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Путин обвинил ЕС в давлении на Белоруссию через миграционный кризис
Путин обвинил ЕС в давлении на Белоруссию через миграционный кризис - РИА Новости, 18.11.2021
Путин обвинил ЕС в давлении на Белоруссию через миграционный кризис
Европа использует миграционный кризис для давления на Минск, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 18.11.2021
2021-11-18T16:35
2021-11-18T16:35
2021-11-18T16:46
ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии
в мире
белоруссия
владимир путин
евросоюз
россия
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МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Европа использует миграционный кризис для давления на Минск, заявил президент РФ Владимир Путин."Нельзя не видеть также, что западные страны используют миграционный кризис на белорусско-польской границе как новый повод для напряжения в нашем близком для нас региона, для давления на Минск, и при этом забывают собственные обязательства в гуманитарной сфере", - сказал Путин на расширенном заседании коллегии МИД РФ.
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ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии, в мире, белоруссия, владимир путин, евросоюз, россия
16:35 18.11.2021 (обновлено: 16:46 18.11.2021)
Путин обвинил ЕС в давлении на Белоруссию через миграционный кризис
Путин: Европа использует миграционный кризис для давления на Минск