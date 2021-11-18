Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20211118/litva-1759634378.html
Глава сейма Литвы обратилась к лидерам ЕС из-за переговоров с Лукашенко
Глава сейма Литвы обратилась к лидерам ЕС из-за переговоров с Лукашенко - РИА Новости, 18.11.2021
Глава сейма Литвы обратилась к лидерам ЕС из-за переговоров с Лукашенко
Спикер парламента Литвы Виктория Чмилите-Нильсен заявила, что каждый разговор лидеров Европейского союза с лидером Белоруссии Александром Лукашенко – это... РИА Новости, 18.11.2021
2021-11-18T14:14
2021-11-18T14:14
в мире
белоруссия
ангела меркель
мид литвы
мид эстонии
евросоюз
александр лукашенко
ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155342/55/1553425526_0:317:3077:2047_1920x0_80_0_0_ebcbc28be19e3dfc2bc87da5356c9a5a.jpg
МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Спикер парламента Литвы Виктория Чмилите-Нильсен заявила, что каждый разговор лидеров Европейского союза с лидером Белоруссии Александром Лукашенко – это легитимизация "белорусского режима", поэтому она выражает надежду, что сообщество сохранит единство в отношении санкций против Минска.Ранее глава МИД Литвы высказал возмущение, что и. о. канцлера Германии Ангела Меркель говорила с Лукашенко по телефону, а глава МИД Эстонии высказала мнение, что Лукашенко просил признать его президентом в обмен на решение миграционного кризиса. Минск опроверг это утверждение – Лукашенко не обсуждал с Меркель санкции и "признание"."Каждый (разговор – ред.) лидеров ЕС с Лукашенко является легитимизацией, поэтому мы должны понимать, что цель противников – расколоть наше единство, а наша цель – сохранить единую позицию ЕС в отношении санкций и придерживаться её, так что я надеюсь, что это единство будет сохранено", - заявила в четверг журналистам председатель парламента.Она также сообщила, что позиции по поводу ситуации согласуются и с руководителями парламентов Латвии, Польши и Эстонии. Однако Чмилите-Нильсен заметила, что прежде всего это задача президента и правительства.Первый телефонный разговор Лукашенко и Меркель состоялся на прошлой неделе, в ходе которого белорусский президент предложил пути выхода из миграционного кризиса. Меркель взяла паузу, чтобы обсудить это с партнерами. В среду состоялся второй разговор, в ходе которого стороны пришли к пониманию по действиям для решения кризиса с мигрантами. В частности, президент и и.о. канцлера договорились, что проблема в целом выносится на уровень Белоруссии и ЕС, при этом соответствующие должностные лица, которые будут определены от обеих сторон, немедленно вступят в переговоры с целью разрешения имеющихся проблем. По данным СМИ, Меркель не исключила финпомощь для Белоруссии в связи с миграционным кризисом.На прошлой неделе в лесополосе у границы Белоруссии с Польшей образовался стихийный лагерь беженцев, который насчитывал более 2 тысяч человек. В этот понедельник беженцы перебрались непосредственно в пункт пропуска на белорусско-польской границе, а во вторник предприняли попытку прорыва границы, но ее пресекли польские силовики с помощью спецсредств.Отношения Минска и Запада резко ухудшились после выборов президента в Белоруссии осенью 2020 года, на которых в шестой раз победил Лукашенко. Белорусские власти неоднократно заявляли, что протестные акции оппозиции в стране координируются из-за границы. Лукашенко обвинял Запад в прямом вмешательстве в ситуацию в республике, отмечал, что беспорядки направляют США, а европейцы им "подыгрывают". Евросоюз, Великобритания, США, Канада и ряд других стран поэтапно вводили санкции против белорусских официальных лиц, а также предприятий, обвиняя Минск в нарушениях в ходе выборов и нарушении прав человека.
https://ria.ru/20211117/lukashenko-1759540076.html
https://ria.ru/20211117/sanktsii-1759530543.html
белоруссия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155342/55/1553425526_82:0:2811:2047_1920x0_80_0_0_ae6548e129e48f1b0fd86cf5424315e7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
в мире, белоруссия, ангела меркель, мид литвы, мид эстонии, евросоюз, александр лукашенко, ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии
14:14 18.11.2021
 
Глава сейма Литвы обратилась к лидерам ЕС из-за переговоров с Лукашенко

Глава сейма Литвы Чмилите-Нильсен призвала лидеров ЕС сохранить санкции против Белоруссии

