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Стало известно, когда Россия отдаст Крым Украине
В США рассказали, при каком условии Украина сможет отобрать Крым у России - РИА Новости, 18.11.2021
Стало известно, когда Россия отдаст Крым Украине
Американский обозреватель Анатоль Ливен заявил в статье для журнала Nation, что Украина сможет забрать Крым у России только в случае сокрушительного военного... РИА Новости, 18.11.2021
2021-11-18T02:02
2021-11-18T11:05
в мире
украина
киев
сша
республика крым
россия
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МОСКВА, 18 ноя — РИА Новости. Американский обозреватель Анатоль Ливен заявил в статье для журнала Nation, что Украина сможет забрать Крым у России только в случае сокрушительного военного поражения Москвы.Ливен, анализируя минские договоренности по урегулированию ситуации в Донбассе, отметил, что в них не упомянуты претензии Украины на российский полуостров. При этом автор подчеркнул, что исключение темы Крыма из переговоров было неизбежным.По мнению Ливена, любые разговоры о статусе полуострова сейчас невозможны."Как и другие неразрешенные проблемы (например, Кашмир или Косово), этот вопрос надо просто положить на полку, пока он не будет тихо и спокойно предан забвению либо пока на мировой арене не произойдут фундаментальные изменения, позволяющие найти его решение", — уточнил он.В статье подчеркивается, что только "безумные американские политики" выступают за вооруженное решение украинского вопроса и призывают к войне с Россией на территории бывшей советской республики. По мнению автора, прямое военное столкновение Москвы и Вашингтона приведет к катастрофическим последствиям, а сам конфликт, скорее всего, окончится победой России.При этом он уточнил, что конфликт на востоке Украины очень легко решить. Для этого Киев должен выполнить Минские соглашения, считает автор.
https://ria.ru/20211117/krym-1759387789.html
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украина
киев
сша
республика крым
россия
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в мире, украина, киев, сша, республика крым, россия
02:02 18.11.2021 (обновлено: 11:05 18.11.2021)
 
В США рассказали, при каком условии Украина сможет отобрать Крым у России

Nation: Украина вернет контроль над Крымом при сокрушительном военном поражении России

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкВоенные учения в Крыму
Военные учения в Крыму - РИА Новости, 1920, 18.11.2021
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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МОСКВА, 18 ноя — РИА Новости. Американский обозреватель Анатоль Ливен заявил в статье для журнала Nation, что Украина сможет забрать Крым у России только в случае сокрушительного военного поражения Москвы.
Ливен, анализируя минские договоренности по урегулированию ситуации в Донбассе, отметил, что в них не упомянуты претензии Украины на российский полуостров. При этом автор подчеркнул, что исключение темы Крыма из переговоров было неизбежным.

"Присоединив Крым (похоже, в соответствии с пожеланиями большей части населения полуострова), российское правительство уже не может его отдать, если не потерпит сокрушительное поражение в войне", — написал обозреватель.

По мнению Ливена, любые разговоры о статусе полуострова сейчас невозможны.
"Как и другие неразрешенные проблемы (например, Кашмир или Косово), этот вопрос надо просто положить на полку, пока он не будет тихо и спокойно предан забвению либо пока на мировой арене не произойдут фундаментальные изменения, позволяющие найти его решение", — уточнил он.
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В статье подчеркивается, что только "безумные американские политики" выступают за вооруженное решение украинского вопроса и призывают к войне с Россией на территории бывшей советской республики. По мнению автора, прямое военное столкновение Москвы и Вашингтона приведет к катастрофическим последствиям, а сам конфликт, скорее всего, окончится победой России.

"Поскольку российские вооруженные силы обладают огромным превосходством над украинскими, американский воинский контингент в Европе весьма ограничен, а европейские страны не желают вступать с Россией в военный конфликт, велика вероятность, что Москва победит в ограниченной войне на Украине, захватит значительную часть ее территорий и посрамит США и Запад", — объяснил Ливен.

При этом он уточнил, что конфликт на востоке Украины очень легко решить. Для этого Киев должен выполнить Минские соглашения, считает автор.
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