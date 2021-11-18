https://ria.ru/20211118/meditsina-1759571945.html
Мурашко заявил о возросшей значимости этических вопросов в медицине
Мурашко заявил о возросшей значимости этических вопросов в медицине - РИА Новости, 18.11.2021
Мурашко заявил о возросшей значимости этических вопросов в медицине
Значимость этических вопросов в медицине возросла, а сама тема стала острее с ростом сложности и технологичности медицинской помощи, заявил министр... РИА Новости, 18.11.2021
2021-11-18T09:09
2021-11-18T09:09
2021-11-18T09:09
общество
министерство здравоохранения рф (минздрав россии)
михаил мурашко
россия
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МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Значимость этических вопросов в медицине возросла, а сама тема стала острее с ростом сложности и технологичности медицинской помощи, заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.Министр обратился с приветствием к участникам и гостям всероссийской мультимедийной конференции "Биоэтика и генетика: вызовы ХХI века", которая проходит в МИА "Россия сегодня"."Этические вопросы всегда занимали значительное место в медицине, и их значимость с развитием медицины исторически возросла. Вместе с ростом сложности и технологичности медицинской помощи и развития общества, принципов гуманизма, эта тема становится все острее", - отметил Мурашко.Он подчеркнул, что сегодня не подлежащим сомнению принципом допуска лекарства в обращение является не только оценка соотношения риска и пользы, но и предшествующая этическая оценка принципиальной возможности применения препарата у человека.Мурашко также напомнил, что при министерстве был создан координационный совет по вопросам биоэтики. В его задачи входит выработка предложений по совершенствованию законодательства, организация мероприятий, связанных с вопросами биоэтики для формирования подходов и принятия решений по темам, связанным с соблюдением прав человека при применении достижений биомедицинский науки.
https://ria.ru/20211117/genetika-1759460678.html
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общество, министерство здравоохранения рф (минздрав россии), михаил мурашко, россия
Мурашко заявил о возросшей значимости этических вопросов в медицине
Глава Минздрава Мурашко заявил о возросшей значимости этических вопросов в медицине
МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости.
Значимость этических вопросов в медицине возросла, а сама тема стала острее с ростом сложности и технологичности медицинской помощи, заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко
.
Министр обратился с приветствием к участникам и гостям всероссийской мультимедийной конференции "Биоэтика и генетика: вызовы ХХI века", которая проходит в МИА "Россия сегодня".
"Этические вопросы всегда занимали значительное место в медицине, и их значимость с развитием медицины исторически возросла. Вместе с ростом сложности и технологичности медицинской помощи и развития общества, принципов гуманизма, эта тема становится все острее", - отметил Мурашко.
Он подчеркнул, что сегодня не подлежащим сомнению принципом допуска лекарства в обращение является не только оценка соотношения риска и пользы, но и предшествующая этическая оценка принципиальной возможности применения препарата у человека.
Мурашко также напомнил, что при министерстве был создан координационный совет по вопросам биоэтики. В его задачи входит выработка предложений по совершенствованию законодательства, организация мероприятий, связанных с вопросами биоэтики для формирования подходов и принятия решений по темам, связанным с соблюдением прав человека при применении достижений биомедицинский науки.