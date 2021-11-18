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Следователи этапируют министра культуры Крыма в Москву
Следователи этапируют министра культуры Крыма в Москву - РИА Новости, 18.11.2021
Следователи этапируют министра культуры Крыма в Москву
Министра культуры Крыма Веру (Арину) Новосельскую вскоре могут этапировать в Москву для проведения следственных действий, сообщил РИА Новости источник в... РИА Новости, 18.11.2021
2021-11-18T16:57
2021-11-18T17:13
республика крым
симферополь
москва
сергей аксенов (политик)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 ноя - РИА Новости. Министра культуры Крыма Веру (Арину) Новосельскую вскоре могут этапировать в Москву для проведения следственных действий, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах региона.В четверг глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что в отношении министра культуры региона Новосельской проводятся следственные мероприятия, являющиеся частью системной работы по контролю за деятельностью должностных лиц всех уровней. Источник РИА Новости уточнил, что главу минкультуры региона допрашивают по делу о пропаже денежных средств при реконструкции театра кукол в Симферополе."Могут этапировать в Москву для проведения следственных действий", - сказал собеседник агентства.Старое здание Крымского академического театра кукол находилось в центре Симферополя, напротив здания городской администрации, его признали аварийным и снесли в начале 2018 года. Новосельская в 2017 году сообщала, что на новое здание театра кукол планируется потратить более 1 миллиарда рублей.Новое здание театра кукол так и не было введено в эксплуатацию, по информации СМИ, в 2020 году был расторгнут договор с подрядчиком.Новосельская родилась 14 января 1976 года в Екатеринбурге Свердловской области. В 1979 году семья переехала в Крым. Руководит министерством с февраля 2014 года. В марте нынешнего года Новосельская попала в скандальную ситуацию, прервав правительственное совещание по видеосвязи нецензурным выражением. Глава Крыма Сергей Аксенов сделал Новосельской замечание. После проведения служебной проверки было принято решение ее не увольнять.
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республика крым
симферополь
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республика крым, симферополь, москва, сергей аксенов (политик)
16:57 18.11.2021 (обновлено: 17:13 18.11.2021)
 
Следователи этапируют министра культуры Крыма в Москву

Министра культуры Крыма Новосельскую этапируют в Москву для следственных действий

© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 18.11.2021
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 ноя - РИА Новости. Министра культуры Крыма Веру (Арину) Новосельскую вскоре могут этапировать в Москву для проведения следственных действий, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах региона.
В четверг глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что в отношении министра культуры региона Новосельской проводятся следственные мероприятия, являющиеся частью системной работы по контролю за деятельностью должностных лиц всех уровней. Источник РИА Новости уточнил, что главу минкультуры региона допрашивают по делу о пропаже денежных средств при реконструкции театра кукол в Симферополе.
"Могут этапировать в Москву для проведения следственных действий", - сказал собеседник агентства.
Глава Республики Крым Сергей Аксенов
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"Крепкое словцо". Аксенов ответил на вопрос об увольнении Новосельской
Старое здание Крымского академического театра кукол находилось в центре Симферополя, напротив здания городской администрации, его признали аварийным и снесли в начале 2018 года. Новосельская в 2017 году сообщала, что на новое здание театра кукол планируется потратить более 1 миллиарда рублей.
Новое здание театра кукол так и не было введено в эксплуатацию, по информации СМИ, в 2020 году был расторгнут договор с подрядчиком.
Новосельская родилась 14 января 1976 года в Екатеринбурге Свердловской области. В 1979 году семья переехала в Крым. Руководит министерством с февраля 2014 года. В марте нынешнего года Новосельская попала в скандальную ситуацию, прервав правительственное совещание по видеосвязи нецензурным выражением. Глава Крыма Сергей Аксенов сделал Новосельской замечание. После проведения служебной проверки было принято решение ее не увольнять.
 
Республика КрымСимферопольМоскваСергей Аксенов (политик)
 
 
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