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкСейм Литовской Республики в Вильнюсе
Сейм Литовской Республики в Вильнюсе - РИА Новости, 1920, 18.11.2021
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Спикер парламента Литвы Виктория Чмилите-Нильсен заявила, что каждый разговор лидеров Европейского союза с лидером Белоруссии Александром Лукашенко – это легитимизация "белорусского режима", поэтому она выражает надежду, что сообщество сохранит единство в отношении санкций против Минска.
Ранее глава МИД Литвы высказал возмущение, что и. о. канцлера Германии Ангела Меркель говорила с Лукашенко по телефону, а глава МИД Эстонии высказала мнение, что Лукашенко просил признать его президентом в обмен на решение миграционного кризиса. Минск опроверг это утверждение – Лукашенко не обсуждал с Меркель санкции и "признание".
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 17.11.2021
17 ноября, 19:37
BILD: Лукашенко выдвинул два ультиматума Меркель
"Каждый (разговор – ред.) лидеров ЕС с Лукашенко является легитимизацией, поэтому мы должны понимать, что цель противников – расколоть наше единство, а наша цель – сохранить единую позицию ЕС в отношении санкций и придерживаться её, так что я надеюсь, что это единство будет сохранено", - заявила в четверг журналистам председатель парламента.
Она также сообщила, что позиции по поводу ситуации согласуются и с руководителями парламентов Латвии, Польши и Эстонии. Однако Чмилите-Нильсен заметила, что прежде всего это задача президента и правительства.
Первый телефонный разговор Лукашенко и Меркель состоялся на прошлой неделе, в ходе которого белорусский президент предложил пути выхода из миграционного кризиса. Меркель взяла паузу, чтобы обсудить это с партнерами. В среду состоялся второй разговор, в ходе которого стороны пришли к пониманию по действиям для решения кризиса с мигрантами. В частности, президент и и.о. канцлера договорились, что проблема в целом выносится на уровень Белоруссии и ЕС, при этом соответствующие должностные лица, которые будут определены от обеих сторон, немедленно вступят в переговоры с целью разрешения имеющихся проблем. По данным СМИ, Меркель не исключила финпомощь для Белоруссии в связи с миграционным кризисом.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным - РИА Новости, 1920, 17.11.2021
17 ноября, 18:37
Эйсмонт ответила на сообщения об условиях Лукашенко Западу
На прошлой неделе в лесополосе у границы Белоруссии с Польшей образовался стихийный лагерь беженцев, который насчитывал более 2 тысяч человек. В этот понедельник беженцы перебрались непосредственно в пункт пропуска на белорусско-польской границе, а во вторник предприняли попытку прорыва границы, но ее пресекли польские силовики с помощью спецсредств.
Отношения Минска и Запада резко ухудшились после выборов президента в Белоруссии осенью 2020 года, на которых в шестой раз победил Лукашенко. Белорусские власти неоднократно заявляли, что протестные акции оппозиции в стране координируются из-за границы. Лукашенко обвинял Запад в прямом вмешательстве в ситуацию в республике, отмечал, что беспорядки направляют США, а европейцы им "подыгрывают". Евросоюз, Великобритания, США, Канада и ряд других стран поэтапно вводили санкции против белорусских официальных лиц, а также предприятий, обвиняя Минск в нарушениях в ходе выборов и нарушении прав человека.
 
В миреБелоруссияАнгела МеркельМИД ЛитвыМИД ЭстонииЕвросоюзАлександр ЛукашенкоСитуация с мигрантами на границе Польши и Белоруссии
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:30В России создадут "суперреактор" для атомной энергетики будущего
03:20Северокавказские ученые разработали робота-"черепаху" для разгона толпы
03:15IT-специалист рассказал, куда бежать, если вы потеряли телефон
03:13Неонатолог рассказал о симптомах, приводящих к преждевременным родам
02:50На Украине назвали условие, при котором Турция попытается подчинить Крым
02:38Адвокат правнука Сталина попросил об эксгумации останков генсека
02:35Россиянам посоветовали самую полезную рыбу
02:20В Киеве хотят не допустить запуска "Северного потока — 2" на всю мощность
02:16Опубликовано видео жесткого задержания школьницы полицейскими в Петербурге
02:15В винной школе объяснили, как выбрать шампанское перед Новым годом
02:15Эксперт объяснил, почему нельзя долго хранить воду в пластиковой бутылке
02:10В Раде рассказали, как украинский посол "плюнул в лицо" Германии
01:56Институт философии РАН опубликовал новые факты об Ильине и Шпильрейн
01:45Врач рассказала, как избежать тромбоза после коронавируса
01:40СМИ: сухопутным войскам США запретили повышать не привитых военных
01:39"Большой удар": в Польше предрекли Украине новые территориальные потери
01:28Госдеп призвал власти Грузии обращаться с Саакашвили "справедливо"
01:15Аналитик назвал "золотое время" для покупки валюты
00:43Адель представила еще одну песню из нового альбома
00:33Макрон призвал продолжать давление на Лукашенко из-за кризиса на границе
Лента новостейМолния
В России создадут "суперреактор" для атомной энергетики будущегоСеверокавказские ученые разработали робота-"черепаху" для разгона толпыIT-специалист рассказал, куда бежать, если вы потеряли телефонНеонатолог рассказал о симптомах, приводящих к преждевременным родамНа Украине назвали условие, при котором Турция попытается подчинить КрымАдвокат правнука Сталина попросил об эксгумации останков генсекаРоссиянам посоветовали самую полезную рыбуВ Киеве хотят не допустить запуска "Северного потока — 2" на всю мощностьОпубликовано видео жесткого задержания школьницы полицейскими в ПетербургеВ винной школе объяснили, как выбрать шампанское перед Новым годомЭксперт объяснил, почему нельзя долго хранить воду в пластиковой бутылкеВ Раде рассказали, как украинский посол "плюнул в лицо" ГерманииИнститут философии РАН опубликовал новые факты об Ильине и ШпильрейнВрач рассказала, как избежать тромбоза после коронавирусаСМИ: сухопутным войскам США запретили повышать не привитых военных"Большой удар": в Польше предрекли Украине новые территориальные потериГосдеп призвал власти Грузии обращаться с Саакашвили "справедливо"Аналитик назвал "золотое время" для покупки валютыАдель представила еще одну песню из нового альбомаМакрон призвал продолжать давление на Лукашенко из-за кризиса на границе