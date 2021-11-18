https://ria.ru/20211118/lekarstva-1759608020.html

В Совфеде обсудят повышение госпошлин на регистрацию лекарств

В Совфеде обсудят повышение госпошлин на регистрацию лекарств - РИА Новости, 18.11.2021

В Совфеде обсудят повышение госпошлин на регистрацию лекарств

В комитете Совфеда по соцполитике намерены обсудить значительное повышение пошлин за регистрацию лекарств с участием Минфина и Росздравнадзора. РИА Новости, 18.11.2021

2021-11-18T12:27

2021-11-18T12:27

2021-11-18T12:27

общество

министерство финансов рф (минфин россии)

федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (росздравнадзор)

здоровье - общество

россия

владимир круглый

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МОСКВА, 18 ноя – РИА Новости. В комитете Совфеда по соцполитике намерены обсудить значительное повышение пошлин за регистрацию лекарств с участием Минфина и Росздравнадзора.Сенаторы на заседании комитета в четверг обсудили поправки в Налоговый кодекс РФ, который палата может рассмотреть в пятницу.В соответствии с документом, пошлину за экспертизу документов, "представленных для определения возможности рассматривать лекарственный препарат для медицинского применения при государственной регистрации в качестве орфанного лекарственного препарата", предлагается повысить почти в 17 раз - с 25 тысяч до 420 тысяч рублей. Госпошлина за экспертизу, необходимую для проведения клинического исследования лекарственного препарата, вырастет со 110 тысяч до 135 тысяч рублей, а для проведения пострегистрационного клинического исследования - с 60 тысяч до 135 тысяч рублей.Платеж за внесение изменений в документы, требующих проведения экспертизы, повышается с 75 тысяч до 490 тысяч рублей. А госпошлина за включение препарата в государственный реестр лекарственных средств – со 145 тысяч до 253 тысяч рублей. Необходимость повышения обязательных платежей в пояснительной записке объясняется "увеличением издержек по осуществлению данных юридически значимых действий".Сенаторы выразили обеспокоенность, что увеличение пошлин может привести к росту стоимости препаратов. Член комитета, заслуженный врач РФ Владимир Круглый выразил мнение, что в такой ситуации "препараты могут уйти с рынка". Однако представитель Минфина полагает, что рост пошлин не скажется на стоимости лекарств.Комитет решил поддержать закон в целом, но провести отдельное совещание с участием Минфина и Росздравнадзора на будущей неделе.

https://ria.ru/20211115/koronavirus-1759129968.html

https://ria.ru/20211111/tseny-1758412647.html

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общество, министерство финансов рф (минфин россии), федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (росздравнадзор), здоровье - общество, россия, владимир круглый