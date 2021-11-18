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Источник сообщил о допросе министра культуры Крыма
Источник сообщил о допросе министра культуры Крыма - РИА Новости, 18.11.2021
Источник сообщил о допросе министра культуры Крыма
Министра культуры Крыма Веру (Арину) Новосельскую допрашивают по делу о пропаже денежных средств при реконструкции театра кукол в Симферополе, сообщил РИА... РИА Новости, 18.11.2021
2021-11-18T15:02
2021-11-18T15:10
происшествия
республика крым
симферополь
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 ноя - РИА Новости. Министра культуры Крыма Веру (Арину) Новосельскую допрашивают по делу о пропаже денежных средств при реконструкции театра кукол в Симферополе, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах региона.В четверг глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что в отношении министра культуры региона Новосельской проводятся следственные мероприятия, являющиеся частью системной работы по контролю за деятельностью должностных лиц всех уровней."Допрашивают по уголовному делу о пропавших деньгах на ремонт культурных объектов. Речь идет в том числе о реконструкции театра кукол в Симферополе", - рассказал собеседник агентства. Знакомый с ситуацией источник уточнил, что работают сотрудники центрального аппарата ФСБ из Москвы.Старое здание Крымского академического театра кукол находилось в центре Симферополя, напротив здания городской администрации, его признали аварийным и снесли в начале 2018 года. Новосельская в 2017 году сообщала, что на новое здание театра кукол планируется потратить более 1 миллиарда рублей.Новое здание театра кукол так и не было введено в эксплуатацию, по информации СМИ, в 2020 году был расторгнут договор с подрядчиком.Новосельская родилась 14 января 1976 года в Екатеринбурге Свердловской области. В 1979 году семья переехала в Крым. Руководит министерством с февраля 2014 года. В марте нынешнего года Новосельская попала в скандальную ситуацию, прервав правительственное совещание по видеосвязи нецензурным выражением. Глава Крыма Сергей Аксенов сделал Новосельской замечание. После проведения служебной проверки было принято решение ее не увольнять.
https://ria.ru/20210924/arest-1751660965.html
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республика крым
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происшествия, республика крым, симферополь
15:02 18.11.2021 (обновлено: 15:10 18.11.2021)
 
Источник сообщил о допросе министра культуры Крыма

Источник: министра культуры Крыма Новосельскую допрашивают из-за реконструкции театра

© Фото : пресс-служба Министерства культуры Республики КрымМинистр культуры республики Крым Арина Новосельская
Министр культуры республики Крым Арина Новосельская - РИА Новости, 1920, 18.11.2021
© Фото : пресс-служба Министерства культуры Республики Крым
Читать ria.ru в
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 ноя - РИА Новости. Министра культуры Крыма Веру (Арину) Новосельскую допрашивают по делу о пропаже денежных средств при реконструкции театра кукол в Симферополе, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах региона.
В четверг глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что в отношении министра культуры региона Новосельской проводятся следственные мероприятия, являющиеся частью системной работы по контролю за деятельностью должностных лиц всех уровней.
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"Допрашивают по уголовному делу о пропавших деньгах на ремонт культурных объектов. Речь идет в том числе о реконструкции театра кукол в Симферополе", - рассказал собеседник агентства. Знакомый с ситуацией источник уточнил, что работают сотрудники центрального аппарата ФСБ из Москвы.
Старое здание Крымского академического театра кукол находилось в центре Симферополя, напротив здания городской администрации, его признали аварийным и снесли в начале 2018 года. Новосельская в 2017 году сообщала, что на новое здание театра кукол планируется потратить более 1 миллиарда рублей.
Новое здание театра кукол так и не было введено в эксплуатацию, по информации СМИ, в 2020 году был расторгнут договор с подрядчиком.
Новосельская родилась 14 января 1976 года в Екатеринбурге Свердловской области. В 1979 году семья переехала в Крым. Руководит министерством с февраля 2014 года. В марте нынешнего года Новосельская попала в скандальную ситуацию, прервав правительственное совещание по видеосвязи нецензурным выражением. Глава Крыма Сергей Аксенов сделал Новосельской замечание. После проведения служебной проверки было принято решение ее не увольнять.
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