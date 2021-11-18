Стало известно, когда Россия отдаст Крым Украине

02:02 18.11.2021 (обновлено: 11:05 18.11.2021)
В США рассказали, при каком условии Украина сможет отобрать Крым у России
Nation: Украина вернет контроль над Крымом при сокрушительном военном поражении России
Ливен, анализируя минские договоренности по урегулированию ситуации в Донбассе, отметил, что в них не упомянуты претензии Украины на российский полуостров. При этом автор подчеркнул, что исключение темы Крыма из переговоров было неизбежным.
"Присоединив Крым (похоже, в соответствии с пожеланиями большей части населения полуострова), российское правительство уже не может его отдать, если не потерпит сокрушительное поражение в войне", — написал обозреватель.
По мнению Ливена, любые разговоры о статусе полуострова сейчас невозможны.
В статье подчеркивается, что только "безумные американские политики" выступают за вооруженное решение украинского вопроса и призывают к войне с Россией на территории бывшей советской республики. По мнению автора, прямое военное столкновение Москвы и Вашингтона приведет к катастрофическим последствиям, а сам конфликт, скорее всего, окончится победой России.
"Поскольку российские вооруженные силы обладают огромным превосходством над украинскими, американский воинский контингент в Европе весьма ограничен, а европейские страны не желают вступать с Россией в военный конфликт, велика вероятность, что Москва победит в ограниченной войне на Украине, захватит значительную часть ее территорий и посрамит США и Запад", — объяснил Ливен.
При этом он уточнил, что конфликт на востоке Украины очень легко решить. Для этого Киев должен выполнить Минские соглашения, считает автор.
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