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У координационного совета "Молодой гвардии" новый руководитель
У координационного совета "Молодой гвардии" новый руководитель - РИА Новости, 18.11.2021
У координационного совета "Молодой гвардии" новый руководитель
Координационный совет "Молодой гвардии "Единой России" (МГЕР) возглавил Антон Демидов – он назначен исполняющим обязанности председателя. Об этом сообщили в... РИА Новости, 18.11.2021
2021-11-18T20:06
2021-11-18T20:06
общество
молодая гвардия
мгер
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МОСКВА, 18 ноя — РИА Новости. Координационный совет "Молодой гвардии "Единой России" (МГЕР) возглавил Антон Демидов – он назначен исполняющим обязанности председателя. Об этом сообщили в пресс-службе МГЕР.Антон Демидов много лет работает в общественно-политической сфере. В последние годы он возглавлял Волонтерскую роту Боевого братства, а в 2020 году стал руководителем проекта МГЕР "Мобилизация".Предыдущий руководитель, Денис Давыдов, сложил полномочия в связи с переходом на новое место работы. В свое время под его руководством были реализованы проекты агентства студенческих коммуникаций "Кампус", издана серия книг "Дневник ветерана: непридуманная история войны", запущена и успешно продолжается волонтерская работа в рамках борьбы с пандемией COVID-19.
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общество, молодая гвардия , мгер
20:06 18.11.2021
 

У координационного совета "Молодой гвардии" новый руководитель

© Молодая Гвардия Единой РоссииУчастники заседания Координационного Совета "Молодой Гвардии Единой России" (МГЕР)
Участники заседания Координационного Совета Молодой Гвардии Единой России (МГЕР)
© Молодая Гвардия Единой России
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 ноя — РИА Новости. Координационный совет "Молодой гвардии "Единой России" (МГЕР) возглавил Антон Демидов – он назначен исполняющим обязанности председателя. Об этом сообщили в пресс-службе МГЕР.
Антон Демидов много лет работает в общественно-политической сфере. В последние годы он возглавлял Волонтерскую роту Боевого братства, а в 2020 году стал руководителем проекта МГЕР "Мобилизация".
Предыдущий руководитель, Денис Давыдов, сложил полномочия в связи с переходом на новое место работы. В свое время под его руководством были реализованы проекты агентства студенческих коммуникаций "Кампус", издана серия книг "Дневник ветерана: непридуманная история войны", запущена и успешно продолжается волонтерская работа в рамках борьбы с пандемией COVID-19.
 
ОбществоМолодая гвардияМГЕР
 
 
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