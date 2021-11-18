https://ria.ru/20211118/krym-1759563511.html
Стало известно, что получила Украина за передачу Крыма России
В Раде рассказали, ради чего Украина отдала Крым России - РИА Новости, 18.11.2021
Стало известно, что получила Украина за передачу Крыма России
Депутат Рады от партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Илья Кива в беседе с RTVI заявил, что пришедшие к власти на Украине в 2014 году силы согласились не... РИА Новости, 18.11.2021
2021-11-18T04:00
2021-11-18T04:00
2021-11-18T07:14
в мире
украина
киев
республика крым
вооруженный конфликт на востоке украины
илья кива
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155655/10/1556551055_0:121:2994:1805_1920x0_80_0_0_aa56ca208799547b209a8cf6f31e9fb8.jpg
МОСКВА, 18 ноя — РИА Новости. Депутат Рады от партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Илья Кива в беседе с RTVI заявил, что пришедшие к власти на Украине в 2014 году силы согласились не препятствовать воссоединению Крыма с Россией ради сохранения собственного положения в Киеве.Парламентарий отметил, что жители полуострова проголосовали за воссоединение с Россией из-за событий на Украине. Он указал, что крымчане не захотели жить в стране, "которая взяла путь на героизацию нацизма и отрицание советского прошлого и братских отношений с Россией". Точно такую же позицию заняли и жители Донбасса, подчеркнул депутат.При этом Кива выразил мнение, что Россия и Украина найдут компромисс по вопросам Крыма и Донбасса.
https://ria.ru/20211118/krym-1759563185.html
украина
киев
республика крым
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155655/10/1556551055_189:0:2918:2047_1920x0_80_0_0_97db9935c00a9cf05a0e8546359b1a51.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, киев, республика крым, вооруженный конфликт на востоке украины, илья кива, россия
04:00 18.11.2021 (обновлено: 07:14 18.11.2021)
В Раде рассказали, ради чего Украина отдала Крым России
Депутат Рады Кива: Киев отдал Крым Москве ради невмешательства России в события 2014 года