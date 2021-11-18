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В Кабардино-Балкарии вылечили беременную со стопроцентным поражением легких
В Кабардино-Балкарии вылечили беременную со стопроцентным поражением легких - РИА Новости, 18.11.2021
В Кабардино-Балкарии вылечили беременную со стопроцентным поражением легких
Врачи в Кабардино-Балкарии вылечили беременную женщину, у которой в результате коронавируса было стопроцентное поражение легких, сообщает пресс-служба главы... РИА Новости, 18.11.2021
2021-11-18T17:36
2021-11-18T17:36
распространение коронавируса
нарткала
здоровье - общество
кабардино-балкарская республика (кбр)
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
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НАЛЬЧИК, 18 ноя – РИА Новости. Врачи в Кабардино-Балкарии вылечили беременную женщину, у которой в результате коронавируса было стопроцентное поражение легких, сообщает пресс-служба главы региона.По данным медиков, 30-летняя пациентка поступила в госпиталь особо опасных инфекций в городе Нарткала 23 июля с выраженной дыхательной недостаточностью на фоне коронавирусной пневмонии. Клиническая картина осложнялась тем, что женщина находилась на восьмом месяце беременности. Было принято решение об экстренном родовспоможении, она родила здорового ребенка, однако после родов женщине стало хуже. В середине августа врачи перевели ее на ИВЛ, а затем у нее произошла остановка сердца. В результате реанимационных мероприятий пациентку удалось спасти и ее перевели на экстракорпоральную мембранную оксигенацию (ЭКМО)."Пациентка находилась на ЭКМО 57 дней, и в ходе поддерживающей терапии врачам пришлось столкнуться с различными осложнениями. Спустя полтора месяца женщину сначала отключили от системы искусственного кровообращения, от ИВЛ и после перевели на обычное дыхание", - говорится в сообщении.При этом врачи ежедневно консультировались со специалистами московской ГКБ номер 15 имени О. М. Филатова, Национального медицинского исследовательского центра акушерства, гинекологии и перинатологии имени академика В. И. Кулакова, а также главными специалистами - пульмонологом, инфекционистом, анестезиологом-реаниматологом минздрава Кабардино-Балкарии."Выжившая пациентка поблагодарила своих лечащих врачей и весь медицинский персонал за профессиональный подход к делу и поддержку. Сейчас она проходит реабилитацию в отделении постковидных больных на базе подразделения больницы в Лескенском районе", - уточняет пресс-служба.
https://ria.ru/20211018/kovid-1754789325.html
https://ria.ru/20210302/spasenie-1599558074.html
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нарткала, здоровье - общество, кабардино-балкарская республика (кбр), коронавирус covid-19, коронавирус в россии
17:36 18.11.2021
 
В Кабардино-Балкарии вылечили беременную со стопроцентным поражением легких

В Кабардино-Балкарии вылечили от COVID-19 беременную со стопроцентным поражением легких

© РИА Новости / Кирилл Брага / Перейти в фотобанкМедицинский сотрудник готовит пациента к проведению компьютерной томографии в отделении для больных коронавирусом в госпитале Минобороны РФ в Волгограде
Медицинский сотрудник готовит пациента к проведению компьютерной томографии в отделении для больных коронавирусом в госпитале Минобороны РФ в Волгограде - РИА Новости, 1920, 18.11.2021
© РИА Новости / Кирилл Брага
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НАЛЬЧИК, 18 ноя – РИА Новости. Врачи в Кабардино-Балкарии вылечили беременную женщину, у которой в результате коронавируса было стопроцентное поражение легких, сообщает пресс-служба главы региона.
По данным медиков, 30-летняя пациентка поступила в госпиталь особо опасных инфекций в городе Нарткала 23 июля с выраженной дыхательной недостаточностью на фоне коронавирусной пневмонии. Клиническая картина осложнялась тем, что женщина находилась на восьмом месяце беременности. Было принято решение об экстренном родовспоможении, она родила здорового ребенка, однако после родов женщине стало хуже. В середине августа врачи перевели ее на ИВЛ, а затем у нее произошла остановка сердца. В результате реанимационных мероприятий пациентку удалось спасти и ее перевели на экстракорпоральную мембранную оксигенацию (ЭКМО).
Пациент в отделении реанимации и интенсивной терапии Университетской клинической больницы №2 Первого МГМУ им. И. М. Сеченова - РИА Новости, 1920, 18.10.2021
18 октября, 08:00Наука
"Поражение более 100 процентов". Рассказ выжившего после ИВЛ при COVID-19
"Пациентка находилась на ЭКМО 57 дней, и в ходе поддерживающей терапии врачам пришлось столкнуться с различными осложнениями. Спустя полтора месяца женщину сначала отключили от системы искусственного кровообращения, от ИВЛ и после перевели на обычное дыхание", - говорится в сообщении.
При этом врачи ежедневно консультировались со специалистами московской ГКБ номер 15 имени О. М. Филатова, Национального медицинского исследовательского центра акушерства, гинекологии и перинатологии имени академика В. И. Кулакова, а также главными специалистами - пульмонологом, инфекционистом, анестезиологом-реаниматологом минздрава Кабардино-Балкарии.
"Выжившая пациентка поблагодарила своих лечащих врачей и весь медицинский персонал за профессиональный подход к делу и поддержку. Сейчас она проходит реабилитацию в отделении постковидных больных на базе подразделения больницы в Лескенском районе", - уточняет пресс-служба.
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