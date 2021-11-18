https://ria.ru/20211118/lokdaun-1759678324.html
В Словакии введут локдаун для невакцинированных от COVID-19
В Словакии введут локдаун для невакцинированных от COVID-19 - РИА Новости, 18.11.2021
В Словакии введут локдаун для невакцинированных от COVID-19
С понедельника, 22 ноября, в Словакии вводится локдаун для невакцинированных и не переболевших коронавирусом граждан, они не смогут посещать общественные места... РИА Новости, 18.11.2021
2021-11-18T17:24
2021-11-18T17:24
2021-11-18T17:24
распространение коронавируса
в мире
словакия
коронавирус covid-19
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ПРАГА, 18 ноя – РИА Новости. С понедельника, 22 ноября, в Словакии вводится локдаун для невакцинированных и не переболевших коронавирусом граждан, они не смогут посещать общественные места – магазины (кроме тех, где продаются товары первой необходимости), службы, культурно-массовые мероприятия, заявил в четверг премьер Эдуард Хегер."В связи со значительным ухудшением эпидемиологической ситуации в республике, выразившейся, в частности, в переполненности больниц, нехватке мест для зараженных коронавирусом, правительство вынуждено с понедельника ввести локдаун для невакцинированных", - сказал Хегер на пресс-конференции после заседания кабмина."В частности, те граждане, которые до сих пор не сделали прививки от коронавируса и не переболели им, временно лишаются права посещать общественные места, такие, как магазины (кроме тех, где продаются товары первой необходимости, включая аптеки), службы, культурно-массовые и спортивные мероприятия", - добавил он.По словам премьера, коронавирус в настоящее время является "заболеванием невакционированных". Более 70% тех, кто заболевает им, не сделали прививки. Те же, кто ранее вакцинировался, а теперь все-таки заболел, переносят коронавирус значительно легче, отметил Хегер.За последние сутки в пятимиллионной Словакии зафиксировано 7 616 новых больных коронавирусом, 38 человек скончались. Госпитализированы 2904 человека, из них 505 находятся в тяжелом состоянии. Полностью вакцинированы 2,55 миллиона человек.
https://ria.ru/20211117/chekhiya-1759537791.html
https://ria.ru/20211117/lokdaun-1759434471.html
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в мире, словакия, коронавирус covid-19
В Словакии введут локдаун для невакцинированных от COVID-19
Локдаун для невакцинированных и не болевших COVID-19 введут в Словакии 22 ноября
ПРАГА, 18 ноя – РИА Новости.
С понедельника, 22 ноября, в Словакии
вводится локдаун для невакцинированных и не переболевших коронавирусом граждан, они не смогут посещать общественные места – магазины (кроме тех, где продаются товары первой необходимости), службы, культурно-массовые мероприятия, заявил в четверг премьер Эдуард Хегер.
"В связи со значительным ухудшением эпидемиологической ситуации в республике, выразившейся, в частности, в переполненности больниц, нехватке мест для зараженных коронавирусом, правительство вынуждено с понедельника ввести локдаун для невакцинированных", - сказал Хегер на пресс-конференции после заседания кабмина.
"В частности, те граждане, которые до сих пор не сделали прививки от коронавируса и не переболели им, временно лишаются права посещать общественные места, такие, как магазины (кроме тех, где продаются товары первой необходимости, включая аптеки), службы, культурно-массовые и спортивные мероприятия", - добавил он.
По словам премьера, коронавирус в настоящее время является "заболеванием невакционированных". Более 70% тех, кто заболевает им, не сделали прививки. Те же, кто ранее вакцинировался, а теперь все-таки заболел, переносят коронавирус значительно легче, отметил Хегер.
За последние сутки в пятимиллионной Словакии зафиксировано 7 616 новых больных коронавирусом, 38 человек скончались. Госпитализированы 2904 человека, из них 505 находятся в тяжелом состоянии. Полностью вакцинированы 2,55 миллиона человек.