https://ria.ru/20211118/lekarstva-1759608020.html
В Совфеде обсудят повышение госпошлин на регистрацию лекарств
В Совфеде обсудят повышение госпошлин на регистрацию лекарств - РИА Новости, 18.11.2021
В Совфеде обсудят повышение госпошлин на регистрацию лекарств
В комитете Совфеда по соцполитике намерены обсудить значительное повышение пошлин за регистрацию лекарств с участием Минфина и Росздравнадзора. РИА Новости, 18.11.2021
2021-11-18T12:27
2021-11-18T12:27
2021-11-18T12:27
общество
министерство финансов рф (минфин россии)
федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (росздравнадзор)
здоровье - общество
россия
владимир круглый
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МОСКВА, 18 ноя – РИА Новости. В комитете Совфеда по соцполитике намерены обсудить значительное повышение пошлин за регистрацию лекарств с участием Минфина и Росздравнадзора.Сенаторы на заседании комитета в четверг обсудили поправки в Налоговый кодекс РФ, который палата может рассмотреть в пятницу.В соответствии с документом, пошлину за экспертизу документов, "представленных для определения возможности рассматривать лекарственный препарат для медицинского применения при государственной регистрации в качестве орфанного лекарственного препарата", предлагается повысить почти в 17 раз - с 25 тысяч до 420 тысяч рублей. Госпошлина за экспертизу, необходимую для проведения клинического исследования лекарственного препарата, вырастет со 110 тысяч до 135 тысяч рублей, а для проведения пострегистрационного клинического исследования - с 60 тысяч до 135 тысяч рублей.Платеж за внесение изменений в документы, требующих проведения экспертизы, повышается с 75 тысяч до 490 тысяч рублей. А госпошлина за включение препарата в государственный реестр лекарственных средств – со 145 тысяч до 253 тысяч рублей. Необходимость повышения обязательных платежей в пояснительной записке объясняется "увеличением издержек по осуществлению данных юридически значимых действий".Сенаторы выразили обеспокоенность, что увеличение пошлин может привести к росту стоимости препаратов. Член комитета, заслуженный врач РФ Владимир Круглый выразил мнение, что в такой ситуации "препараты могут уйти с рынка". Однако представитель Минфина полагает, что рост пошлин не скажется на стоимости лекарств.Комитет решил поддержать закон в целом, но провести отдельное совещание с участием Минфина и Росздравнадзора на будущей неделе.
https://ria.ru/20211115/koronavirus-1759129968.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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общество, министерство финансов рф (минфин россии), федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (росздравнадзор), здоровье - общество, россия, владимир круглый
В Совфеде обсудят повышение госпошлин на регистрацию лекарств
В комитете Совфеда намерены обсудить значительное повышение пошлин на регистрацию лекарств
МОСКВА, 18 ноя – РИА Новости.
В комитете Совфеда по соцполитике намерены обсудить значительное повышение пошлин за регистрацию лекарств с участием Минфина
и Росздравнадзора
.
Сенаторы на заседании комитета в четверг обсудили поправки в Налоговый кодекс РФ, который палата может рассмотреть в пятницу.
В соответствии с документом, пошлину за экспертизу документов, "представленных для определения возможности рассматривать лекарственный препарат для медицинского применения при государственной регистрации в качестве орфанного лекарственного препарата", предлагается повысить почти в 17 раз - с 25 тысяч до 420 тысяч рублей. Госпошлина за экспертизу, необходимую для проведения клинического исследования лекарственного препарата, вырастет со 110 тысяч до 135 тысяч рублей, а для проведения пострегистрационного клинического исследования - с 60 тысяч до 135 тысяч рублей.
Платеж за внесение изменений в документы, требующих проведения экспертизы, повышается с 75 тысяч до 490 тысяч рублей. А госпошлина за включение препарата в государственный реестр лекарственных средств – со 145 тысяч до 253 тысяч рублей. Необходимость повышения обязательных платежей в пояснительной записке объясняется "увеличением издержек по осуществлению данных юридически значимых действий".
Сенаторы выразили обеспокоенность, что увеличение пошлин может привести к росту стоимости препаратов. Член комитета, заслуженный врач РФ Владимир Круглый
выразил мнение, что в такой ситуации "препараты могут уйти с рынка". Однако представитель Минфина полагает, что рост пошлин не скажется на стоимости лекарств.
Комитет решил поддержать закон в целом, но провести отдельное совещание с участием Минфина и Росздравнадзора на будущей неделе.