию.
 
В миреБелоруссияМинскИракБагдад (город)МИД ИракаСитуация с мигрантами на границе Польши и Белоруссии
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
11:36Польша связала кризис на границе с подготовкой Россией атак против Киева
11:33Глава центра Чумакова назвал "КовиВак" подходящим для ревакцинации
11:33Приморского депутата Самсонова увезли из суда на скорой
11:31Ранее судимого калининградского подростка заподозрили в убийстве приятеля
11:30В Москве за сутки госпитализировали 937 пациентов с COVID-19
11:29Ученые доказали эффективность масок в борьбе с COVID-19
11:26Центр Чумакова запустил новые биореакторы для производства "КовиВака"
11:22В Кремле из-за COVID-19 отменили новогоднее представление
11:20Оперштаб назвал регионы с наименьшими темпами прироста случаев COVID-19
11:18В России выявили 37 374 новых случая заражения коронавирусом
11:18Вернувшийся из Египта мужчина умер в Подмосковье от отравления газом
11:17Наибольшее число новых случаев COVID-19 выявили в Москве
11:17В России зафиксировали новый максимум смертей от COVID-19
11:17В России за сутки выписали 36 414 человек после COVID-19
11:14Премьер Польши предупредил Европу о наплыве миллионов мигрантов
11:13Рашкин заявил о готовности дать показания по инциденту с лосем
11:12СМИ: Украина впервые начала импортировать огурцы из России
11:11Роскомнадзор составил административные протоколы на Верзилова* и Баданина*
11:09В нескольких российских регионах заметили падение светящегося объекта
11:07Правительство одобрило субсидии производителям медицинского кислорода
Лента новостейМолния
Польша связала кризис на границе с подготовкой Россией атак против КиеваГлава центра Чумакова назвал "КовиВак" подходящим для ревакцинацииПриморского депутата Самсонова увезли из суда на скоройРанее судимого калининградского подростка заподозрили в убийстве приятеляВ Москве за сутки госпитализировали 937 пациентов с COVID-19Ученые доказали эффективность масок в борьбе с COVID-19Центр Чумакова запустил новые биореакторы для производства "КовиВака"В Кремле из-за COVID-19 отменили новогоднее представлениеОперштаб назвал регионы с наименьшими темпами прироста случаев COVID-19В России выявили 37 374 новых случая заражения коронавирусомВернувшийся из Египта мужчина умер в Подмосковье от отравления газомНаибольшее число новых случаев COVID-19 выявили в Москве В России зафиксировали новый максимум смертей от COVID-19В России за сутки выписали 36 414 человек после COVID-19Премьер Польши предупредил Европу о наплыве миллионов мигрантовРашкин заявил о готовности дать показания по инциденту с лосемСМИ: Украина впервые начала импортировать огурцы из РоссииРоскомнадзор составил административные протоколы на Верзилова* и Баданина*В нескольких российских регионах заметили падение светящегося объектаПравительство одобрило субсидии производителям медицинского кислорода