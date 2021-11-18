https://ria.ru/20211118/merkel-1759715258.html

Меркель рассказала об обращении Путину

Меркель рассказала об обращении Путину - РИА Новости, 18.11.2021

Меркель рассказала об обращении Путину

И.о. канцлера ФРГ Ангела Меркель выразила сожаление, что саммит нормандского формата не состоялся. РИА Новости, 18.11.2021

2021-11-18T21:04

2021-11-18T21:04

2021-11-18T21:33

в мире

германия

франция

минские соглашения

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ангела меркель

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БЕРЛИН, 18 ноя - РИА Новости. И.о. канцлера ФРГ Ангела Меркель выразила сожаление, что саммит нормандского формата не состоялся."Я всегда сожалела об этом. Я просила российского президента, чтобы, пока я остаюсь канцлером, такая встреча состоялась, я бы очень хотела провести такую встречу. К сожалению, этого не состоялось. Поэтому я сожалею об этом. Публикация переписки тут ничего не меняет. На мой взгляд, такая встреча должна была пройти", - заявила Меркель на пресс-конференции в четверг.Она добавила, что "факт, почему не состоялась встреча министров иностранных дел, очевидно, будет объяснен совсем по-разному Францией и Германией с одной стороны и Россией - с другой". Меркель прокомментировала подход Москвы, которая отвергает "встречи ради встреч", отметив, что если под предлогом обсуждения результата будущей встречи не будут проводиться сами встречи, "то мы достигнем куда меньших результатов". "У таких встреч всегда своя динамика. Поэтому проводить их хорошо и правильно, поэтому я сожалею, что такой встречи в последнее время не было проведено", - пояснила Меркель.Так Меркель прокомментировала публикацию российским МИД переписки Сергея Лаврова с коллегами из ФРГ и Франции. Российское внешнеполитическое ведомство сообщило, что в последнее время позиция Москвы, ее роль во внутриукраинском урегулировании и подходы к проведению возможной министерской встречи в нормандском формате по урегулированию на Украине подвергаются искажению. В связи с этим министерство опубликовало переписку Лаврова с коллегами из Франции и Германии Жан-Ивом Ле Дрианом и Хайко Маасом.

https://ria.ru/20211118/zakharova-1759710304.html

германия

франция

россия

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в мире, германия, франция, минские соглашения, россия, ангела меркель