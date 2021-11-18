https://ria.ru/20211118/krym-1759563511.html

Стало известно, что получила Украина за передачу Крыма России

В Раде рассказали, ради чего Украина отдала Крым России - РИА Новости, 18.11.2021

Стало известно, что получила Украина за передачу Крыма России

Депутат Рады от партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Илья Кива в беседе с RTVI заявил, что пришедшие к власти на Украине в 2014 году силы согласились не... РИА Новости, 18.11.2021

2021-11-18T04:00

2021-11-18T04:00

2021-11-18T07:14

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вооруженный конфликт на востоке украины

илья кива

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МОСКВА, 18 ноя — РИА Новости. Депутат Рады от партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Илья Кива в беседе с RTVI заявил, что пришедшие к власти на Украине в 2014 году силы согласились не препятствовать воссоединению Крыма с Россией ради сохранения собственного положения в Киеве.Парламентарий отметил, что жители полуострова проголосовали за воссоединение с Россией из-за событий на Украине. Он указал, что крымчане не захотели жить в стране, "которая взяла путь на героизацию нацизма и отрицание советского прошлого и братских отношений с Россией". Точно такую же позицию заняли и жители Донбасса, подчеркнул депутат.При этом Кива выразил мнение, что Россия и Украина найдут компромисс по вопросам Крыма и Донбасса.

https://ria.ru/20211118/krym-1759563185.html

украина

киев

республика крым

россия

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в мире, украина, киев, республика крым, вооруженный конфликт на востоке украины, илья кива, россия