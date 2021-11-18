https://ria.ru/20211118/migranty-1759577871.html
Мигранты на границе с Польшей заявили о желании остаться в Белоруссии
Мигранты на границе с Польшей заявили о желании остаться в Белоруссии - РИА Новости, 18.11.2021
Мигранты на границе с Польшей заявили о желании остаться в Белоруссии
Ближневосточные мигранты напуганы предстоящими заморозками в Белоруссии, многие оставили планы перебраться в страны ЕС и просят рассмотреть возможность остаться РИА Новости, 18.11.2021
2021-11-18T10:01
2021-11-18T10:01
2021-11-18T10:21
в мире
белоруссия
польша
ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии
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КПП БРУЗГИ (белорусско-польская граница), 18 ноя - РИА Новости. Ближневосточные мигранты напуганы предстоящими заморозками в Белоруссии, многие оставили планы перебраться в страны ЕС и просят рассмотреть возможность остаться в Белоруссии, передает корреспондент РИА Новости.Мигрант из Ирака Мохаммад рассказал РИА Новости, что люди всерьез опасаются ухудшения погоды. "Прошёл дождь. Он не был сильным, но все, вдруг, начали говорить, что случись что-то более опасное. Что делать? Мы ждем новостей, слышали о переговорах. Что дальше?" - сказал Мохаммад.Их также волнует, смогут ли они при осадках разжигать костры для обогрева. Температура воздуха возле белорусско-польской границы держится около нуля.Вместе со своими соотечественниками Мохаммад просит о помощи. Многие мигранты говорят о том, что оставили планы перебраться в страны ЕС и просят рассмотреть возможность остаться в Белоруссии.На границе Белоруссии и Польши в последние недели скопились несколько тысяч мигрантов в надежде попасть в страны ЕС. Польские власти усилили охрану границ, стянули военных и пресекают попытки нелегалов проникнуть на территорию страны, обвиняя Минск в миграционном кризисе. Все эти обвинения Белоруссия отвергает, заявляя, что Польша насильно выдворяет мигрантов на ее территорию.
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РИА Новости
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Откуда приехали и куда направляются «белорусские» мигранты
В Восточной Европе продолжает развиваться миграционный кризис — Польша, Литва и Латвия заявляют о резком росте числа нелегальных мигрантов, которые пытаются проникнуть на их территорию со стороны Белоруссии. 8 ноября к белорусско-польской границе подошла колонна из нескольких тысяч беженцев, приехавших с Ближнего Востока. Смотрите в видеоинфографике Ria.ru, кто эти люди и что является их конечной целью.
2021-11-18T10:01
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в мире, белоруссия, польша, ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии
10:01 18.11.2021 (обновлено: 10:21 18.11.2021)
Мигранты на границе с Польшей заявили о желании остаться в Белоруссии
Часть мигрантов на границе оставила планы попасть в ЕС, они хотят остаться в Белоруссии