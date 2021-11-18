https://ria.ru/20211118/memorial-1759618334.html
СПЧ обсудит на встрече с Путиным ситуацию вокруг "Мемориала"*
СПЧ обсудит на встрече с Путиным ситуацию вокруг "Мемориала"* - РИА Новости, 18.11.2021
СПЧ обсудит на встрече с Путиным ситуацию вокруг "Мемориала"*
Комиссия по политическим правам Совета по правам человека (СПЧ) готовит материалы по ситуации с "Мемориалом"* (признан иноагентом в РФ), которую планируют... РИА Новости, 18.11.2021
2021-11-18T13:11
2021-11-18T13:11
2021-11-18T13:11
владимир путин
мемориал
совет по правам человека при президенте рф (спч)
валерий фадеев
правозащитный центр "мемориал"
елена жемкова
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МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Комиссия по политическим правам Совета по правам человека (СПЧ) готовит материалы по ситуации с "Мемориалом"* (признан иноагентом в РФ), которую планируют обсудить на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным, заявила член СПЧ Татьяна Марголина.Ранее глава СПЧ Валерий Фадеев подтвердил РИА Новости, что встреча членов Совета с президентом России Владимиром Путиным может пройти в районе 10 декабря."После прозвучавшего заявления СПЧ по этому поводу Комиссия по политическим правам СПЧ готовит материалы для встречи с президентом, где, в том числе, планируется заявить эту серьезную проблему", - сказала Марголина в ходе пресс-конференции.Ранее Генпрокуратура сообщила, что направила в Верховный суд РФ административное исковое заявление о ликвидации Международного Мемориала*, а прокуратурой Москвы в Московский городской суд направлено заявление о ликвидации Центра "Мемориал"*. По данным надзорного ведомства, "Мемориал"* и его структуры работают в РФ с нарушениями конституции и других законов.В Верховном суде сообщили РИА Новости, что иск о ликвидации "Мемориала"* и его структурных подразделений назначен к рассмотрению на 25 ноября.Совет при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) ранее заявил, что с тревогой следит за ситуацией, проводит консультации и будет предпринимать шаги для урегулирования конфликта вокруг "Мемориала"*. В самом "Мемориале"* сообщили, что намерены отстаивать свою позицию в суде и надеются на разумное и законное решение.Международное историко-просветительское, правозащитное и благотворительное общество "Мемориал"* - организация, которая специализируется на исследованиях политических репрессий в СССР. Правозащитный центр находится в реестре иноагентов в России с 2014 года. Международный "Мемориал"* внесли в реестр НКО-иностранных агентов в 2016 году.Исполнительный директор "Мемориала"* Елена Жемкова ранее рассказала РИА Новости, что организация намерена отстаивать свою позицию в суде и надеется на разумное и законное решение. Она пояснила, что "Мемориал"* (внесено Минюстом РФ в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента) подчиняется закону о маркировке, маркирует все материалы, выполняет все законные требования.Правозащитный центр "Мемориал"* является членом Международного историко-просветительского, правозащитного и благотворительного общества "Мемориал"*. *Организация признана в России иностранным агентом
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владимир путин, мемориал, совет по правам человека при президенте рф (спч), валерий фадеев, правозащитный центр "мемориал", елена жемкова
СПЧ обсудит на встрече с Путиным ситуацию вокруг "Мемориала"*
Совет по правам человека обсудит с Путиным вопрос "Мемориала"*
МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости.
Комиссия по политическим правам Совета по правам человека (СПЧ) готовит материалы по ситуации с "Мемориалом"* (признан иноагентом в РФ), которую планируют обсудить на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным
, заявила член СПЧ Татьяна Марголина.
Ранее глава СПЧ Валерий Фадеев
подтвердил РИА Новости, что встреча членов Совета с президентом России Владимиром Путиным может пройти в районе 10 декабря.
"После прозвучавшего заявления СПЧ по этому поводу Комиссия по политическим правам СПЧ готовит материалы для встречи с президентом, где, в том числе, планируется заявить эту серьезную проблему", - сказала Марголина в ходе пресс-конференции.
Ранее Генпрокуратура сообщила, что направила в Верховный суд РФ административное исковое заявление о ликвидации Международного Мемориала*, а прокуратурой Москвы в Московский городской суд направлено заявление о ликвидации Центра "Мемориал"*. По данным надзорного ведомства, "Мемориал"* и его структуры работают в РФ с нарушениями конституции и других законов.
В Верховном суде сообщили РИА Новости, что иск о ликвидации "Мемориала"* и его структурных подразделений назначен к рассмотрению на 25 ноября.
Совет при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) ранее заявил, что с тревогой следит за ситуацией, проводит консультации и будет предпринимать шаги для урегулирования конфликта вокруг "Мемориала"*. В самом "Мемориале"* сообщили, что намерены отстаивать свою позицию в суде и надеются на разумное и законное решение.
Международное историко-просветительское, правозащитное и благотворительное общество "Мемориал"* - организация, которая специализируется на исследованиях политических репрессий в СССР. Правозащитный центр находится в реестре иноагентов в России с 2014 года. Международный "Мемориал"* внесли в реестр НКО-иностранных агентов в 2016 году.
Исполнительный директор "Мемориала"* Елена Жемкова
ранее рассказала РИА Новости, что организация намерена отстаивать свою позицию в суде и надеется на разумное и законное решение. Она пояснила, что "Мемориал"* (внесено Минюстом РФ
в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента) подчиняется закону о маркировке, маркирует все материалы, выполняет все законные требования.
Правозащитный центр "Мемориал"
* является членом Международного историко-просветительского, правозащитного и благотворительного общества "Мемориал
"*.
*Организация признана в России иностранным агентом