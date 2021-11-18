https://ria.ru/20211118/krizis-1759665107.html

Путин обвинил ЕС в давлении на Белоруссию через миграционный кризис

Путин обвинил ЕС в давлении на Белоруссию через миграционный кризис - РИА Новости, 18.11.2021

Путин обвинил ЕС в давлении на Белоруссию через миграционный кризис

Европа использует миграционный кризис для давления на Минск, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 18.11.2021

2021-11-18T16:35

2021-11-18T16:35

2021-11-18T16:46

ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии

в мире

белоруссия

владимир путин

евросоюз

россия

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МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Европа использует миграционный кризис для давления на Минск, заявил президент РФ Владимир Путин."Нельзя не видеть также, что западные страны используют миграционный кризис на белорусско-польской границе как новый повод для напряжения в нашем близком для нас региона, для давления на Минск, и при этом забывают собственные обязательства в гуманитарной сфере", - сказал Путин на расширенном заседании коллегии МИД РФ.

https://ria.ru/20211118/zapad-1759563838.html

белоруссия

россия

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2021

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ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии, в мире, белоруссия, владимир путин, евросоюз, россия