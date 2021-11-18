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ЛДПР поддержит предложения по увеличению МРОТ и прожиточного минимума
ЛДПР поддержит предложения по увеличению МРОТ и прожиточного минимума - РИА Новости, 18.11.2021
ЛДПР поддержит предложения по увеличению МРОТ и прожиточного минимума
Фракция ЛДПР готова поддержать предложения президента РФ Владимира Путина о повышении минимального размера оплаты труда (МРОТ) и прожиточного минимума,... РИА Новости, 18.11.2021
2021-11-18T20:16
2021-11-18T20:16
общество
владимир путин
госдума рф
лдпр
ярослав нилов
россия
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МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Фракция ЛДПР готова поддержать предложения президента РФ Владимира Путина о повышении минимального размера оплаты труда (МРОТ) и прожиточного минимума, рассказал РИА Новости председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов."Всесторонне поддерживаю такое предложение президента и хорошо, что были найдены необходимые ресурсы для того, чтобы оно было реализовано", - подчеркнул Нилов и отметил, что фракция также готова поддержать инициативы.Политик считает решение взвешенным и обдуманным, поскольку депутаты уже отмечали, что "у нас уровень прогнозной инфляции заявлен уже выше, чем который использовался при формировании (проекта федерального бюджета - ред.)".Говоря о словах президента об индексации пенсий, парламентарий отметил, что здесь необходимы поправки в пенсионное законодательство, но комитет готов проработать инициативу до конца года."Если будут, самое главное, найдены необходимые средства, мы комитетом сможем оперативно поправить пенсионное законодательство с тем, чтобы 1 января пенсии были проиндексированы не по уровню 5,9%, как заложено, а по уровню фактической инфляции", - добавил он.
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общество, владимир путин, госдума рф, лдпр, ярослав нилов, россия
20:16 18.11.2021
 
ЛДПР поддержит предложения по увеличению МРОТ и прожиточного минимума

ЛДПР поддержит предложения президента по увеличению МРОТ и прожиточного минимума

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкНа съезде партии ЛДПР в Москве
На съезде партии ЛДПР в Москве - РИА Новости, 1920, 18.11.2021
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Фракция ЛДПР готова поддержать предложения президента РФ Владимира Путина о повышении минимального размера оплаты труда (МРОТ) и прожиточного минимума, рассказал РИА Новости председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов.
"Всесторонне поддерживаю такое предложение президента и хорошо, что были найдены необходимые ресурсы для того, чтобы оно было реализовано", - подчеркнул Нилов и отметил, что фракция также готова поддержать инициативы.
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Политик считает решение взвешенным и обдуманным, поскольку депутаты уже отмечали, что "у нас уровень прогнозной инфляции заявлен уже выше, чем который использовался при формировании (проекта федерального бюджета - ред.)".
Говоря о словах президента об индексации пенсий, парламентарий отметил, что здесь необходимы поправки в пенсионное законодательство, но комитет готов проработать инициативу до конца года.
"Если будут, самое главное, найдены необходимые средства, мы комитетом сможем оперативно поправить пенсионное законодательство с тем, чтобы 1 января пенсии были проиндексированы не по уровню 5,9%, как заложено, а по уровню фактической инфляции", - добавил он.
 
ОбществоВладимир ПутинГосдума РФЛДПРЯрослав НиловРоссия
 
 
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