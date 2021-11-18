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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20211118/maski-1759595417.html
Ученые доказали эффективность масок в борьбе с COVID-19
Ученые доказали эффективность масок в борьбе с COVID-19 - РИА Новости, 18.11.2021
Ученые доказали эффективность масок в борьбе с COVID-19
Ношение масок остается наиболее эффективным способом борьбы с пандемией коронавируса. К такому выводу пришли ученые из разных стран, в том числе Великобритании, РИА Новости, 18.11.2021
2021-11-18T11:29
2021-11-18T16:11
распространение коронавируса
в мире
австралия
китай
великобритания
здоровье - общество
british medical journal
коронавирус covid-19
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МОСКВА, 18 ноя — РИА Новости. Ношение масок остается наиболее эффективным способом борьбы с пандемией коронавируса. К такому выводу пришли ученые из разных стран, в том числе Великобритании, Австралии и Китая.Они провели шесть исследований, чтобы выяснить, как меры общественного здравоохранения — ношение масок, социальное дистанцирование и тому подобное — влияют на ситуацию с COVID-19."Общий объединенный анализ показал снижение заболеваемости на 53 процента, хотя разница между результатами отдельных исследований была значительной", — говорится в отчете, опубликованном в научном журнале British Medical Journal.В исследованиях участвовали более 400 тысяч человек, свыше двух с половиной тысяч из них в этот момент болели COVID-19.По словам ученых, большинство вакцин, несмотря на безопасность и эффективность, не обеспечивают стопроцентную защиту от коронавируса, поэтому и после прививки нужно продолжать носить маски, соблюдать социальную дистанцию и мыть руки.
https://ria.ru/20211118/postkovid-1759561800.html
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в мире, австралия, китай, великобритания, здоровье - общество, british medical journal, коронавирус covid-19, медицинские маски
11:29 18.11.2021 (обновлено: 16:11 18.11.2021)
 
Ученые доказали эффективность масок в борьбе с COVID-19

Исследование: ношение масок снижает заболеваемость COVID-19 на 53%

© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкПассажиры на станции "Библиотека имени Ленина" Московского метрополитена
Пассажиры на станции Библиотека имени Ленина Московского метрополитена - РИА Новости, 1920, 18.11.2021
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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МОСКВА, 18 ноя — РИА Новости. Ношение масок остается наиболее эффективным способом борьбы с пандемией коронавируса. К такому выводу пришли ученые из разных стран, в том числе Великобритании, Австралии и Китая.
Они провели шесть исследований, чтобы выяснить, как меры общественного здравоохранения — ношение масок, социальное дистанцирование и тому подобное — влияют на ситуацию с COVID-19.
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"Общий объединенный анализ показал снижение заболеваемости на 53 процента, хотя разница между результатами отдельных исследований была значительной", — говорится в отчете, опубликованном в научном журнале British Medical Journal.
В исследованиях участвовали более 400 тысяч человек, свыше двух с половиной тысяч из них в этот момент болели COVID-19.
По словам ученых, большинство вакцин, несмотря на безопасность и эффективность, не обеспечивают стопроцентную защиту от коронавируса, поэтому и после прививки нужно продолжать носить маски, соблюдать социальную дистанцию и мыть руки.
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