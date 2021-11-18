https://ria.ru/20211118/krym-1759563185.html

Стало известно, когда Россия отдаст Крым Украине

В США рассказали, при каком условии Украина сможет отобрать Крым у России - РИА Новости, 18.11.2021

Стало известно, когда Россия отдаст Крым Украине

Американский обозреватель Анатоль Ливен заявил в статье для журнала Nation, что Украина сможет забрать Крым у России только в случае сокрушительного военного... РИА Новости, 18.11.2021

2021-11-18T02:02

2021-11-18T02:02

2021-11-18T11:05

в мире

украина

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республика крым

россия

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МОСКВА, 18 ноя — РИА Новости. Американский обозреватель Анатоль Ливен заявил в статье для журнала Nation, что Украина сможет забрать Крым у России только в случае сокрушительного военного поражения Москвы.Ливен, анализируя минские договоренности по урегулированию ситуации в Донбассе, отметил, что в них не упомянуты претензии Украины на российский полуостров. При этом автор подчеркнул, что исключение темы Крыма из переговоров было неизбежным.По мнению Ливена, любые разговоры о статусе полуострова сейчас невозможны."Как и другие неразрешенные проблемы (например, Кашмир или Косово), этот вопрос надо просто положить на полку, пока он не будет тихо и спокойно предан забвению либо пока на мировой арене не произойдут фундаментальные изменения, позволяющие найти его решение", — уточнил он.В статье подчеркивается, что только "безумные американские политики" выступают за вооруженное решение украинского вопроса и призывают к войне с Россией на территории бывшей советской республики. По мнению автора, прямое военное столкновение Москвы и Вашингтона приведет к катастрофическим последствиям, а сам конфликт, скорее всего, окончится победой России.При этом он уточнил, что конфликт на востоке Украины очень легко решить. Для этого Киев должен выполнить Минские соглашения, считает автор.

https://ria.ru/20211117/krym-1759387789.html

https://ria.ru/20211111/krym-1758494773.html

украина

киев

сша

республика крым

россия

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в мире, украина, киев, сша, республика крым, россия