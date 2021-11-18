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Стало известно, что получила Украина за передачу Крыма России
В Раде рассказали, ради чего Украина отдала Крым России - РИА Новости, 18.11.2021
Стало известно, что получила Украина за передачу Крыма России
Депутат Рады от партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Илья Кива в беседе с RTVI заявил, что пришедшие к власти на Украине в 2014 году силы согласились не... РИА Новости, 18.11.2021
2021-11-18T04:00
2021-11-18T07:14
в мире
украина
киев
республика крым
вооруженный конфликт на востоке украины
илья кива
россия
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МОСКВА, 18 ноя — РИА Новости. Депутат Рады от партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Илья Кива в беседе с RTVI заявил, что пришедшие к власти на Украине в 2014 году силы согласились не препятствовать воссоединению Крыма с Россией ради сохранения собственного положения в Киеве.Парламентарий отметил, что жители полуострова проголосовали за воссоединение с Россией из-за событий на Украине. Он указал, что крымчане не захотели жить в стране, "которая взяла путь на героизацию нацизма и отрицание советского прошлого и братских отношений с Россией". Точно такую же позицию заняли и жители Донбасса, подчеркнул депутат.При этом Кива выразил мнение, что Россия и Украина найдут компромисс по вопросам Крыма и Донбасса.
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украина
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в мире, украина, киев, республика крым, вооруженный конфликт на востоке украины, илья кива, россия
04:00 18.11.2021 (обновлено: 07:14 18.11.2021)
 
В Раде рассказали, ради чего Украина отдала Крым России

Депутат Рады Кива: Киев отдал Крым Москве ради невмешательства России в события 2014 года

© РИА Новости / Андрей Стенин / Перейти в фотобанкСтолкновения в центре Киева. 2014 год
Столкновения в центре Киева. 2014 год - РИА Новости, 1920, 18.11.2021
© РИА Новости / Андрей Стенин
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МОСКВА, 18 ноя — РИА Новости. Депутат Рады от партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Илья Кива в беседе с RTVI заявил, что пришедшие к власти на Украине в 2014 году силы согласились не препятствовать воссоединению Крыма с Россией ради сохранения собственного положения в Киеве.
"Украина и украинская власть отдала Крым на откуп за легализацию государственного переворота, который произошел в 2014 году. Тогда произошел передел власти, и чтобы Россия не вмешивалась, было принято решение закрыть глаза и отдать Крым", — заявил Кива.
Парламентарий отметил, что жители полуострова проголосовали за воссоединение с Россией из-за событий на Украине. Он указал, что крымчане не захотели жить в стране, "которая взяла путь на героизацию нацизма и отрицание советского прошлого и братских отношений с Россией". Точно такую же позицию заняли и жители Донбасса, подчеркнул депутат.
При этом Кива выразил мнение, что Россия и Украина найдут компромисс по вопросам Крыма и Донбасса.
Военные учения в Крыму - РИА Новости, 1920, 18.11.2021
02:02
В США рассказали, при каком условии Украина сможет отобрать Крым у России
 
В миреУкраинаКиевРеспублика КрымВооруженный конфликт на востоке УкраиныИлья КиваРоссия
 
 
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