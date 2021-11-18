https://ria.ru/20211118/litva-1759634378.html

Глава сейма Литвы обратилась к лидерам ЕС из-за переговоров с Лукашенко

Глава сейма Литвы обратилась к лидерам ЕС из-за переговоров с Лукашенко - РИА Новости, 18.11.2021

Глава сейма Литвы обратилась к лидерам ЕС из-за переговоров с Лукашенко

Спикер парламента Литвы Виктория Чмилите-Нильсен заявила, что каждый разговор лидеров Европейского союза с лидером Белоруссии Александром Лукашенко – это... РИА Новости, 18.11.2021

2021-11-18T14:14

2021-11-18T14:14

2021-11-18T14:14

в мире

белоруссия

ангела меркель

мид литвы

мид эстонии

евросоюз

александр лукашенко

ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/155342/55/1553425526_0:317:3077:2047_1920x0_80_0_0_ebcbc28be19e3dfc2bc87da5356c9a5a.jpg

МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Спикер парламента Литвы Виктория Чмилите-Нильсен заявила, что каждый разговор лидеров Европейского союза с лидером Белоруссии Александром Лукашенко – это легитимизация "белорусского режима", поэтому она выражает надежду, что сообщество сохранит единство в отношении санкций против Минска.Ранее глава МИД Литвы высказал возмущение, что и. о. канцлера Германии Ангела Меркель говорила с Лукашенко по телефону, а глава МИД Эстонии высказала мнение, что Лукашенко просил признать его президентом в обмен на решение миграционного кризиса. Минск опроверг это утверждение – Лукашенко не обсуждал с Меркель санкции и "признание"."Каждый (разговор – ред.) лидеров ЕС с Лукашенко является легитимизацией, поэтому мы должны понимать, что цель противников – расколоть наше единство, а наша цель – сохранить единую позицию ЕС в отношении санкций и придерживаться её, так что я надеюсь, что это единство будет сохранено", - заявила в четверг журналистам председатель парламента.Она также сообщила, что позиции по поводу ситуации согласуются и с руководителями парламентов Латвии, Польши и Эстонии. Однако Чмилите-Нильсен заметила, что прежде всего это задача президента и правительства.Первый телефонный разговор Лукашенко и Меркель состоялся на прошлой неделе, в ходе которого белорусский президент предложил пути выхода из миграционного кризиса. Меркель взяла паузу, чтобы обсудить это с партнерами. В среду состоялся второй разговор, в ходе которого стороны пришли к пониманию по действиям для решения кризиса с мигрантами. В частности, президент и и.о. канцлера договорились, что проблема в целом выносится на уровень Белоруссии и ЕС, при этом соответствующие должностные лица, которые будут определены от обеих сторон, немедленно вступят в переговоры с целью разрешения имеющихся проблем. По данным СМИ, Меркель не исключила финпомощь для Белоруссии в связи с миграционным кризисом.На прошлой неделе в лесополосе у границы Белоруссии с Польшей образовался стихийный лагерь беженцев, который насчитывал более 2 тысяч человек. В этот понедельник беженцы перебрались непосредственно в пункт пропуска на белорусско-польской границе, а во вторник предприняли попытку прорыва границы, но ее пресекли польские силовики с помощью спецсредств.Отношения Минска и Запада резко ухудшились после выборов президента в Белоруссии осенью 2020 года, на которых в шестой раз победил Лукашенко. Белорусские власти неоднократно заявляли, что протестные акции оппозиции в стране координируются из-за границы. Лукашенко обвинял Запад в прямом вмешательстве в ситуацию в республике, отмечал, что беспорядки направляют США, а европейцы им "подыгрывают". Евросоюз, Великобритания, США, Канада и ряд других стран поэтапно вводили санкции против белорусских официальных лиц, а также предприятий, обвиняя Минск в нарушениях в ходе выборов и нарушении прав человека.

https://ria.ru/20211117/lukashenko-1759540076.html

https://ria.ru/20211117/sanktsii-1759530543.html

белоруссия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, белоруссия, ангела меркель, мид литвы, мид эстонии, евросоюз, александр лукашенко, ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии