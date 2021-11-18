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Мигранты на границе с Польшей заявили о желании остаться в Белоруссии
Мигранты на границе с Польшей заявили о желании остаться в Белоруссии - РИА Новости, 18.11.2021
Мигранты на границе с Польшей заявили о желании остаться в Белоруссии
Ближневосточные мигранты напуганы предстоящими заморозками в Белоруссии, многие оставили планы перебраться в страны ЕС и просят рассмотреть возможность остаться РИА Новости, 18.11.2021
2021-11-18T10:01
2021-11-18T10:21
в мире
белоруссия
польша
ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии
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КПП БРУЗГИ (белорусско-польская граница), 18 ноя - РИА Новости. Ближневосточные мигранты напуганы предстоящими заморозками в Белоруссии, многие оставили планы перебраться в страны ЕС и просят рассмотреть возможность остаться в Белоруссии, передает корреспондент РИА Новости.Мигрант из Ирака Мохаммад рассказал РИА Новости, что люди всерьез опасаются ухудшения погоды. "Прошёл дождь. Он не был сильным, но все, вдруг, начали говорить, что случись что-то более опасное. Что делать? Мы ждем новостей, слышали о переговорах. Что дальше?" - сказал Мохаммад.Их также волнует, смогут ли они при осадках разжигать костры для обогрева. Температура воздуха возле белорусско-польской границы держится около нуля.Вместе со своими соотечественниками Мохаммад просит о помощи. Многие мигранты говорят о том, что оставили планы перебраться в страны ЕС и просят рассмотреть возможность остаться в Белоруссии.На границе Белоруссии и Польши в последние недели скопились несколько тысяч мигрантов в надежде попасть в страны ЕС. Польские власти усилили охрану границ, стянули военных и пресекают попытки нелегалов проникнуть на территорию страны, обвиняя Минск в миграционном кризисе. Все эти обвинения Белоруссия отвергает, заявляя, что Польша насильно выдворяет мигрантов на ее территорию.
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белоруссия
польша
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7 495 645-6601
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353
60
Откуда приехали и куда направляются «белорусские» мигранты
В Восточной Европе продолжает развиваться миграционный кризис — Польша, Литва и Латвия заявляют о резком росте числа нелегальных мигрантов, которые пытаются проникнуть на их территорию со стороны Белоруссии. 8 ноября к белорусско-польской границе подошла колонна из нескольких тысяч беженцев, приехавших с Ближнего Востока. Смотрите в видеоинфографике Ria.ru, кто эти люди и что является их конечной целью.
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в мире, белоруссия, польша, ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии
10:01 18.11.2021 (обновлено: 10:21 18.11.2021)
 
Мигранты на границе с Польшей заявили о желании остаться в Белоруссии

Часть мигрантов на границе оставила планы попасть в ЕС, они хотят остаться в Белоруссии

© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанкСитуация на белорусско-польской границе
Ситуация на белорусско-польской границе - РИА Новости, 1920, 18.11.2021
© Sputnik / Виктор Толочко
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КПП БРУЗГИ (белорусско-польская граница), 18 ноя - РИА Новости. Ближневосточные мигранты напуганы предстоящими заморозками в Белоруссии, многие оставили планы перебраться в страны ЕС и просят рассмотреть возможность остаться в Белоруссии, передает корреспондент РИА Новости.
Мигрант из Ирака Мохаммад рассказал РИА Новости, что люди всерьез опасаются ухудшения погоды. "Прошёл дождь. Он не был сильным, но все, вдруг, начали говорить, что случись что-то более опасное. Что делать? Мы ждем новостей, слышали о переговорах. Что дальше?" - сказал Мохаммад.
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Их также волнует, смогут ли они при осадках разжигать костры для обогрева. Температура воздуха возле белорусско-польской границы держится около нуля.
Вместе со своими соотечественниками Мохаммад просит о помощи. Многие мигранты говорят о том, что оставили планы перебраться в страны ЕС и просят рассмотреть возможность остаться в Белоруссии.
На границе Белоруссии и Польши в последние недели скопились несколько тысяч мигрантов в надежде попасть в страны ЕС. Польские власти усилили охрану границ, стянули военных и пресекают попытки нелегалов проникнуть на территорию страны, обвиняя Минск в миграционном кризисе. Все эти обвинения Белоруссия отвергает, заявляя, что Польша насильно выдворяет мигрантов на ее территорию.
 
В миреБелоруссияПольшаСитуация с мигрантами на границе Польши и Белоруссии
 
 
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