https://ria.ru/20211118/mid-1759573038.html

МИД прокомментировал публикацию переписки Лаврова с французским коллегой

МИД прокомментировал публикацию переписки Лаврова с французским коллегой - РИА Новости, 18.11.2021

МИД прокомментировал публикацию переписки Лаврова с французским коллегой

Публикация переписки главы МИД России Сергея Лаврова с коллегами из Франции и ФРГ показывает, что РФ не саботирует переговоры в "нормандском" формате, заявила... РИА Новости, 18.11.2021

2021-11-18T09:20

2021-11-18T09:20

2021-11-18T09:54

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МОСКВА, 18 ноя – РИА Новости. Публикация переписки главы МИД России Сергея Лаврова с коллегами из Франции и ФРГ показывает, что РФ не саботирует переговоры в "нормандском" формате, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.По ее словам, публикация связана с тем, что в последнее время в Москве слышат обвинения в саботировании таких встреч по украинскому урегулированию."Проблема в том, что эти оценки давали те, кто представляет страны, то есть, это были не экспертные оценки, такое мнение высказывали люди, которые находились в контакте с российской стороной, вели эту переписку", - сказала она в эфире канала "Соловьев Live".Захарова добавила, что официальные лица Франции и ФРГ знали позицию Москвы: "Ее можно по-разному оценивать, у каждой стороны есть на это право, но называть ее саботированием, блокадой переговорного процесса, блокировкой решения проблем просто невозможно".Ранее российское внешнеполитическое ведомство сообщило, что в последнее время позиция Москвы, ее роль во внутриукраинском урегулировании и подходы к проведению возможной министерской встречи в нормандском формате по урегулированию на Украине подвергаются искажению. В связи с этим министерство опубликовало переписку Лаврова с коллегами из Франции и Германии Жан-Ивом Ле Дрианом и Хайко Маасом.Также Захарова сообщила, что Москва ждет реакции Парижа и Берлина на публикацию переписки главы МИД РФ Сергея Лаврова с французским и немецким коллегами, пока ее не было."Мы вчера опубликовали это достаточно уже поздно, мне кажется, это было часов семь-восемь вечера, примерно так. И пока я не видела реакции, надо подождать, у них сейчас ещё только ранее утро, начнётся рабочий день, я думаю, что, наверное, какая-то будет реакция", - сказала она в эфире YouTube-канала СолоьвевLive.По ее словам, "она (реакция) должна быть потому, что материалов много, у журналистов наверняка там вопросов, я имею в виду в этих странах, уже поднакопилось за ночь, поэтому будем ждать этой реакции"."Но нас публикация этих документов интересовала не с точки зрения будущей реакции, а с точки зрения ответа на ту реакцию, которую мы считали странной и неконструктивной", - подчеркнула официальный представитель МИД РФ.Захарова добавила, что Россия не отказывается от новой встречи в "нормандской формате", но ее нужно наполнить содержанием."Теперь по поводу встречи (в "нормандском формате", вы понимаете, мы ведь каждый раз говорили о том, что мы не блокируем встречу, мы не против в принципе встреч, мы только "за", проблема в том, что пустые встречи или встречи, которые представляются им некой индульгенцией для дальнейшего, абсолютно безобразного поведения киевского режима в отношении собственных граждан, они смысла не имеют, и мы в этом больше участвовать не будем", - сказала она в эфире YouTube канала "Соловьев Live"."Но если наполнить эту встречу конкретным смыслом, и эта приписка показывает все наши предложения, то почему бы и нет, всегда "за",- добавила она.

https://radiosputnik.ria.ru/20211117/zakharova-1759525786.html

https://ria.ru/20211118/gazety-1759567349.html

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франция, мид германии, россия