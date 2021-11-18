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Белгородская область
https://ria.ru/20211118/kriterii-1759665770.html
Белгородская облдума призвала изменить критерии пособий для будущих мам
Белгородская облдума призвала изменить критерии пособий для будущих мам - РИА Новости, 18.11.2021
Белгородская облдума призвала изменить критерии пособий для будущих мам
Депутаты Белгородской областной думы обратились в правительство РФ с просьбой смягчить критерии для назначения пособий будущим мамам, сообщает в четверг... РИА Новости, 18.11.2021
2021-11-18T16:37
2021-11-18T17:18
белгородская область
общество
семья
белгородская область
белгородская областная дума
елена бондаренко
ольга павлова
россия
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БЕЛГОРОД, 18 ноя - РИА Новости. Депутаты Белгородской областной думы обратились в правительство РФ с просьбой смягчить критерии для назначения пособий будущим мамам, сообщает в четверг заксобрание региона.Обращение к федеральным властям в четверг на сессии представила первый вице-спикер думы Елена Бондаренко. Она напомнила, что с 1 июля на смену единовременному пособию, размер которого составлял чуть больше 700 рублей, пришло ежемесячное пособие за постановку на учет в ранние сроки беременности. В Белгородской области это около 5,3 тысячи рублей. При этом, помимо постановки на учет в медорганизациях в ранние сроки беременности (до 12 недель), для получения ежемесячного пособия необходимо соблюсти ряд требований."В адрес депутатов областной думы поступают обращения женщин о том, что некоторые условия являются трудновыполнимыми или избыточными. Также вопросы у граждан вызывает порядок расчета среднедушевого дохода семьи", – отметила Елена Бондаренко.По данным заксобрания, сейчас 83% белгородских женщин получают отказ при обращении за ежемесячной выплатой. Основной причиной называется то, что среднедушевой доход в семье выше установленной в регионе величины прожиточного минимума."Дело в том, что расчет выплаты идет из размера среднедушевого дохода семьи. Если на каждого члена семьи приходится менее прожиточного минимума, будущая мать имеет право на поддержку. Если же он хоть немного превышает этот показатель – в помощи ей отказывают. Дума просит федеральные власти увеличить параметр, с которым сравнивается среднедушевой доход в полтора или два раза. Тогда получить деньги смогут больше будущих мам", - говорится в сообщении заксобрания.Кроме того, по словам думы, доход учитывается, исходя из суммы, которая сложилась фактически за год до обращения за выплатой. При этом, финансовое положение семьи за год могло измениться.Белгородские депутаты предлагают уменьшить период времени, за который определяется доход, с одного года до полугодия."Очень рассчитываем, что наше мнение будет услышано и поддержано", – сказала председатель облдумы Ольга Павлова.
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общество, семья, белгородская область, белгородская областная дума, елена бондаренко, ольга павлова, россия
16:37 18.11.2021 (обновлено: 17:18 18.11.2021)
 
Белгородская облдума призвала изменить критерии пособий для будущих мам

Депутаты Белгородской облдумы призвали изменить критерии на пособия для будущим мам

© пресс-служба Белгородской областной думыОбластная дума Белгородской области
Областная дума Белгородской области
© пресс-служба Белгородской областной думы
Читать ria.ru в
БЕЛГОРОД, 18 ноя - РИА Новости. Депутаты Белгородской областной думы обратились в правительство РФ с просьбой смягчить критерии для назначения пособий будущим мамам, сообщает в четверг заксобрание региона.
Обращение к федеральным властям в четверг на сессии представила первый вице-спикер думы Елена Бондаренко. Она напомнила, что с 1 июля на смену единовременному пособию, размер которого составлял чуть больше 700 рублей, пришло ежемесячное пособие за постановку на учет в ранние сроки беременности. В Белгородской области это около 5,3 тысячи рублей. При этом, помимо постановки на учет в медорганизациях в ранние сроки беременности (до 12 недель), для получения ежемесячного пособия необходимо соблюсти ряд требований.
"В адрес депутатов областной думы поступают обращения женщин о том, что некоторые условия являются трудновыполнимыми или избыточными. Также вопросы у граждан вызывает порядок расчета среднедушевого дохода семьи", – отметила Елена Бондаренко.
По данным заксобрания, сейчас 83% белгородских женщин получают отказ при обращении за ежемесячной выплатой. Основной причиной называется то, что среднедушевой доход в семье выше установленной в регионе величины прожиточного минимума.
"Дело в том, что расчет выплаты идет из размера среднедушевого дохода семьи. Если на каждого члена семьи приходится менее прожиточного минимума, будущая мать имеет право на поддержку. Если же он хоть немного превышает этот показатель – в помощи ей отказывают. Дума просит федеральные власти увеличить параметр, с которым сравнивается среднедушевой доход в полтора или два раза. Тогда получить деньги смогут больше будущих мам", - говорится в сообщении заксобрания.
Кроме того, по словам думы, доход учитывается, исходя из суммы, которая сложилась фактически за год до обращения за выплатой. При этом, финансовое положение семьи за год могло измениться.
Белгородские депутаты предлагают уменьшить период времени, за который определяется доход, с одного года до полугодия.
"Очень рассчитываем, что наше мнение будет услышано и поддержано", – сказала председатель облдумы Ольга Павлова.
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