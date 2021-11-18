https://ria.ru/20211118/krym-1759646205.html

Источник сообщил о допросе министра культуры Крыма

Источник сообщил о допросе министра культуры Крыма - РИА Новости, 18.11.2021

Источник сообщил о допросе министра культуры Крыма

Министра культуры Крыма Веру (Арину) Новосельскую допрашивают по делу о пропаже денежных средств при реконструкции театра кукол в Симферополе, сообщил РИА... РИА Новости, 18.11.2021

2021-11-18T15:02

2021-11-18T15:02

2021-11-18T15:10

происшествия

республика крым

симферополь

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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 ноя - РИА Новости. Министра культуры Крыма Веру (Арину) Новосельскую допрашивают по делу о пропаже денежных средств при реконструкции театра кукол в Симферополе, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах региона.В четверг глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что в отношении министра культуры региона Новосельской проводятся следственные мероприятия, являющиеся частью системной работы по контролю за деятельностью должностных лиц всех уровней."Допрашивают по уголовному делу о пропавших деньгах на ремонт культурных объектов. Речь идет в том числе о реконструкции театра кукол в Симферополе", - рассказал собеседник агентства. Знакомый с ситуацией источник уточнил, что работают сотрудники центрального аппарата ФСБ из Москвы.Старое здание Крымского академического театра кукол находилось в центре Симферополя, напротив здания городской администрации, его признали аварийным и снесли в начале 2018 года. Новосельская в 2017 году сообщала, что на новое здание театра кукол планируется потратить более 1 миллиарда рублей.Новое здание театра кукол так и не было введено в эксплуатацию, по информации СМИ, в 2020 году был расторгнут договор с подрядчиком.Новосельская родилась 14 января 1976 года в Екатеринбурге Свердловской области. В 1979 году семья переехала в Крым. Руководит министерством с февраля 2014 года. В марте нынешнего года Новосельская попала в скандальную ситуацию, прервав правительственное совещание по видеосвязи нецензурным выражением. Глава Крыма Сергей Аксенов сделал Новосельской замечание. После проведения служебной проверки было принято решение ее не увольнять.

https://ria.ru/20210924/arest-1751660965.html

https://ria.ru/20211117/zaderzhanie-1759442629.html

республика крым

симферополь

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, республика крым, симферополь