https://ria.ru/20211118/mger-1759709363.html

У координационного совета "Молодой гвардии" новый руководитель

У координационного совета "Молодой гвардии" новый руководитель - РИА Новости, 18.11.2021

У координационного совета "Молодой гвардии" новый руководитель

Координационный совет "Молодой гвардии "Единой России" (МГЕР) возглавил Антон Демидов – он назначен исполняющим обязанности председателя. Об этом сообщили в... РИА Новости, 18.11.2021

2021-11-18T20:06

2021-11-18T20:06

2021-11-18T20:06

общество

молодая гвардия

мгер

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МОСКВА, 18 ноя — РИА Новости. Координационный совет "Молодой гвардии "Единой России" (МГЕР) возглавил Антон Демидов – он назначен исполняющим обязанности председателя. Об этом сообщили в пресс-службе МГЕР.Антон Демидов много лет работает в общественно-политической сфере. В последние годы он возглавлял Волонтерскую роту Боевого братства, а в 2020 году стал руководителем проекта МГЕР "Мобилизация".Предыдущий руководитель, Денис Давыдов, сложил полномочия в связи с переходом на новое место работы. В свое время под его руководством были реализованы проекты агентства студенческих коммуникаций "Кампус", издана серия книг "Дневник ветерана: непридуманная история войны", запущена и успешно продолжается волонтерская работа в рамках борьбы с пандемией COVID-19.

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, молодая гвардия , мгер