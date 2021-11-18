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Европейские страны начали вводить локдауны для непривитых от COVID-19
Европейские страны начали вводить локдауны для непривитых от COVID-19 - РИА Новости, 18.11.2021
Европейские страны начали вводить локдауны для непривитых от COVID-19
На этой неделе несколько европейских государств объявили о локдаунах для граждан, которые не прошли вакцинацию от коронавирусной инфекции. РИА Новости, 18.11.2021
2021-11-18T17:51
2021-11-18T22:54
в мире
словакия
австрия
чехия
воз
андрей бабиш
коронавирус covid-19
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МОСКВА, 18 ноя — РИА Новости. На этой неделе несколько европейских государств объявили о локдаунах для граждан, которые не прошли вакцинацию от коронавирусной инфекции.Первыми на такой шаг решились власти Австрии. Ограничения вступили в силу в ночь с 14 на 15 ноября. Теперь те, у кого нет сертификата о прививке или подтверждения, что они переболели COVID-19 в последние 180 дней, не смогут выходить из дома без уважительной причины. К ним относятся:За соблюдением мер будет следить полиция. Неделей ранее в Австрии также запретили непривитым гражданам посещать кафе, рестораны, парикмахерские и фитнес-центры.Те, кто уже сделал укол первой дозой вакцины, получили послабления: они могут не соблюдать локдаун при наличии ПЦР-теста. Ограничения не коснутся детей младше 12 лет.Это решение Вена приняла на фоне ухудшения эпидемической обстановки. Так, 13 ноября в стране зафиксировали рекордные 13 тысяч новых случаев заражения за сутки. По официальным данным, прививки сделали 5,8 миллиона человек — 74 процента от числа всех граждан, которые могли вакцинироваться.ЧехияОб аналогичном решение сообщили и власти Чехии. Ограничения вступят в силу с 22 ноября и будут действовать до конца февраля."Те, кто не вакцинирован от коронавируса или не переболел им, не смогут посещать магазины, кроме продовольственных и аптек, рестораны и другие заведения общепита, кинотеатры, музеи и другие учреждения культуры, а также не смогут участвовать в массовых акциях. На предприятиях и фирмах для таких людей вводится регулярное тестирование. То есть для них практически вводится локдаун. Также продолжится тестирование в школах", — отметил премьер Андрей Бабиш.Во вторник Чехии также зафиксировали максимальное число новых случаев COVID-19 за сутки — 22,4 тысячи. За все время пандемии коронавирусной инфекцией в этой стране переболели почти два миллиона человек, жертвами стали 31,7 тысячи пациентов.СловакияЛокдаун для непривитых также ввели и в Словакии. Как и в Чехии, меры начнут действовать с 22 ноября.Как отметил премьер-министр Эдуард Хегер, на этот шаг Братислава пошла из-за ухудшения ситуации. Он добавил, что больницы переполнены, для новых пациентов не хватает коек.Глава правительства назвал коронавирус "заболеванием невакционированных". По его словам, более 70 процентов зараженных не сделали прививку. За последние сутки в пятимиллионной Словакии зафиксировано 7 616 новых больных коронавирусом, 38 человек скончались. Госпитализированы 2904 человека, из них 505 находятся в тяжелом состоянии. Прививки сделали 2,55 миллиона человек."Исключительный и непредсказуемый контекст"Накануне ЕСПЧ постановил, что введение локдауна не нарушает Конвенцию о правах человека. Такое решение суд принял по иску гражданина Румынии, который утверждал, что 52-дневный карантин, которому он подвергся, равносилен лишению свободы. При этом сам он не был заражен COVID-19 и не контактировал с заболевшим.В Страсбурге отметили, что сложившуюся ситуацию сопровождает "исключительный и непредсказуемый контекст". Помимо этого, ЕСПЧ руководствовался тем, что В России вакцинация также остается самым надежным способом защиты. По словам главы Минздрава Михаила Мурашко, доля привитых среди заболевших COVID-19 не превышает четырех процентов, подавляющее же большинство пациентов в стационарах — это непривитые. В конце сентября в ВОЗ заявляли о связи смертности от SARS-CoV-2 с отказом от профилактической иммунизации.
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в мире, словакия, австрия, чехия, воз, андрей бабиш, коронавирус covid-19
17:51 18.11.2021 (обновлено: 22:54 18.11.2021)
 

