https://ria.ru/20211118/memorial-1759618334.html

СПЧ обсудит на встрече с Путиным ситуацию вокруг "Мемориала"*

СПЧ обсудит на встрече с Путиным ситуацию вокруг "Мемориала"* - РИА Новости, 18.11.2021

СПЧ обсудит на встрече с Путиным ситуацию вокруг "Мемориала"*

Комиссия по политическим правам Совета по правам человека (СПЧ) готовит материалы по ситуации с "Мемориалом"* (признан иноагентом в РФ), которую планируют... РИА Новости, 18.11.2021

2021-11-18T13:11

2021-11-18T13:11

2021-11-18T13:11

владимир путин

мемориал

совет по правам человека при президенте рф (спч)

валерий фадеев

правозащитный центр "мемориал"

елена жемкова

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МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Комиссия по политическим правам Совета по правам человека (СПЧ) готовит материалы по ситуации с "Мемориалом"* (признан иноагентом в РФ), которую планируют обсудить на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным, заявила член СПЧ Татьяна Марголина.Ранее глава СПЧ Валерий Фадеев подтвердил РИА Новости, что встреча членов Совета с президентом России Владимиром Путиным может пройти в районе 10 декабря."После прозвучавшего заявления СПЧ по этому поводу Комиссия по политическим правам СПЧ готовит материалы для встречи с президентом, где, в том числе, планируется заявить эту серьезную проблему", - сказала Марголина в ходе пресс-конференции.Ранее Генпрокуратура сообщила, что направила в Верховный суд РФ административное исковое заявление о ликвидации Международного Мемориала*, а прокуратурой Москвы в Московский городской суд направлено заявление о ликвидации Центра "Мемориал"*. По данным надзорного ведомства, "Мемориал"* и его структуры работают в РФ с нарушениями конституции и других законов.В Верховном суде сообщили РИА Новости, что иск о ликвидации "Мемориала"* и его структурных подразделений назначен к рассмотрению на 25 ноября.Совет при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) ранее заявил, что с тревогой следит за ситуацией, проводит консультации и будет предпринимать шаги для урегулирования конфликта вокруг "Мемориала"*. В самом "Мемориале"* сообщили, что намерены отстаивать свою позицию в суде и надеются на разумное и законное решение.Международное историко-просветительское, правозащитное и благотворительное общество "Мемориал"* - организация, которая специализируется на исследованиях политических репрессий в СССР. Правозащитный центр находится в реестре иноагентов в России с 2014 года. Международный "Мемориал"* внесли в реестр НКО-иностранных агентов в 2016 году.Исполнительный директор "Мемориала"* Елена Жемкова ранее рассказала РИА Новости, что организация намерена отстаивать свою позицию в суде и надеется на разумное и законное решение. Она пояснила, что "Мемориал"* (внесено Минюстом РФ в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента) подчиняется закону о маркировке, маркирует все материалы, выполняет все законные требования.Правозащитный центр "Мемориал"* является членом Международного историко-просветительского, правозащитного и благотворительного общества "Мемориал"*. *Организация признана в России иностранным агентом

https://ria.ru/20211112/kreml-1758733941.html

https://ria.ru/20211111/konstitutsiya-1758649928.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир путин, мемориал, совет по правам человека при президенте рф (спч), валерий фадеев, правозащитный центр "мемориал", елена жемкова