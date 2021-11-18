https://ria.ru/20211118/krym-1759651429.html
Крым по итогам года может принять более 9 миллионов туристов
Крым по итогам года может принять более 9 миллионов туристов - РИА Новости, 18.11.2021
Крым по итогам года может принять более 9 миллионов туристов
Туристический поток в Крым по итогам нынешнего года может впервые достигнуть 9,5 миллиона отдыхающих, заявил РИА Новости депутат Госдумы РФ от крымского... РИА Новости, 18.11.2021
2021-11-18T15:44
2021-11-18T15:44
2021-11-18T15:44
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 ноя — РИА Новости. Туристический поток в Крым по итогам нынешнего года может впервые достигнуть 9,5 миллиона отдыхающих, заявил РИА Новости депутат Госдумы РФ от крымского региона, член комитета по туризму и развитию туристической инфраструктуры Алексей Черняк."Скоро Новый год, и россияне планируют свои каникулы, активно бронируют отели и гостиницы. Сейчас в районе 60 процентов мест размещения в Крыму заполнено, по моему прогнозу, на новогодние праздники регион примет около 200 тысяч туристов. Если не помешает коронавирус, то по итогам года на полуострове отдохнут примерно 9,5 миллиона человек", — сказал Черняк.При этом депутат напомнил, что в Крыму совершеннолетним гражданам запрещается бронировать номера в санаториях и отелях, посещать общественные места без QR-кодов или сертификата о вакцинации.Ранее министр курортов и туризма республики Вадим Волченко сообщил, что за 10 месяцев этого года Крым посетило больше 8,7 миллиона туристов, что на 25 процентов больше рекордного за весь постсоветский период 2019 года, когда в регионе побывало около 7,43 миллиона отдыхающих.
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Крым по итогам года может принять более 9 миллионов туристов
Турпоток в Крым по итогам 2021 года может принять рекордное число отдыхающих
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 ноя — РИА Новости. Туристический поток в Крым по итогам нынешнего года может впервые достигнуть 9,5 миллиона отдыхающих, заявил РИА Новости депутат Госдумы РФ от крымского региона, член комитета по туризму и развитию туристической инфраструктуры Алексей Черняк.
"Скоро Новый год, и россияне планируют свои каникулы, активно бронируют отели и гостиницы. Сейчас в районе 60 процентов мест размещения в Крыму заполнено, по моему прогнозу, на новогодние праздники регион примет около 200 тысяч туристов. Если не помешает коронавирус, то по итогам года на полуострове отдохнут примерно 9,5 миллиона человек", — сказал Черняк.
При этом депутат напомнил, что в Крыму совершеннолетним гражданам запрещается бронировать номера в санаториях и отелях, посещать общественные места без QR-кодов или сертификата о вакцинации.
Ранее министр курортов и туризма республики Вадим Волченко сообщил, что за 10 месяцев этого года Крым посетило больше 8,7 миллиона туристов, что на 25 процентов больше рекордного за весь постсоветский период 2019 года, когда в регионе побывало около 7,43 миллиона отдыхающих.