https://ria.ru/20211118/meditsina-1759571945.html

Мурашко заявил о возросшей значимости этических вопросов в медицине

Мурашко заявил о возросшей значимости этических вопросов в медицине - РИА Новости, 18.11.2021

Мурашко заявил о возросшей значимости этических вопросов в медицине

Значимость этических вопросов в медицине возросла, а сама тема стала острее с ростом сложности и технологичности медицинской помощи, заявил министр... РИА Новости, 18.11.2021

2021-11-18T09:09

2021-11-18T09:09

2021-11-18T09:09

общество

министерство здравоохранения рф (минздрав россии)

михаил мурашко

россия

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МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Значимость этических вопросов в медицине возросла, а сама тема стала острее с ростом сложности и технологичности медицинской помощи, заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.Министр обратился с приветствием к участникам и гостям всероссийской мультимедийной конференции "Биоэтика и генетика: вызовы ХХI века", которая проходит в МИА "Россия сегодня"."Этические вопросы всегда занимали значительное место в медицине, и их значимость с развитием медицины исторически возросла. Вместе с ростом сложности и технологичности медицинской помощи и развития общества, принципов гуманизма, эта тема становится все острее", - отметил Мурашко.Он подчеркнул, что сегодня не подлежащим сомнению принципом допуска лекарства в обращение является не только оценка соотношения риска и пользы, но и предшествующая этическая оценка принципиальной возможности применения препарата у человека.Мурашко также напомнил, что при министерстве был создан координационный совет по вопросам биоэтики. В его задачи входит выработка предложений по совершенствованию законодательства, организация мероприятий, связанных с вопросами биоэтики для формирования подходов и принятия решений по темам, связанным с соблюдением прав человека при применении достижений биомедицинский науки.

https://ria.ru/20211117/genetika-1759460678.html

https://ria.ru/20211117/novorozhdennye-1759446499.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, министерство здравоохранения рф (минздрав россии), михаил мурашко, россия