Европейские страны начали вводить локдауны для непривитых от COVID-19

© AP Photo / Ronald ZakЦентральная улица в Вене, Австрия
Центральная улица в Вене, Австрия - РИА Новости, 1920, 18.11.2021
© AP Photo / Ronald Zak
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 ноя — РИА Новости. На этой неделе несколько европейских государств объявили о локдаунах для граждан, которые не прошли вакцинацию от коронавирусной инфекции.
Первыми на такой шаг решились власти Австрии. Ограничения вступили в силу в ночь с 14 на 15 ноября. Теперь те, у кого нет сертификата о прививке или подтверждения, что они переболели COVID-19 в последние 180 дней, не смогут выходить из дома без уважительной причины. К ним относятся:
  • поход на работу или учебу;
  • посещение врача;
  • поход в магазин или аптеку;
  • прогулка.
За соблюдением мер будет следить полиция.
Неделей ранее в Австрии также запретили непривитым гражданам посещать кафе, рестораны, парикмахерские и фитнес-центры.
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Те, кто уже сделал укол первой дозой вакцины, получили послабления: они могут не соблюдать локдаун при наличии ПЦР-теста. Ограничения не коснутся детей младше 12 лет.
Это решение Вена приняла на фоне ухудшения эпидемической обстановки. Так, 13 ноября в стране зафиксировали рекордные 13 тысяч новых случаев заражения за сутки. По официальным данным, прививки сделали 5,8 миллиона человек — 74 процента от числа всех граждан, которые могли вакцинироваться.
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Об аналогичном решение сообщили и власти Чехии. Ограничения вступят в силу с 22 ноября и будут действовать до конца февраля.
"Те, кто не вакцинирован от коронавируса или не переболел им, не смогут посещать магазины, кроме продовольственных и аптек, рестораны и другие заведения общепита, кинотеатры, музеи и другие учреждения культуры, а также не смогут участвовать в массовых акциях. На предприятиях и фирмах для таких людей вводится регулярное тестирование. То есть для них практически вводится локдаун. Также продолжится тестирование в школах", — отметил премьер Андрей Бабиш.
Во вторник Чехии также зафиксировали максимальное число новых случаев COVID-19 за сутки — 22,4 тысячи. За все время пандемии коронавирусной инфекцией в этой стране переболели почти два миллиона человек, жертвами стали 31,7 тысячи пациентов.
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Словакия

Локдаун для непривитых также ввели и в Словакии. Как и в Чехии, меры начнут действовать с 22 ноября.
Как отметил премьер-министр Эдуард Хегер, на этот шаг Братислава пошла из-за ухудшения ситуации. Он добавил, что больницы переполнены, для новых пациентов не хватает коек.
Глава правительства назвал коронавирус "заболеванием невакционированных". По его словам, более 70 процентов зараженных не сделали прививку.
За последние сутки в пятимиллионной Словакии зафиксировано 7 616 новых больных коронавирусом, 38 человек скончались. Госпитализированы 2904 человека, из них 505 находятся в тяжелом состоянии. Прививки сделали 2,55 миллиона человек.
В каких странах введена обязательная вакцинация от COVID-19
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В каких странах введена обязательная вакцинация от COVID-19
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"Исключительный и непредсказуемый контекст"

Накануне ЕСПЧ постановил, что введение локдауна не нарушает Конвенцию о правах человека. Такое решение суд принял по иску гражданина Румынии, который утверждал, что 52-дневный карантин, которому он подвергся, равносилен лишению свободы. При этом сам он не был заражен COVID-19 и не контактировал с заболевшим.
В Страсбурге отметили, что сложившуюся ситуацию сопровождает "исключительный и непредсказуемый контекст". Помимо этого, ЕСПЧ руководствовался тем, что
  • мера была общеприменима ко всем в государстве;
  • заявитель мог выйти из дома по уважительным причинам, перечисленным в законе;
  • он не подвергался индивидуальному надзору со стороны властей, не утверждал, что был вынужден жить в тесном пространстве, а также не был лишен всех социальных контактов.
В России вакцинация также остается самым надежным способом защиты. По словам главы Минздрава Михаила Мурашко, доля привитых среди заболевших COVID-19 не превышает четырех процентов, подавляющее же большинство пациентов в стационарах — это непривитые. В конце сентября в ВОЗ заявляли о связи смертности от SARS-CoV-2 с отказом от профилактической иммунизации.
 
В миреСловакияАвстрияЧехияВОЗАндрей БабишКоронавирус COVID-19
 
 
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