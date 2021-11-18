https://ria.ru/20211118/lavrov-1759684158.html

Лавров: новую концепцию внешней политики представят в начале 2022 года

Лавров: новую концепцию внешней политики представят в начале 2022 года - РИА Новости, 18.11.2021

Лавров: новую концепцию внешней политики представят в начале 2022 года

Новая концепция внешней политики России может быть представлена в начале 2022 года, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 18.11.2021

2021-11-18T17:41

2021-11-18T17:41

2021-11-18T17:41

политика

сергей лавров

россия

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МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Новая концепция внешней политики России может быть представлена в начале 2022 года, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.Он напомнил, что последняя редакция концепции внешней политики России была принята в 2016 году, когда "ситуация на международной арене была несколько иной".

https://ria.ru/20211118/prioritety-1759667462.html

россия

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политика, сергей лавров, россия