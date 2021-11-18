Глава сейма Литвы обратилась к лидерам ЕС из-за переговоров с Лукашенко
Глава сейма Литвы Чмилите-Нильсен призвала лидеров ЕС сохранить санкции против Белоруссии
МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Спикер парламента Литвы Виктория Чмилите-Нильсен заявила, что каждый разговор лидеров Европейского союза с лидером Белоруссии Александром Лукашенко – это легитимизация "белорусского режима", поэтому она выражает надежду, что сообщество сохранит единство в отношении санкций против Минска.
Ранее глава МИД Литвы высказал возмущение, что и. о. канцлера Германии Ангела Меркель говорила с Лукашенко по телефону, а глава МИД Эстонии высказала мнение, что Лукашенко просил признать его президентом в обмен на решение миграционного кризиса. Минск опроверг это утверждение – Лукашенко не обсуждал с Меркель санкции и "признание".
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"Каждый (разговор – ред.) лидеров ЕС с Лукашенко является легитимизацией, поэтому мы должны понимать, что цель противников – расколоть наше единство, а наша цель – сохранить единую позицию ЕС в отношении санкций и придерживаться её, так что я надеюсь, что это единство будет сохранено", - заявила в четверг журналистам председатель парламента.
Первый телефонный разговор Лукашенко и Меркель состоялся на прошлой неделе, в ходе которого белорусский президент предложил пути выхода из миграционного кризиса. Меркель взяла паузу, чтобы обсудить это с партнерами. В среду состоялся второй разговор, в ходе которого стороны пришли к пониманию по действиям для решения кризиса с мигрантами. В частности, президент и и.о. канцлера договорились, что проблема в целом выносится на уровень Белоруссии и ЕС, при этом соответствующие должностные лица, которые будут определены от обеих сторон, немедленно вступят в переговоры с целью разрешения имеющихся проблем. По данным СМИ, Меркель не исключила финпомощь для Белоруссии в связи с миграционным кризисом.
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На прошлой неделе в лесополосе у границы Белоруссии с Польшей образовался стихийный лагерь беженцев, который насчитывал более 2 тысяч человек. В этот понедельник беженцы перебрались непосредственно в пункт пропуска на белорусско-польской границе, а во вторник предприняли попытку прорыва границы, но ее пресекли польские силовики с помощью спецсредств.
Отношения Минска и Запада резко ухудшились после выборов президента в Белоруссии осенью 2020 года, на которых в шестой раз победил Лукашенко. Белорусские власти неоднократно заявляли, что протестные акции оппозиции в стране координируются из-за границы. Лукашенко обвинял Запад в прямом вмешательстве в ситуацию в республике, отмечал, что беспорядки направляют США, а европейцы им "подыгрывают". Евросоюз, Великобритания, США, Канада и ряд других стран поэтапно вводили санкции против белорусских официальных лиц, а также предприятий, обвиняя Минск в нарушениях в ходе выборов и нарушении прав человека.